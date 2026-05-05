  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Magnifique 3 pieces renove avec balcon

Barrio residencial Magnifique 3 pieces renove avec balcon

Tel-Aviv, Israel
de
$1,23M
;
6
Dejar una solicitud
ID: 36267
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    J L Gordon, 70

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Hermosas 3 habitaciones renovadas con balcón. Apartamento de lujo amueblado. Balcón con una vista clara. Tranquilo y verde. ¡Para ser capturado!

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Opportunite speciale
Tel-Aviv, Israel
de
$743,600
Barrio residencial Appartement 4 pieces lumineux avec balcon et vue degagee emplacement ideal
Netanya, Israel
de
$1,20M
Barrio residencial Rare appartement 2 pieces neuf a ashdod
Asdod, Israel
de
$672,620
Barrio residencial Bonne affaire
Ascalón, Israel
de
$567,840
Barrio residencial Exceptionnel centre ville complexe rotem chani
Ra'anana, Israel
de
$3,49M
Está viendo
Barrio residencial Magnifique 3 pieces renove avec balcon
Tel-Aviv, Israel
de
$1,23M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Immeuble neuf 4 pieces jardin parking
Barrio residencial Immeuble neuf 4 pieces jardin parking
Barrio residencial Immeuble neuf 4 pieces jardin parking
Tel-Aviv, Israel
de
$4,00M
Nuevo edificio de construcción de alta gama. Ubicación Premium cerca de todas las comodidades. Aparcamiento subterráneo privado incluido. Contacta con nosotros para más información
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A vendre appartement a ashdod
Barrio residencial A vendre appartement a ashdod
Barrio residencial A vendre appartement a ashdod
Barrio residencial A vendre appartement a ashdod
Barrio residencial A vendre appartement a ashdod
Barrio residencial A vendre appartement a ashdod
Asdod, Israel
de
$1,28M
Venta apartamento en Ashdod "Residence Costa del sol" 4 habitaciones "KING" con balcón en el mar, espacioso, bodega, aire acondicionado, aparcamiento... en la residencia más hermosa de Ashdod con SPA, gimnasio, piscina, sauna
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Vous voulez vivre en israel et aller a pied a la mer vivez a 200 metres du bord de mer a hadera
Barrio residencial Vous voulez vivre en israel et aller a pied a la mer vivez a 200 metres du bord de mer a hadera
Barrio residencial Vous voulez vivre en israel et aller a pied a la mer vivez a 200 metres du bord de mer a hadera
Barrio residencial Vous voulez vivre en israel et aller a pied a la mer vivez a 200 metres du bord de mer a hadera
Barrio residencial Vous voulez vivre en israel et aller a pied a la mer vivez a 200 metres du bord de mer a hadera
Barrio residencial Vous voulez vivre en israel et aller a pied a la mer vivez a 200 metres du bord de mer a hadera
Barrio residencial Vous voulez vivre en israel et aller a pied a la mer vivez a 200 metres du bord de mer a hadera
Hadera, Israel
de
$909,220
RE/MAX Hadera te presenta exclusivamente con un magnífico apartamento familiar brillante, en un edificio reciente, en el distrito Hadera Seaside, en Givat Olga, Menahem Begin Street! Características: - 5 piezas de aproximadamente 120 m2 - ¡Dos milímetros! 14 y 6 m2 - Un hermoso espacio habi…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir