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Netanya
43
Ra'anana
17
Subdistrito de Petaj Tikvá
55
HaSharon Subdistrict
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Barrio residencial Avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf magnifique neuf projet de qualite
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Netanya, Israel
de
$895,700
Referencia NNT 108-4 Nuevos apartamentos de 4 habitaciones, Netanya. En un magnífico proyecto que comprende dos torres de 20 pisos se propone para la venta de las nuevas 4 habitaciones del promotor 106m2 + 10m2 terraza. La ubicación es loca, cerca de la estación, centros comerciales, escue…
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Barrio residencial Superbe penthouse park hayam vue mer
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Netanya, Israel
de
$4,394
Magnífico ático en alquiler en Netanya en el distrito Park Hayam, cerca del centro de la ciudad. Nuevo edificio de calidad, entrega 2026. Edificio con 3 ascensores, basura vacía y sala de fiestas. 17a planta fuera de 17. Cinco piezas. 2 baños. 3 baños. 156m2 + 50m2 terraza. Vista abierta des…
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Barrio residencial Projet neuf paiement 15 a la signature netanya
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Netanya, Israel
de
$976,144
En el barrio Galey Yam de Netanya, un nuevo barrio, que incluye espacios verdes, escuelas y las nuevas oficinas municipales de Netanya. Situado en el centro de la ciudad, cerca de los distritos de Agamim y Poleg y cerca de tiendas, así como de la playa. Son tres edificios, dos de 27 plantas…
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IresIres
Barrio residencial Investissement immobilier a raanana 3 5 pieces lumineux avec parking
Barrio residencial Investissement immobilier a raanana 3 5 pieces lumineux avec parking
Barrio residencial Investissement immobilier a raanana 3 5 pieces lumineux avec parking
Barrio residencial Investissement immobilier a raanana 3 5 pieces lumineux avec parking
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Ra'anana, Israel
de
$909,220
Situado en Rivka Gover Street en Raanana, esta propiedad de 3,5 habitaciones ofrece una superficie de 80 m2, una plaza de aparcamiento y se encuentra en un edificio muy bien mantenido con ascensor. Gracias a su mamá, brillo excepcional y alto potencial, es una opción ideal tanto para una fam…
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Barrio residencial Projet neuf raanana
Barrio residencial Projet neuf raanana
Barrio residencial Projet neuf raanana
Barrio residencial Projet neuf raanana
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Ra'anana, Israel
de
$1,00M
NUEVO PROGRAMA EN PREVENTO - RA'ANANA Mardochee Khayat se enorgullece de presentar un nuevo programa inmobiliario excepcional, creado por uno de los constructores más prestigiosos de Ra'anana. Situado en la calle Hagalil, a pocos pasos de la famosa calle Ahuza, este proyecto goza de una ub…
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Barrio residencial Un vrai avantage permis valide et structure deja en place
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Subdistrito de Petaj Tikvá, Israel
de
$1,77M
Venta – Kfar Saba Una ventaja real: evita toda la fase administrativa y comienza desde una base existente. En una parcela de 492 m2, esta propiedad tiene un permiso de construcción validado y una estructura ya realizada. Lo que está en su lugar: • Estructura • Techo con marco visible • Pa…
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Barrio residencial Centre ville grand 4 pieces
Barrio residencial Centre ville grand 4 pieces
Barrio residencial Centre ville grand 4 pieces
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Netanya, Israel
de
$811,200
4 habitaciones – 125 m2 Edificio con ascensor y aparcamiento subterráneo Ideal para división
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Barrio residencial Appartement 5 5 pieces quartier neve hadarim rishon lezion
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Rishon LeZion, Israel
de
$1,04M
Exclusivo – Distrito Neve Hadarim, Rishon LeZion, Calle Greenspan. Venta: amplio y luminoso apartamento de 5.5 habitaciones. 132 m2 espacio habitable + 2 mirpesset (con balcón soleado) de 7 m2 cada uno. ✅ 4a planta fuera de 9 ✅ Doble orientación – Sur y Este ✅ 2 aseos y 2 cuartos de ducha ✅ …
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Barrio residencial Penthouse a vendre a netanya
Barrio residencial Penthouse a vendre a netanya
Barrio residencial Penthouse a vendre a netanya
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Netanya, Israel
de
$1,18M
EN NETANYA Precioso ático situado en el corazón de Netanya, a solo 5 minutos a pie de Kikar y de la playa. Superficie: 175 m2 5 piezas 4 aseos 3 baños Balcón + gran terraza Suite para padres Mamad (habitación segura) 2 plazas de aparcamiento 8a planta Luminoso, amplio e idealmente situado…
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Barrio residencial Penthouse exceptionnel a rishon lezion
Barrio residencial Penthouse exceptionnel a rishon lezion
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Rishon LeZion, Israel
de
$2,57M
Nuevo edificio, perfectamente mantenido. Único ático, único en la planta 12 y superior. A partir de la reunión de cuatro apartamentos, ofrece volúmenes excepcionales y vistas panorámicas de toda la región: Tel Aviv, Jerusalén, Holon, así como vistas parciales al mar. Características princi…
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Barrio residencial Centre ville tama 38 livraison dans 20 mois
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Netanya, Israel
de
$709,800
Edificio en construcción - Centro de la ciudad Netanya 10 minutos a pie de Kikar y el mar. De 3 a 4 habitaciones o ático con mamá y terraza + parking. 82 m2 + 11 m2 balcón - 2.100.000 shekels. 97,80 m2 + 13 m2 balcón - 2.350.000 shekels. Ático - 117 m2 + terraza (74 m2 + 27 m2) - 3.500.000 s…
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Barrio residencial Investissement rare en centre ville
Barrio residencial Investissement rare en centre ville
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Ra'anana, Israel
de
$976,820
Muy luminoso 3 habitaciones en el centro de Raanana, con mirpeset de 15 m2, bonita cocina, aparcamiento y trastero. Un producto raro en esta ubicación, ideal para una inversión. Una muy popular para ver rápidamente
