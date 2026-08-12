Barrio residencial Excellent investissement sur tel aviv

EXCELLENT INVESTMENTO El proyecto se encuentra en una calle tranquila del distrito de Florentine que continúa su renovación. Cerca de la autopista Ayalon, a 50 metros de la línea de tranvía púrpura y a 300 metros de la línea verde. Apartamentos 2 habitaciones 50m2 + 6m2 terraza Mamad (seguro) Aire acondicionado Desde el primer piso De 2.490.000 Shekels Apartamentos 3 habitaciones 50m2 + 6m2 terraza Mamad (seguro) Aire acondicionado Desde el primer piso De 2.550.000 Shekels El proyecto está actualmente en preventa. Ya ha obtenido un permiso de construcción y debe comenzar la construcción en noviembre de 2024. Las llaves están programadas para su entrega en abril de 2027. Posibilidad de negociar 20% firma y 80% entrega clave.