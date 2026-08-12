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Barrio residencial Avec terrasse bon emplacement bel appartement magnifique projet de qualite

Tel-Aviv, Israel
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12/8/26
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ID: 39797
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 12/8/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Ibn Gabirol

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Referencia NTL 114-3 En el corazón de Tel Aviv, entre el Kikar Hamedina y el Kikar Rabin se ofrece a la venta de las 3 magníficas habitaciones. Con una superficie de 80m2 y 6m2 de balcón, se entregan con acabados de alta gama, una mamada y aire acondicionado central. También tienen una plaza de aparcamiento privado y un mahsan (cave). La entrega está prevista para enero de 2027.

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Tel-Aviv, Israel
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