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Barrio residencial A vendre appartement 4 pieces ascenseur et parking au tabou quartier remez a rishon lezion
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Rishon LeZion, Israel
de
$638,820
Venta: Apartamento de 4 habitaciones, ascensor y parking en Tabou Apartamento de 4 habitaciones, aproximadamente 90 m2 Planta 1 de 7 Suite para padres • Ascensor • Estacionamiento en Tabou • amplio salón • 2 aseos • 2 baños • 3 apartamentos por planta • 3 orientaciones: West-East-North • L…
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Barrio residencial A ne pas manquer appartement 3 pieces neuf du promoteur a louer au coeur de guivat shmouel proche de tel aviv
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Barrio residencial A ne pas manquer appartement 3 pieces neuf du promoteur a louer au coeur de guivat shmouel proche de tel aviv
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Givat Shmuel, Israel
de
$2,569
Referencia: 6989 Nuevo barrio cerca de todas las comodidades y Tel Aviv Edificio nuevo de 17 plantas Apartamento 3 habitaciones nuevo desarrollador, con mamad Superficie de 74 m2 Terraza de 14 m2 con vista abierta 13a planta con ascensores Aire acondicionado Persianas eléctricas 2 baños, 2 a…
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Barrio residencial Bon emplacement bonne affaire investi
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Givat Shmuel, Israel
de
$1,99M
Referencia: GS 102 Distrito de Ramat Hadar Ubicación central y conveniente: cerca de cafeterías, supermercados, escuelas y sinagogas En un edificio boutique Duplex 6 piezas 195 m2 + 40 m2 de terraza Sur Orientación occidental Terraza Renovado
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Barrio residencial A quelques pas de la mer
Barrio residencial A quelques pas de la mer
Barrio residencial A quelques pas de la mer
Barrio residencial A quelques pas de la mer
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Netanya, Israel
de
$1,86M
? Venta – Casa familiar con jardín en Netanya ¿Buscas una casa que ofrece hermosos volúmenes y un espacio exterior real? Situado en la zona residencial de Neot Herzl, esta casa de 8 habitaciones desarrolla 300 m2 construidos y disfruta de un jardín privado de 150 m2, ideal para disfrutar d…
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Barrio residencial Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble grand proche de la mer spacieux
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Netanya, Israel
de
$1,79M
Referencia: NT 222 Distrito: Poleg, junto al mar cerca de tiendas y restaurantes 4 piezas incluyendo mamád Superficie de 147 m2 Terraza de 17 m2 con vista al mar 4a planta con ascensores Gran salón, comedor y cocina 3 dormitorios Master Aire acondicionado 2 baños, 3 aseos Aparcamiento privad…
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Barrio residencial Appartement 4 pieces situe au 4 etage dun immeuble recent
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Ra'anana, Israel
de
$1,11M
Apartamento de 4 habitaciones situado en la 4a planta de un edificio reciente. ✔️ 125 m2 espacio habitable ✔️ Gran salón ✔️ Mamad ✔️ Buena cocina abierta con isla ✔️ Terraza de 12 m2 ✔️ Estacionamiento robótico La propiedad está actualmente alquilada por 2 años a 8.000 Un apartamento agra…
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Barrio residencial Superbe penthouse vue mer
Barrio residencial Superbe penthouse vue mer
Barrio residencial Superbe penthouse vue mer
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Barrio residencial Superbe penthouse vue mer
Netanya, Israel
de
$2,09M
Magnífico ático en venta en Netanya, en el distrito de Park Hayam, cerca del centro de la ciudad. Construcción nueva y de alta calidad, entrega 2026. Edificio con 3 ascensores, basura vacía y sala de fiestas. 17a planta fuera de 17. Cinco piezas. 2 baños. 3 W.C. 156 m2 + 50 m2 de terraza. Vi…
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Barrio residencial Un bien rare pense pour une clientele en quete despace et dexclusivite
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Ra'anana, Israel
de
$2,72M
✨ Venta exclusiva – ático excepcional de 6 habitaciones en Ra'anana Este ✨Un bien raro, diseñado para una clientela buscando espacio y exclusividad. Situado en un edificio reciente, este hermoso ático de 169 m2 neto, el único apartamento en su planta, ofrece una calidad excepcional de vida …
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Barrio residencial Appartement luxueux de 4 pieces dans le quartier neve hof rishon lezion
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Rishon LeZion, Israel
de
$1,14M
Venta muy rara en planta alta con sensación de privacidad, espacios abiertos y impresionantes vistas al mar ▪️ 104 m2 4 exposiciones - desde la vista del mirpeset al noroeste, este ▪️ 40 m2 mirpeset periférico ▪️ 12a planta con vista abierta y hermosa ▪️ 4 exposiciones completas – East-North…
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Barrio residencial A vendre appartement neuf 4 piEces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya
Barrio residencial A vendre appartement neuf 4 piEces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya
Barrio residencial A vendre appartement neuf 4 piEces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya
Barrio residencial A vendre appartement neuf 4 piEces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya
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Netanya, Israel
de
$1,03M
Park HaYam, Netanya, cerca del mar. Apartamento nuevo de 102 m2 + terraza 14 m2, 10° piso, 4 habitaciones. Proyecto Electra, torre moderna de 30 plantas. Parking + bodega, entrada inmediata. Zona familiar, cerca de tiendas, escuelas y playas. Precio: 3.050.000 (precio promocional 3.390.000)
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Barrio residencial Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces
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Ra'anana, Israel
de
$1,11M
Hermosa superficie de 126 m2 red. Apartamento en la 4a planta con mirpeset de 14 m2. Vista abierta. Edificio renovado. Aparcamiento. El centro de Raanana. Cerca de todas las comodidades. Disponible inmediatamente. Venta rápida
