Barrio residencial Mini penthouse dexception a ashkelon vue imprenable sur le lac

Este mini-penthouse en Ashkelon, situado en la popular zona de Agamim, ofrece una ubicación de primera línea única frente al lago. Ubicado en la tercera y primera planta de un edificio boutique reciente, esta propiedad de alta gama combina comodidad y servicios de lujo. Un espacio moderno y refinado: • Superficie: 112 m2 + terraza de 30 m2 con vista abierta al lago • Planta: 3a y primera planta de un edificio boutique de 5 años • Dos plazas de aparcamiento privado • Celular incluido Acabados de alta gama para el confort absoluto: • Gran pergola de diseño en la terraza • Cocina de alta gama con isla central moderna • Placas personalizadas incluidas • Consola de piedra natural en la terraza Contacta con nosotros ahora para más información y reserva tu visita!