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Barrio residencial Excellent investissement sur tel aviv

Tel-Aviv, Israel
de
$829,170
12/8/26
$829,170
11/8/26
$831,660
;
6
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ID: 39783
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 12/8/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Elifelet, 10 Florentine Backpackers Hostel

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EXCELLENT INVESTMENTO El proyecto se encuentra en una calle tranquila del distrito de Florentine que continúa su renovación. Cerca de la autopista Ayalon, a 50 metros de la línea de tranvía púrpura y a 300 metros de la línea verde. Apartamentos 2 habitaciones 50m2 + 6m2 terraza Mamad (seguro) Aire acondicionado Desde el primer piso De 2.490.000 Shekels Apartamentos 3 habitaciones 50m2 + 6m2 terraza Mamad (seguro) Aire acondicionado Desde el primer piso De 2.550.000 Shekels El proyecto está actualmente en preventa. Ya ha obtenido un permiso de construcción y debe comenzar la construcción en noviembre de 2024. Las llaves están programadas para su entrega en abril de 2027. Posibilidad de negociar 20% firma y 80% entrega clave.

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Tel-Aviv, Israel
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