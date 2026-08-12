Barrio residencial Excellent investissement sur tel aviv

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EXCELLENT INVESTMENTO
El proyecto se encuentra en una calle tranquila del distrito de Florentine que continúa su renovación.
Cerca de la autopista Ayalon, a 50 metros de la línea de tranvía púrpura y a 300 metros de la línea verde.
Apartamentos 2 habitaciones
50m2 + 6m2 terraza
Mamad (seguro)
Aire acondicionado
Desde el primer piso
De 2.490.000 Shekels
Apartamentos 3 habitaciones
50m2 + 6m2 terraza
Mamad (seguro)
Aire acondicionado
Desde el primer piso
De 2.550.000 Shekels
El proyecto está actualmente en preventa. Ya ha obtenido un permiso de construcción y debe comenzar la construcción en noviembre de 2024.
Las llaves están programadas para su entrega en abril de 2027.
Posibilidad de negociar 20% firma y 80% entrega clave.
Localización en el mapa
Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
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