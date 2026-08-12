Barrio residencial A vendre superbe 2 5 piEces avec mamad dans un immeuble rEcent au calme

En una zona tranquila y popular del antiguo norte, cerca de las calles Hagai Hanevi y Yeshayahu y cerca del Parque Hayarkon. Un magnífico apartamento de 2,5 habitaciones con mamá en un edificio reciente (sólo dos años). - Superficie habitable de unos 69 m2 + soleada terraza de unos 14 m2 con vistas a la calle - Ascensor - Aparcamiento automatizado - Espacio de estacionamiento - Vista callejera - Orientación sudoriental - Renovación arquitectónica de alta calidad - pasar con su equipaje Una rara propiedad en un booming y buscaba el vecindario.