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Barrio residencial Centre ville netanya rue abbah hillel
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Barrio residencial Centre ville netanya rue abbah hillel
Netanya, Israel
de
$828,100
Edificio reciente - 4 habitaciones 107 m2 + balcón. Vista abierta. Cerca de servicios y centro comercial. Aparcamiento. Ascensor Shabat
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Barrio residencial Rare a la location maison avec piscine
Barrio residencial Rare a la location maison avec piscine
Ra'anana, Israel
de
$13,182
✨ Alquiler – Casa familiar con piscina al oeste de Ra'anana ✨Situado en una zona tranquila y buscada al oeste de Ra'anana, esta casa ofrece un ambiente de vida raro para una familia que busca espacio, comodidad y vida al aire libre. Construido en una parcela de 380 m2, la casa desarrolla al…
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Barrio residencial Au coeur du quartier prise de kiryat ganim rue ein gev rishon lezion
Barrio residencial Au coeur du quartier prise de kiryat ganim rue ein gev rishon lezion
Barrio residencial Au coeur du quartier prise de kiryat ganim rue ein gev rishon lezion
Barrio residencial Au coeur du quartier prise de kiryat ganim rue ein gev rishon lezion
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Barrio residencial Au coeur du quartier prise de kiryat ganim rue ein gev rishon lezion
Rishon LeZion, Israel
de
$1,42M
? En el corazón del popular distrito de Kiryat Ganim ¿Unico dúplex? ? ¡Una rara oportunidad que no viene al mercado todos los días! Dúplex 7 habitaciones ~ 143 m2 Se divide de forma inteligente en 2 viviendas, con 2 entradas separadas del edificio. ✔️ Apartamento de 4 habitaciones con mirpes…
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Barrio residencial Penthouse de reve vue mer ir yamim
Barrio residencial Penthouse de reve vue mer ir yamim
Barrio residencial Penthouse de reve vue mer ir yamim
Barrio residencial Penthouse de reve vue mer ir yamim
Netanya, Israel
de
$2,33M
Dream ático en venta en Netanya, frente a Ir Yamim y la reserva natural, con una vista al mar sin obstáculos. El mejor ático del proyecto. 22a planta con ascensores. 6 piezas 3 baños 4 W.C. 186m2 + 150m2 terraza en un nivel Cocina exterior Acceso directo a la terraza desde zonas públicas 2 p…
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Barrio residencial Rue remez proche de la kikar
Barrio residencial Rue remez proche de la kikar
Barrio residencial Rue remez proche de la kikar
Barrio residencial Rue remez proche de la kikar
Barrio residencial Rue remez proche de la kikar
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Barrio residencial Rue remez proche de la kikar
Netanya, Israel
de
$1,01M
En el centro - 4 habitaciones - 130 m2 + balcón Vista sin obstáculos - orientación suroeste 2 baños + amplio salón Apartamento renovado
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Barrio residencial Bon emplacement bonne affaire investi
Barrio residencial Bon emplacement bonne affaire investi
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Barrio residencial Bon emplacement bonne affaire investi
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Barrio residencial Bon emplacement bonne affaire investi
Barrio residencial Bon emplacement bonne affaire investi
Givat Shmuel, Israel
de
$1,99M
Referencia: GS 102 Distrito de Ramat Hadar Ubicación central y conveniente: cerca de cafeterías, supermercados, escuelas y sinagogas En un edificio boutique Duplex 6 piezas 195 m2 + 40 m2 de terraza 1a planta Sur Orientación occidental Terraza Renovado
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Barrio residencial Superbe penthouse duplex neuf au coeur de raanana
Barrio residencial Superbe penthouse duplex neuf au coeur de raanana
Barrio residencial Superbe penthouse duplex neuf au coeur de raanana
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Ra'anana, Israel
de
$1,82M
Magnífico ático dúplex de 5 habitaciones en el centro de Ra'anana. Propiedad excepcional idealmente situada cerca de escuelas y tiendas. Excepcional terraza de 25 m2 con vista abierta. Aire acondicionado, doble acristalamiento, mamada, puerta blindada, ascensor Shabat
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Barrio residencial Projet neuf raanana
Barrio residencial Projet neuf raanana
Barrio residencial Projet neuf raanana
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Ra'anana, Israel
de
$1,22M
NUEVO PROGRAMA EN PREVENTO - RA'ANANA Mardochee Khayat se enorgullece de presentar un nuevo programa inmobiliario excepcional, creado por uno de los constructores más prestigiosos de Ra'anana. Situado en la calle Hagalil, a pocos pasos de la famosa calle Ahuza, este proyecto goza de una ub…
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Barrio residencial Vente exclusive appartement 4 pieces moderne ascenseur parking mamad mirpeset au centre ville de rishon lezion
Barrio residencial Vente exclusive appartement 4 pieces moderne ascenseur parking mamad mirpeset au centre ville de rishon lezion
Barrio residencial Vente exclusive appartement 4 pieces moderne ascenseur parking mamad mirpeset au centre ville de rishon lezion
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Rishon LeZion, Israel
de
$804,440
Venta exclusiva Moderno apartamento de 4 habitaciones en el centro de Rishon LeZion * Apartamento 4 habitaciones particularmente espaciosas * 100 m2 de espacio habitable * Terraza solar de unos 10 m2 * Mamad (habitación segura) * Gran ascensor (6 personas) * Estacionamiento privado en taboo…
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Barrio residencial Yr yamim immeuble standing proche de la mer et du centre commercial
Barrio residencial Yr yamim immeuble standing proche de la mer et du centre commercial
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Netanya, Israel
de
$1,40M
YR YAMIM - edificio de pie cerca del mar y centro comercial. 4 habitaciones - 138m2 + 12 m2 balcón. Vista abierta. Apartamento totalmente decorado y renovado. Suite con vestidor y baño
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Barrio residencial Projet neuf raanana
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Ra'anana, Israel
de
$1,23M
