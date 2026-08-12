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Barrio residencial A vendre superbe 2 5 piEces avec mamad dans un immeuble rEcent au calme

Tel-Aviv, Israel
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$1,83M
12/8/26
$1,83M
11/8/26
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ID: 39810
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 12/8/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Yohanan Hurkanos, 16

Sobre el complejo

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En una zona tranquila y popular del antiguo norte, cerca de las calles Hagai Hanevi y Yeshayahu y cerca del Parque Hayarkon. Un magnífico apartamento de 2,5 habitaciones con mamá en un edificio reciente (sólo dos años). - Superficie habitable de unos 69 m2 + soleada terraza de unos 14 m2 con vistas a la calle - Ascensor - Aparcamiento automatizado - Espacio de estacionamiento - Vista callejera - Orientación sudoriental - Renovación arquitectónica de alta calidad - pasar con su equipaje Una rara propiedad en un booming y buscaba el vecindario.

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Tel-Aviv, Israel
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