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Barrio residencial Mini penthouse dexception a ashkelon vue imprenable sur le lac

Ascalón, Israel
de
$748,917
12/8/26
$748,917
11/8/26
$751,166
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12
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ID: 39805
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 12/8/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón

Sobre el complejo

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Este mini-penthouse en Ashkelon, situado en la popular zona de Agamim, ofrece una ubicación de primera línea única frente al lago. Ubicado en la tercera y primera planta de un edificio boutique reciente, esta propiedad de alta gama combina comodidad y servicios de lujo. Un espacio moderno y refinado: • Superficie: 112 m2 + terraza de 30 m2 con vista abierta al lago • Planta: 3a y primera planta de un edificio boutique de 5 años • Dos plazas de aparcamiento privado • Celular incluido Acabados de alta gama para el confort absoluto: • Gran pergola de diseño en la terraza • Cocina de alta gama con isla central moderna • Placas personalizadas incluidas • Consola de piedra natural en la terraza Contacta con nosotros ahora para más información y reserva tu visita!

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Ascalón, Israel
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