NUEVO PROGRAMA EN PREVENTO - RA'ANANA Mordecai Khayat se enorgullece de presentar un nuevo programa inmobiliario excepcional, creado por uno de los constructores más prestigiosos de Ra'anana. Situado en la calle Hagalil, a pocos pasos de la famosa calle Ahuza, este proyecto goza de una ubi…
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Barrio residencial Charmante maison renovee raanana kiriat sheret
Barrio residencial Charmante maison renovee raanana kiriat sheret
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Barrio residencial Charmante maison renovee raanana kiriat sheret
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Barrio residencial Charmante maison renovee raanana kiriat sheret
Ra'anana, Israel
de
$1,86M
Encantadora casa en 2 plantas. Una primera terraza en la parte delantera de la casa y un jardín en la parte posterior con árboles frutales. Cálmate. 1o nivel: amplio salón con comedor, cocina y dormitorio principal con vistas al jardín. Arriba: 3 amplios dormitorios y zona de oficina, amplia…
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Barrio residencial Yad yamim immeuble standing avec piscine et salle de sport
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Netanya, Israel
de
$1,57M
Excelente caso! Grandes 5 habitaciones con terraza de 25 m2. Vista al mar. 3 baños + 3 aseos. Celular + 2 plazas de aparcamiento
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Barrio residencial Magnifique penthouse duplex de reve avec piscine privee a vendre au coeur de raanana
Barrio residencial Magnifique penthouse duplex de reve avec piscine privee a vendre au coeur de raanana
Barrio residencial Magnifique penthouse duplex de reve avec piscine privee a vendre au coeur de raanana
Barrio residencial Magnifique penthouse duplex de reve avec piscine privee a vendre au coeur de raanana
Barrio residencial Magnifique penthouse duplex de reve avec piscine privee a vendre au coeur de raanana
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Ra'anana, Israel
de
$3,55M
Referencia: RN 106 En el corazón de Raanana, cerca del club de campo Construcción reciente Magnífico ático dúplex 6 habitaciones de alto standing incluyendo mamád Superficie de 180 m2 Terraza de 175 m2 con piscina privada y cocina 8a y 9a planta con ascensores Aire acondicionado Decorado por…
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Barrio residencial Vente appartement 35 pieces rue jerusalem rishon lezion
Barrio residencial Vente appartement 35 pieces rue jerusalem rishon lezion
Barrio residencial Vente appartement 35 pieces rue jerusalem rishon lezion
Barrio residencial Vente appartement 35 pieces rue jerusalem rishon lezion
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Rishon LeZion, Israel
de
$581,360
Apartamento 3.5 habitaciones en venta Jerusalem Street – Rishon LeZion ¿Busca un apartamento excelente para vivir o invertir en? ¡Este podría ser exactamente lo que necesitas! Detalles de la propiedad: ? 3.5 piezas ? Cerca de 70 m2 ? 3a planta en 3 ? Un apartamento por piso – máxima privaci…
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Ra'anana, Israel
de
$1,32M
NUEVO PROGRAMA EN PREVENTO - RA'ANANA Mordecai Khayat se enorgullece de presentar un nuevo programa inmobiliario excepcional, creado por uno de los constructores más prestigiosos de Ra'anana. Situado en la calle Hagalil, a pocos pasos de la famosa calle Ahuza, este proyecto goza de una ubi…
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Barrio residencial Centre ville idealement place entierement renove
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Ra'anana, Israel
de
$1,21M
Bonito apartamento en el centro de Raanana. Bar Ilan Street. Idealmente colocado. Cerca de todas las tiendas y transporte. Muy espacioso. 130 m2 neto. Beneficio de 2 pequeñas terrazas. Mamad y estacionamiento. Completamente renovado. Inversión
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Barrio residencial Appartement rare de 45 pieces quartier rambam rishon lezion
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Rishon LeZion, Israel
de
$760,500
4.5 habitación apartamento en Brandeis Street Raro y enorme apartamento de 4.5 habitaciones en el Tabu * Aproximadamente 100 m2 * 2 plazas de aparcamiento consecutivas al tabú * 3er piso fuera de 4 * Suite parental * Mamad equipada y limpia en el edificio * Ascensor * Balcón de servicio * G…
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Barrio residencial A vendre bien de luxe et rare a rishon lezion shikun hamizrach rue marbad haksamim
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Rishon LeZion, Israel
de
$2,06M
Venta – Lujo y rara propiedad en Rishon LeZion! ✨Shikun HaMizrach – Marbad HaKsamim Street Villa de lujo con diseño limpio 215 m2 construidos sobre una parcela de 286 m2 6 piezas, incluyendo una mamada Nivel 1 ✔️ Gran espacioso y luminoso salón ✔️ Cocina personalizada hecha por un carpinter…
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Barrio residencial Appartement 45 pieces quartier rambam rishon lezion
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Rishon LeZion, Israel
de
$699,660
Apartamento 4.5 habitaciones en venta Espacioso apartamento en Rue Mohilever - un tiro de piedra de Rothschild • 4 amplias habitaciones • Aproximadamente 125 m2 de espacio habitable – enorme salón • 2a planta de 7 • Ascensor • Estacionamiento en Tabou • Barriles en todas las ventanas • Reci…
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Barrio residencial Centre ville de raanana immeuble recent duplex vue degagee
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Ra'anana, Israel
de
$1,77M
Edificio muy reciente de 6 plantas. Encantador dúplex de 5 habitaciones de 158 m2 neto (178 m2 bruto) y 3 baños. Terraza de 23 m2. Vista abierta. Buena cocina de anacardo. 4 dormitorios incluyendo una mamá. Un verdadero loco en el centro de la ciudad. Nivel 1: sala de estar / comedor / cocin…
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Barrio residencial Quartier neve hadarim appartement 4 pieces rishon lezion
Barrio residencial Quartier neve hadarim appartement 4 pieces rishon lezion
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Rishon LeZion, Israel
de
$875,420
Venta exclusiva en el distrito de Neve Hadarim – totalmente renovado apartamento de 4 habitaciones de alto standing con una enorme mirpeset y vista sin obstáculos! Si usted está buscando una propiedad lista para vivir sin obras aucux — este es el apartamento que necesita. Amplio y luminoso a…
