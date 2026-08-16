Rishon LeZion, Israel

Exclusivo en el distrito de Abramovitch ✨? ? 4 habitaciones, unos 100 m2 en el Tabou (en realidad mucho más) ? 1a planta + ascensor ? Construcción antigua – grandes espacios luminosos ? Master suite con baño y ducha ? Calentadores de agua de gas ? Aparcamiento en Tabou + estacionamiento conv…