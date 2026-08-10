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Dúplex en venta en Israel

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Tel-Aviv
21
Ra'anana
3
Distrito de Tel-Aviv
25
Distrito Central
13
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53 propiedades total found
Dúplex 5 habitaciones en Ra'anana, Israel
Dúplex 5 habitaciones
Ra'anana, Israel
Habitaciones 5
Área 158 m²
Alquiler a corto plazo – Ra'anana – Vacaciones Tichri especiales ??? Disponible a partir de…
$1,665
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Dúplex 5 habitaciones en Israel
Dúplex 5 habitaciones
Israel
Habitaciones 5
Área 120 m²
BZH Espléndido 5+1 ático dúplex familiar en el distrito del parque! RE/MAX Hadera le prese…
$839,720
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Dúplex 6 habitaciones en Ra'anana, Israel
Dúplex 6 habitaciones
Ra'anana, Israel
Habitaciones 6
Área 200 m²
Muy bonito apartamento de 200 m2. 5 habitaciones. ático dúplex de un dormitorio con baño. Mu…
$3,27M
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Dúplex 7 habitaciones en Rishon LeZion, Israel
Dúplex 7 habitaciones
Rishon LeZion, Israel
Habitaciones 7
? En el corazón del popular distrito de Kiryat Ganim ¿Unico dúplex? ? ¡Una rara oportunidad …
$1,40M
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Dúplex 4 habitaciones en Jerusalén, Israel
Dúplex 4 habitaciones
Jerusalén, Israel
Habitaciones 4
Área 112 m²
Ubicación céntrica y tranquila con vistas al paseo Bright duplex de 4 habitaciones cerca de …
$1,09M
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Dúplex 3 habitaciones en Israel
Dúplex 3 habitaciones
Israel
Habitaciones 3
Área 126 m²
sublime!!!! duplex 5 mn del mar 108 m2 de espacio habitable + 18 m2 de terraza vista mar par…
$2,91M
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Dúplex 4 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
Dúplex 4 habitaciones
Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 4
Área 115 m²
Venta rue matalon en Florentine Cerca de neve tzedek y el mar 10 minutos a pie del mar - Co…
$1,83M
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Dúplex 3 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
Dúplex 3 habitaciones
Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 3
Área 90 m²
Hermoso dúplex de 3 piezas con terraza – Bograshov / Ben Yehuda • Dúplex 3 habitaciones • 2 …
$1,45M
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Dúplex 3 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
Dúplex 3 habitaciones
Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 3
Área 90 m²
En pequeña calle residencial, edificio muy bien mantenido. Aparcamiento, ascensor, terraza 4…
$2,41M
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Dúplex 3 habitaciones en Israel
Dúplex 3 habitaciones
Israel
Habitaciones 3
Área 78 m²
* Apartamento dúplex en venta en Ben Yehuda cerca de Bograshov* ▪️A un minuto de la playa ▪️…
$1,27M
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Dúplex 3 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
Dúplex 3 habitaciones
Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 3
Área 60 m²
Hermoso techo dúplex en venta en el antiguo norte de Tel-Aviv, cerca de Ben Gurion Boulevard…
$1,67M
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Dúplex 5 habitaciones en Jerusalén, Israel
Dúplex 5 habitaciones
Jerusalén, Israel
Habitaciones 5
Área 107 m²
Cerca de Beit Vegan, en el corazón de Ramat Charet. Muy raro y único en el mercado! En una …
$1,50M
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Dúplex 6 habitaciones en Ra'anana, Israel
Dúplex 6 habitaciones
Ra'anana, Israel
Habitaciones 6
Área 200 m²
Muy bonito apartamento de 200 m2. 5 habitaciones. ático dúplex de un dormitorio con baño. Mu…
$3,63M
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Dúplex 4 habitaciones en Israel
Dúplex 4 habitaciones
Israel
Habitaciones 4
Área 170 m²
¿? Venta – Superb Duplex Penthouse! ✨ Una rara oportunidad para adquirir un ático dúplex en …
$554,815
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Dúplex 5 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
Dúplex 5 habitaciones
Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 5
Área 114 m²