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Barrio residencial 4 pieces a vendre dans un projet neuf vue imprenable netanya
Barrio residencial 4 pieces a vendre dans un projet neuf vue imprenable netanya
Barrio residencial 4 pieces a vendre dans un projet neuf vue imprenable netanya
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Netanya, Israel
de
$997,100
Referencia: NT 224 Distrito: Hayam Park Proyecto 9 Entrega prevista en un año 4 piezas nuevas kablan con mamad Superficie de 105 m2 Terraza solar de 12 m2 14a planta con vistas impresionantes 2 baños Cueva junto al apartamento Diseño inteligente y espacioso Aparcamiento privado
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Barrio residencial Quartier remez rishon lezion une experience de vie luxueuse
Barrio residencial Quartier remez rishon lezion une experience de vie luxueuse
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Rishon LeZion, Israel
de
$1,18M
Quartier Remez, Rishon LeZion Proyecto residencial único en la zona popular de Remez, que comprende sólo 12 viviendas. El proyecto está construido con un enfoque en la construcción de alta calidad, diseño cuidadoso y acabados de alta gama. Se encuentra en una calle tranquila y interior en e…
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Barrio residencial Vente exclusive triplex unique 7 pieces ouest rishon lezion rue habotzrim
Barrio residencial Vente exclusive triplex unique 7 pieces ouest rishon lezion rue habotzrim
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Barrio residencial Vente exclusive triplex unique 7 pieces ouest rishon lezion rue habotzrim
Rishon LeZion, Israel
de
$1,48M
Venta exclusiva – Apartamento de 3 dormitorios! West Rishon LeZion ? 175 m2 construidos ?️ 3 orientaciones: oeste, norte y sur ? ¿Estacionamiento en el tabo? Almacenamiento ✨ Planta de entrada: salón, cocina, dormitorio, aseo y terraza de 14 m2. ✨ Planta alta: 2 dormitorios, aseo, terraza de…
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Barrio residencial Charmant cottage avec piscine au calme
Barrio residencial Charmant cottage avec piscine au calme
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Barrio residencial Charmant cottage avec piscine au calme
Ra'anana, Israel
de
$2,84M
Bonito chalet situado al oeste de Raanana en una calle muy tranquila. Cocina reformada y amplia con isla central. Amplia sala de estar con comedor real. Muy brillante. Base de referencia. Aparcamiento y muy hermoso jardín con piscina
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Barrio residencial Superbe cottage
Barrio residencial Superbe cottage
Barrio residencial Superbe cottage
Barrio residencial Superbe cottage
Barrio residencial Superbe cottage
Barrio residencial Superbe cottage
Barrio residencial Superbe cottage
Tel Mond, Israel
de
$1,59M
En el corazón de los barrios chic entre Netanya y Raanana, central y pastoral. Cottage 5.5 habitaciones, completamente renovado! Gran jardín, tranquilo en la espalda. Terreno de unos 230 m2, construido 150 m2. Miklat privado
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Barrio residencial Appartement 4 pieces mamad quartier revivim a rishon lezion
Barrio residencial Appartement 4 pieces mamad quartier revivim a rishon lezion
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Rishon LeZion, Israel
de
$740,220
Apartamento 4 habitaciones al precio de 3 habitaciones ¡Abajo! Apartamento de 4 habitaciones con mamá • Apartamento 4 habitaciones especialmente espaciosas • Aproximadamente 97 m2 construido • 3er piso de 6 • Immense espacio de recepción • 2 terrazas soleadas (mirpesot) • Mamad (habitación …
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Barrio residencial Kfar saba quartier calme et tres recherche
Barrio residencial Kfar saba quartier calme et tres recherche
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Barrio residencial Kfar saba quartier calme et tres recherche
Kfar Saba, Israel
de
$1,38M
5 Partes – VISTA DE CONFORMIDAD – LUMINOUS Apartamento de 5 habitaciones con una superficie de 128 m2 net (167 m2 arnona), disfrutando de una hermosa vista abierta. ✔️ Salón orientado al sureste, muy brillante ✔️ Cocina abierta y espacio habitable agradable ✔️ 2 baños ✔️ Mamad ✔️ 2 plazas …
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Barrio residencial Haiarmoukh 4 quartier ramez rishon lezion une experience de vie luxueuse dans le quartier ramez
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Rishon LeZion, Israel
de
$1,27M
Quartier Ramez, Rishon LeZion Proyecto residencial único en la zona muy solicitada de Ramírez, que comprende sólo 12 viviendas. El proyecto se construyó con énfasis en alta calidad de construcción, diseño cuidadoso y servicios ricos. Se encuentra en una calle tranquila y interior en el coraz…
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Barrio residencial Centre ville face au parc ideal pour famille religieuse
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Ra'anana, Israel
de
$2,907
Este apartamento de 5 habitaciones situado en Opsterland Street ofrece 130 m2 de espacio habitable, así como una terraza Soukka de 12 m2 con vistas abiertas al pequeño parque. Situado en la 4a planta, el apartamento goza de un ambiente agradable y verde en el corazón de la ciudad. ✔️ Frega…
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Barrio residencial Tres grand centre raanana immeuble recent
Barrio residencial Tres grand centre raanana immeuble recent
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Barrio residencial Tres grand centre raanana immeuble recent
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Ra'anana, Israel
de
$1,15M
Una nueva 4 habitaciones con volúmenes raros – Borohov Street, Raanana Un apartamento que se distingue por lo que casi ya no se encuentra: muy grandes volúmenes interiores y una terraza de 13 m2 para ampliar el salón diario. Situado en el cuarto piso de un edificio renovado hace dos años, …
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Barrio residencial Netanya volume lumiere et mer a pied
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Netanya, Israel
de
$1,04M
Una ciudad costera de rápido crecimiento, Netanya seduce por su entorno de vida entre playas, paseos y animada vida urbana. Jerusalem Street, a sólo 2 minutos de las playas y el kikar, este apartamento antiguamente 5 habitaciones transformadas en 4 habitaciones ofrece hermosos volúmenes de …
