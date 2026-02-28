  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Rishon LeZion

Obra nueva en venta en Rishon LeZion

apartamentos
2
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Barrio residencial Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion
Barrio residencial Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion
Barrio residencial Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion
Barrio residencial Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion
Barrio residencial Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion
Mostrar todo Barrio residencial Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion
Barrio residencial Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion
Rishon LeZion, Israel
de
$2,04M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Vue sur la mer
Barrio residencial Vue sur la mer
Barrio residencial Vue sur la mer
Barrio residencial Vue sur la mer
Barrio residencial Vue sur la mer
Mostrar todo Barrio residencial Vue sur la mer
Barrio residencial Vue sur la mer
Rishon LeZion, Israel
de
$3,70M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
En el mapa
Realting.com
Ir