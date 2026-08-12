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Barrio residencial Superbe 2 pieces a cote du parc dans un immeuble neuf avec parking

Tel-Aviv, Israel
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12/8/26
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ID: 39775
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 12/8/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Bavli, 47

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Nuevo para venta exclusiva 47 Bavli Street, cerca de Hayarkon Park Una calle tranquila, verde y céntrica en la popular zona de Bavli En un nuevo programa inmobiliario de lujo firmado Yaron Tibet, disponible en Septiembre 2026! Un apartamento funcional y luminoso 55 m2 + una terraza soleada de 8,5 m2 con vista al oeste abierto 4a planta con ascensor Exposición oeste y sur Mamad Aparcamiento subterráneo

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Tel-Aviv, Israel
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