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Barrio residencial Vue mer nitsa bonne affaire
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Netanya, Israel
de
$963,300
Apartamento en venta en Netanya, cerca de Nitsa y el mar! Edificio nuevo y de calidad con gimnasio y sala de fiestas. Planta 12 con ascensores. 4 habitaciones, 2 baños. 97m2 + 12m2 terraza. Vista al mar. 2 plazas de aparcamiento, 1 bodega. Precio: 2 850 000
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Barrio residencial Maison individuelle de luxe avec piscine est de raanana
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Ra'anana, Israel
de
$6,05M
✨ Casa independiente de lujo con piscina – East Raanana ✨En una de las zonas más buscadas de Raanana Este, cerca de la Sinagoga Ohel Ari, esta casa unifamiliar construida hace sólo 3 años ofrece un ambiente de vida raro, moderno y elegante. Dividida por más de 8 habitaciones, la propiedad o…
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Barrio residencial Nizza proche kikar
Barrio residencial Nizza proche kikar
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Barrio residencial Nizza proche kikar
Netanya, Israel
de
$777,400
Edificio renovado – 4 habitaciones – 116 m2 con 3 orientaciones – pequeña vista al mar. Calle tranquila, junto a todas las comodidades y el descenso del mar. Ascensor y aparcamiento cubierto
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Barrio residencial Centre ville cachere terrasse souccah
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Ra'anana, Israel
de
$1,690
Alquiler a corto plazo – Ra'anana – Vacaciones Tichri especiales ??? Disponible a partir de una semana durante el período de Roch Hashana, Yom Kippur y Souccot. Mínimo 1 semana – 5.000 por semana, excluyendo la electricidad. Disfrute de su estancia en Ra'anana en este amplio dúplex de 5 ha…
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Barrio residencial Immeuble neuf centre ville
Barrio residencial Immeuble neuf centre ville
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Netanya, Israel
de
$827,762
Apartamento en venta en el centro de Netanya, cerca de Shuk, Mall y estación central de autobuses. Nuevo edificio con jardín exclusivo al edificio y sala de fiestas. 9a planta en 12, con 2 ascensores. 4 habitaciones, 2 baños. 113 m2 + 15 m2 de mirpeset. 1 plaza de aparcamiento. 1 sótano. Pre…
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Barrio residencial Terrain 500 m prive au tabu quartier neve zeev a rishon lezion
Barrio residencial Terrain 500 m prive au tabu quartier neve zeev a rishon lezion
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Rishon LeZion, Israel
de
$1,67M
Tierra con casa de la abuela 3 habitaciones Venta exclusiva – Parcela de medio ambiente con poco potencial en Nevé Zeev, Rishon LeZion • Parcela privada de media luna en Tabu • Actualmente construida con una casa de abuela de 3 habitaciones – 86 m2 • Posibilidad de construir una villa de lu…
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Barrio residencial Vue exceptionnelle quartier tres recherche
Barrio residencial Vue exceptionnelle quartier tres recherche
Barrio residencial Vue exceptionnelle quartier tres recherche
Barrio residencial Vue exceptionnelle quartier tres recherche
Subdistrito de Petaj Tikvá, Israel
de
$1,37M
Apartamento situado en una zona muy solicitada en Kfar Saba Yerouka. En un edificio boutique de 4 plantas, a 2 minutos de Raanana, Canyon Ha Yerouka y todas las comodidades. Muy bonita superficie de 135 m2 red [179 m2 arnona]. Gran salón con vistas a un mirpeset de 26 m2. Sol en la mañana. H…
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Barrio residencial Penthouse meuble et equipe en plein centre ville
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Netanya, Israel
de
$4,056
Alquiler: lujoso ático en el centro de la ciudad, en una calle tranquila. Situado en un nuevo edificio boutique de 5 plantas, este apartamento es muy amplio con aproximadamente 140 m2 de espacio habitable y una enorme terraza de unos 90 m2. El apartamento está totalmente amueblado (es sufici…
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Barrio residencial Centre ville bel immeuble grand appartement
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Ra'anana, Israel
de
$3,786
Alquiler – Ra'anana Situado en una zona buscada de Ra'anana, este hermoso apartamento de 6 habitaciones ofrece hermosos volúmenes y un ambiente de vida agradable, ideal para una familia. ✔️ 150 m2 de espacio habitable ✔️ Terraza (espejo) de 16 m2 ✔️ Segundo piso ✔️ Aparcamiento privado ✔️ …
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Barrio residencial Tour david vue mer imprenable spa a la maison
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Netanya, Israel
de
$3,52M
Apartamento de lujo en venta en Netanya en primera línea del centro de la ciudad! Apartamento con spa privado! Sauna y jacuzzi con cinta de correr y gimnasio! Edificio nuevo y lujoso de la gran Briga constructora con cuidador 24 horas (pool, gimnasio y spa con suscripción). Torre compuesta p…
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Barrio residencial Projet neuf raanana
Barrio residencial Projet neuf raanana
Barrio residencial Projet neuf raanana
Barrio residencial Projet neuf raanana
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Ra'anana, Israel
de
$1,04M
NUEVO PROGRAMA EN PREVENTO - RA'ANANA Mordecai Khayat se enorgullece de presentar un nuevo programa inmobiliario excepcional, creado por uno de los constructores más prestigiosos de Ra'anana. Situado en la calle Hagalil, a pocos pasos de la famosa calle Ahuza, este proyecto goza de una ubi…
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Barrio residencial Bel appartement au centre ville
Barrio residencial Bel appartement au centre ville
Barrio residencial Bel appartement au centre ville
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Barrio residencial Bel appartement au centre ville
Netanya, Israel
de
$760,500
Hermoso apartamento en venta en el centro de Netanya cerca del shuk, centro comercial y estación central de autobuses. Nuevo edificio. 10a planta en 12 con 2 ascensores. 3 habitaciones, 2 baños. 90 m2 + 12 m2 de terraza. 1 plaza de aparcamiento. Doble exposición: Sur, Oeste. Precio: 2.250.000 sh
