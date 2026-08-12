Barrio residencial Avec terrasse bon emplacement bel appartement magnifique projet de qualite

Referencia NTL 114-3 En el corazón de Tel Aviv, entre el Kikar Hamedina y el Kikar Rabin se ofrece a la venta de las 3 magníficas habitaciones. Con una superficie de 80m2 y 6m2 de balcón, se entregan con acabados de alta gama, una mamada y aire acondicionado central. También tienen una plaza de aparcamiento privado y un mahsan (cave). La entrega está prevista para enero de 2027.