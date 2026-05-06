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Barrio residencial Nouveau projet a ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses

Beit Shemesh, Israel
de
$884,000
6/5/26
$884,000
5/5/26
$878,800
;
2
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ID: 35589
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 6/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Beit Shemesh

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Nuevo proyecto en Ramat Bet Shemesh situado entre Jerusalén y el centro del país. Situado junto a Ramat Bet Shemesh A, este lujoso proyecto residencial incluye 3-4-5 habitaciones y áticos, con una hermosa vista de un parque situado en un bosque natural, cerca de Matnas y todas las tiendas, un club de campo y una piscina, con en el fondo de los edificios una sinagoga. Los clientes serán principalmente clientes extranjeros. Edición a finales de octubre 2026. 3 edificios de 8 plantas con apartamentos de 3 a 5 habitaciones, jardín y áticos. Sólo 3 apartamentos por piso. 3 habitaciones 83m2, terraza de 15m2 a 23m2, aparcamiento y bodega - Precio : de 2.200.000 sh a 2.300.000 sh. 4 habitaciones 103m2, terraza de 20 a 27m2, aparcamiento y bodega - Precio : de 2.600.000 sh a 2.700.000 sh. 5 habitaciones 123m2, 2a planta, terraza de 22m2, estacionamiento y bodega - Precio: 3,000,000 140m2 habitaciones en planta baja sh. Áticos con vistas al parque: 7 habitaciones 190m2, 8 con 65m2 terraza, 6 habitaciones 154m2, 9 con 25m2 terraza, 6 habitaciones 156m2, 6 con 45m2 terraza (2 master y 4 aseos) - Precio: desde 5,000,000 sh.

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Beit Shemesh, Israel
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