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Barrio residencial Commercialisation exclusive gani rishon rue sharira rishon lezion
Barrio residencial Commercialisation exclusive gani rishon rue sharira rishon lezion
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Rishon LeZion, Israel
de
$909,220
Comercialización exclusiva Apartamento de 4 habitaciones espacioso, reciente (unos 3 años solamente), perfectamente diseñado y limpio en cada detalle. ✔️ Alrededor de 100 m2 construidos ✔️ Terraza (espejo) de unos 12 m2 ✔️ Orientación sureste ✔️ Vista sin estructura y verde, no edificable en…
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Barrio residencial Penthouse boulevard de nice
Barrio residencial Penthouse boulevard de nice
Barrio residencial Penthouse boulevard de nice
Barrio residencial Penthouse boulevard de nice
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Netanya, Israel
de
$3,110
Ático de 150 m2 con 3 terrazas vistas panorámicas al mar de 150 m2. Ascensor Shabat
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Barrio residencial Dans rue calme neuf projet de qualite
Barrio residencial Dans rue calme neuf projet de qualite
Barrio residencial Dans rue calme neuf projet de qualite
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Barrio residencial Dans rue calme neuf projet de qualite
Ra'anana, Israel
de
$2,87M
Referencia: RN 104 Kiryat Weizmann, conocido por francés y americano Proyecto de dos condominios de alto nivel Muy bonita altura bajo techo Terreno de 250 m2 Construido en 3 plantas de 300 m2 Base de referencia: sala de seguridad, baño y superficie que se dividirá en varios dormitorios, vent…
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Barrio residencial Appartement avec jardin 7 pieces quartier kiryat ganim a rishon lezion
Barrio residencial Appartement avec jardin 7 pieces quartier kiryat ganim a rishon lezion
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Barrio residencial Appartement avec jardin 7 pieces quartier kiryat ganim a rishon lezion
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Rishon LeZion, Israel
de
$1,69M
Apartamento 7 habitaciones Venta apartamento con jardín único y renovado en el distrito Kiryat Ganim en Rishon LeZion! * Espacioso apartamento 7 habitaciones - 5 dormitorios y dos grandes salones * Tamaño del apartamento: aprox. 170 m2 * Gran jardín de aprox. 120 m2 * Entrada independiente …
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Barrio residencial Magnifique villa construite sur 4 niveaux avec piscine a vendre au coeur de raanana
Barrio residencial Magnifique villa construite sur 4 niveaux avec piscine a vendre au coeur de raanana
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Barrio residencial Magnifique villa construite sur 4 niveaux avec piscine a vendre au coeur de raanana
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Barrio residencial Magnifique villa construite sur 4 niveaux avec piscine a vendre au coeur de raanana
Ra'anana, Israel
de
$4,36M
Referencia: RN 107 Distrito: Kiryat Ganim, el distrito más popular de Ra'anana, en la frontera de Herzliya Zona tranquila, verde y residencial, a la entrada de un carril sin salida Cerca del transporte público, autobús y estación de tren Ra'anana Cerca de Lev HaPark, un centro comercial con …
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Barrio residencial Exclusivite rue nordau rishon lezion appartement neuf 4 pieces du promoteur jamais habite
Barrio residencial Exclusivite rue nordau rishon lezion appartement neuf 4 pieces du promoteur jamais habite
Barrio residencial Exclusivite rue nordau rishon lezion appartement neuf 4 pieces du promoteur jamais habite
Barrio residencial Exclusivite rue nordau rishon lezion appartement neuf 4 pieces du promoteur jamais habite
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Rishon LeZion, Israel
de
$861,900
¿Buscas un nuevo apartamento en Gan Nahum? ¡Para aquí! Exclusividad: Rue Nordau, Rishon LeZion Apartamento nuevo 4 habitaciones del desarrollador, nunca habitadas – nadie ha vivido allí todavía. Amplio apartamento con diseño moderno, con acabados de calidad superior. - Superficie construida:…
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Barrio residencial Vente exclusive le penthouse le plus beau et impressionnant du quartier katznelson tres prise a rishon lezion
Barrio residencial Vente exclusive le penthouse le plus beau et impressionnant du quartier katznelson tres prise a rishon lezion
Barrio residencial Vente exclusive le penthouse le plus beau et impressionnant du quartier katznelson tres prise a rishon lezion
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Barrio residencial Vente exclusive le penthouse le plus beau et impressionnant du quartier katznelson tres prise a rishon lezion
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Rishon LeZion, Israel
de
$1,55M
Venta exclusiva - El ático más hermoso e impresionante en el popular distrito de Katznelson en Rishon LeZion! ? Ático 5 habitaciones en un nivel, completamente renovado ? Edificio 2014 (excepto Tama 38) ? Superficie de propiedad – 153 m2 construidos ? Mirpeset (sun terraza) de 37 m2 ? Derec…
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Barrio residencial Appartement 3 pieces quartier abramovitch
Barrio residencial Appartement 3 pieces quartier abramovitch
Barrio residencial Appartement 3 pieces quartier abramovitch
Barrio residencial Appartement 3 pieces quartier abramovitch
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Rishon LeZion, Israel
de
$672,620
Abramovich Quarter - Shapira Street Nueva propiedad exclusivamente para la venta!? ? Rishon LeZion Apartamento 3 habitaciones de unos 80 m2 grandes y especialmente espaciosas Espacio de recepción grande y agradable para una recepción perfecta ✔️ 3 orientaciones - brillante y aireado ✔️ Est…
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Barrio residencial Rez de jardin 4 pieces plein centre de raanana
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Barrio residencial Rez de jardin 4 pieces plein centre de raanana
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Ra'anana, Israel
de
$1,34M
