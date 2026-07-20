  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ascalón
  4. Barrio residencial Penthouse exceptionnel vue mer Eternelle

Barrio residencial Penthouse exceptionnel vue mer Eternelle

Ascalón, Israel
de
$2,23M
;
6
Dejar una solicitud
ID: 38638
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón
  • Dirección
    Yefe Nof, 25

Localización en el mapa

Ascalón, Israel
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial A vendre a ashdod veritable coup de coeur
Asdod, Israel
de
$721,600
Barrio residencial Bon emplacement proche de la mer vue sur la mer a ne pas manquer spacieux entierement meuble
Bat Yam, Israel
de
$2,296
Barrio residencial Magnifique immeuble a louer au centre de jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,804
Barrio residencial Bel appartement 5 pieces a barnea proche commerces et mer
Ascalón, Israel
de
$606,800
Barrio residencial A vendre appartement neuf 4 piEces proche de la mer avec parking terrasse et cave
Tel-Aviv, Israel
de
$2,56M
Está viendo
Barrio residencial Penthouse exceptionnel vue mer Eternelle
Ascalón, Israel
de
$2,23M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Bonne affaire rue dizengoff a 41 000 shekels du m
Barrio residencial Bonne affaire rue dizengoff a 41 000 shekels du m
Barrio residencial Bonne affaire rue dizengoff a 41 000 shekels du m
Barrio residencial Bonne affaire rue dizengoff a 41 000 shekels du m
Barrio residencial Bonne affaire rue dizengoff a 41 000 shekels du m
Mostrar todo Barrio residencial Bonne affaire rue dizengoff a 41 000 shekels du m
Barrio residencial Bonne affaire rue dizengoff a 41 000 shekels du m
Tel-Aviv, Israel
de
$1,39M
Venta exclusiva En el antiguo norte, cerca del mar y el complejo de Basilea muy popular Dizengoff Street (North Dizengoff, cerca de la calle Hatanya) En un edificio bien mantenido y seguro en el tercer piso Un luminoso y amplio apartamento de 102 m2, orientado al sur y oeste Dividido en 2 a…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Dans immeuble rEnovE appartement 3 piEces en trEs bon Etat avec miklat
Barrio residencial Dans immeuble rEnovE appartement 3 piEces en trEs bon Etat avec miklat
Barrio residencial Dans immeuble rEnovE appartement 3 piEces en trEs bon Etat avec miklat
Barrio residencial Dans immeuble rEnovE appartement 3 piEces en trEs bon Etat avec miklat
Barrio residencial Dans immeuble rEnovE appartement 3 piEces en trEs bon Etat avec miklat
Mostrar todo Barrio residencial Dans immeuble rEnovE appartement 3 piEces en trEs bon Etat avec miklat
Barrio residencial Dans immeuble rEnovE appartement 3 piEces en trEs bon Etat avec miklat
Tel-Aviv, Israel
de
$1,20M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Proche mer bograshov mamad
Barrio residencial Proche mer bograshov mamad
Barrio residencial Proche mer bograshov mamad
Barrio residencial Proche mer bograshov mamad
Barrio residencial Proche mer bograshov mamad
Barrio residencial Proche mer bograshov mamad
Barrio residencial Proche mer bograshov mamad
Tel-Aviv, Israel
de
$869,200
Apartamento en venta en Tel-Aviv, cerca de Bograshov y el mar! Construcción reciente 3a planta con ascensor 2 piezas Mamad 38m2 + 6m2 balcón Calma y brillante 2 exposiciones : Sur, Oeste Perfecto para una inversión y vivir allí Precio: 2 650 000
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir