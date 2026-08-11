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Barrio residencial Rdj pleine vue mer

Ascalón, Israel
de
$551,100
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ID: 39770
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 11/8/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón
  • Dirección
    Yefe Nof, 25

Sobre el complejo

a la marina d'ashkelon, rdj 3 pieces avec jardin de 50m2 pleine vue mer

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Ascalón, Israel
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