Nuevo en venta exclusivamente 35 Shalom Aleichem Street Calle tranquila y central, cerca de…
$2,16M
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Dúplex 4 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
Dúplex 4 habitaciones
Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 4
Área 90 m²
Dúplex en venta en Tel-Aviv, en el lujoso complejo Gindi TLV. Tour con guardia 24/7, gimnasi…
$1,63M
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Dúplex 4 habitaciones en Hadera, Israel
Dúplex 4 habitaciones
Hadera, Israel
Habitaciones 4
Área 120 m²
BZH RE/MAX Hadera presenta un ático dúplex de 4 habitaciones en el distrito costero de Olga …
$659,780
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Dúplex 6 habitaciones en Givat Shmuel, Israel
Dúplex 6 habitaciones
Givat Shmuel, Israel
Habitaciones 6
Área 195 m²
Referencia: GS 102 Distrito de Ramat Hadar Ubicación central y conveniente: cerca de cafeter…
$1,96M
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Dúplex 4 habitaciones en Ascalón, Israel
Dúplex 4 habitaciones
Ascalón, Israel
Habitaciones 4
Área 110 m²
Barrio Afridar, 4 habitaciones en la planta baja cerca de tiendas con 2 terrazas
$556,110
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Dúplex 3 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
Dúplex 3 habitaciones
Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 3
Área 74 m²
Duplex situado a 4 minutos del mar, cerca de la playa Bougrashov. 48,5 m2 espacio habitable …
$1,40M
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Dúplex 4 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
Dúplex 4 habitaciones
Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 4
Área 110 m²
Duplex rehov Matalon 1 Sobre 110 m2 más terraza de 29 m2 3 dormitorios en planta baja Salón …
$2,03M
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Dúplex 4 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
Dúplex 4 habitaciones
Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 4
Área 170 m²
Hermoso dúplex situado en el corazón de Tel Aviv. 110 m2 espacio habitable + 60 m2 terraza. …
$3,26M
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Dúplex 5 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
Dúplex 5 habitaciones
Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 5
Área 150 m²
Moderno edificio residencial de 7,5 plantas incluyendo 26 apartamentos con parking privado. …
$3,96M
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Dúplex 3 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
Dúplex 3 habitaciones
Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 3
Área 80 m²
Duplex perfectamente renovado con mucho encanto, en un estilo loft, situado en el distrito d…
$2,23M
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Dúplex 4 habitaciones en Netanya, Israel
Dúplex 4 habitaciones
Netanya, Israel
Habitaciones 4
Área 124 m²
Tres gros potentiel. 124 m2 selon arnona. Terrasse. Parking Duplex 4,5 pieces dont mamad Pl…
$1,93M
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Dúplex 5 habitaciones en Ra'anana, Israel
Dúplex 5 habitaciones
Ra'anana, Israel
Habitaciones 5
Área 158 m²
Magnífico ático dúplex de 5 habitaciones en el centro de Ra'anana. Propiedad excepcional ide…
$1,79M
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Dúplex 6 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
Dúplex 6 habitaciones
Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 6
Área 300 m²
Bonito apartamento a 2 minutos del mar, cerca de Gordon Street. Excepcional vista al mar. ¡O…
$7,33M
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Dúplex 4 habitaciones en Herzliya, Israel
Dúplex 4 habitaciones
Herzliya, Israel
Habitaciones 4
Área 122 m²
Hermoso dúplex situado entre Dizengoff y el mar. 93 m2 sala de estar + balcón + terraza en l…
$1,99M
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Dúplex 5 habitaciones en Asdod, Israel
Dúplex 5 habitaciones
Asdod, Israel
Habitaciones 5
Área 230 m²
Atico dúplex en venta en Ashdod: Amplia sala de estar y cocina abierta a una terraza de 18m2…
$1,05M
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Dúplex 2 habitaciones en Jerusalén, Israel
Dúplex 2 habitaciones
Jerusalén, Israel
Habitaciones 2
Área 38 m²
Centro, en un tranquilo y pintoresco callejón sin salida, apartamento 2 habitaciones duplex,…
$524,825
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