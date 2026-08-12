Barrio residencial Mini penthouse dexception a ashkelon vue imprenable sur le lac

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Este mini-penthouse en Ashkelon, situado en la popular zona de Agamim, ofrece una ubicación de primera línea única frente al lago. Ubicado en la tercera y primera planta de un edificio boutique reciente, esta propiedad de alta gama combina comodidad y servicios de lujo.
Un espacio moderno y refinado:
• Superficie: 112 m2 + terraza de 30 m2 con vista abierta al lago
• Planta: 3a y primera planta de un edificio boutique de 5 años
• Dos plazas de aparcamiento privado
• Celular incluido
Acabados de alta gama para el confort absoluto:
• Gran pergola de diseño en la terraza
• Cocina de alta gama con isla central moderna
• Placas personalizadas incluidas
• Consola de piedra natural en la terraza
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Localización en el mapa
Ascalón, Israel
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