Bonito jardín de 4 habitaciones con amplio dormitorio principal y jardín. 2 baños, Cocina Semel, mamá y aparcamiento estándar. Gran bodega incluida. Jardín orientado al oeste, agradable y tranquilo. Situado justo en el centro de la ciudad, tranquilo, junto a la sinagoga Shifte
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Barrio residencial Beau 3 pieces proche mer nitsa
Barrio residencial Beau 3 pieces proche mer nitsa
Barrio residencial Beau 3 pieces proche mer nitsa
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Barrio residencial Beau 3 pieces proche mer nitsa
Netanya, Israel
de
$907,530
Apartamento en venta en Netanya, a pocos pasos del mar y Blvd Nitsa. Edificio bien mantenido con hermoso hall de entrada y sala de bicicletas. 4a planta con ascensor. 3 habitaciones muy espaciosas. 2 baños. 92m2. Vista al mar. 4 exposiciones. Aire acondicionado en cada habitación. Calma y br…
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Barrio residencial Exceptionnel centre ville residence rotem chani
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Ra'anana, Israel
de
$1,18M
En el corazón del centro de Raanana, a 2 minutos a pie de todas las tiendas y servicios. Muy agradable 4 habitaciones con mirpeset orientado al oeste, aparcamiento y bodega. Apartamento muy luminoso. Mamá incluida
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Barrio residencial Appartement 3 pieces quartier rakafot rishon lezion
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Rishon LeZion, Israel
de
$774,020
Rara oportunidad en Harakafot – el apartamento más hermoso en el mercado! ¡Este tipo de bien no viene todos los días! ? 3 habitaciones calle Arik Einstein Planta 1 de 4 ✨ Apartamento reformado en excelente estado ✨ 2 mirpesot (balcón) – espacioso y agradable ✨ Vista abierta y verde – sin edi…
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Barrio residencial Proche du centre ville au calme
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Ra'anana, Israel
de
$4,056
Apartamento 4 habitaciones con mamá, 2 baños. Muy bonita terraza. Calle residencial tranquila, cerca del centro. Alquiler semanal (4.000 sh/week) o mes completo (12.000 sh/mes). Electricidad y consumo de agua no incluidos
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Barrio residencial A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
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Ra'anana, Israel
de
$1,11M
Hermoso apartamento de 118 m2 y 9 m2 de terraza. aparcamiento. orientación sur / oeste muy soleado. Cierra la escuela Yahvne. Nueve nunca viven. Precio interesante, inferior a caminar por una hermosa superficie. Sala de estar muy grande. 2 baños. Vista baja del parque
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Barrio residencial Bel appartement bon emplacement hauts plafonds spacieux
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Ra'anana, Israel
de
$3,68M
Muy bonito apartamento de 200 m2. 5 habitaciones. ático dúplex de un dormitorio con baño. Muy grande sala de estar 5 m techo alto. amplia terraza desde el salón y comedor. Cocina moderna con ilot. Parquet en las habitaciones. En la planta de la piscina y amplia terraza. Mamad /2 plazas de ap…
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Barrio residencial Villa privee de luxe a vendre neve hof rishon lezion
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Rishon LeZion, Israel
de
$2,53M
Venta: villa privada de lujo situada en la zona buscada de Neve Hof, en Rishon LeZion. Ubicación ideal: Calle HaIgeret, tranquila y muy buscada calle, cerca del mar. La propiedad disfruta de un enorme jardín que rodea toda la villa, ofreciendo total privacidad y un ambiente tranquilo. Situa…
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Barrio residencial Quartier harakafot haim hefer rishon lezion
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Barrio residencial Quartier harakafot haim hefer rishon lezion
Barrio residencial Quartier harakafot haim hefer rishon lezion
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Rishon LeZion, Israel
de
$978,510
Apartamento 5 habitaciones, Harakafot Rishon LeZion district, 124 m2 built, floor 12 on 27, soleado terraza 14 m2 orientado al oeste con vistas al mar sin obstáculos y eternas, norte, oeste y sur orientaciones, parking subterráneo, mamad, 3 ascensores, reciente y mantenido edificio, lujoso v…
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Barrio residencial Maison natif 600
Barrio residencial Maison natif 600
Barrio residencial Maison natif 600
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Barrio residencial Maison natif 600
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Netanya, Israel
de
$4,80M
Frente al descenso de la playa – Nueva casa de desarrolladores. Piscina y ascensor en la residencia. 7 habitaciones con 4 baños. Buena vista al mar
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Barrio residencial Construction neuve nat 600
Barrio residencial Construction neuve nat 600
Barrio residencial Construction neuve nat 600
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Barrio residencial Construction neuve nat 600
Netanya, Israel
de
$2,67M
NAT600 HOUSE en 2 plantas - 5 habitaciones - 195 m2 salón + 106 m2 jardín posibilidad de construir una piscina FIN 2026
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Barrio residencial Magnifique penthouse de reve a vendre avec piscine privee et vue panoramique sur la mer hashmonaim netanya
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Barrio residencial Magnifique penthouse de reve a vendre avec piscine privee et vue panoramique sur la mer hashmonaim netanya
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Netanya, Israel
de
$2,11M
Referencia: NT 225 Distrito: Hashmonaim Construcción reciente y moderna de sólo 6 años Magnífico ático de 5 habitaciones con mamá Superficie de 170 m2 Gran terraza de 130 m2 con piscina privada Vista panorámica al mar en casi 200° 19a y última planta con ascensores Aire acondicionado Suite c…
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Barrio residencial Appartement de grand standing face a la mer une adresse rare face a la mer lexcellence residentielle en bord de mer
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Netanya, Israel
de
$3,38M
En una prestigiosa calle frente al mar, en el corazón de un proyecto residencial ultra lujoso, descubrir una propiedad rara situada en una torre contemporánea de 24 plantas, que ofrece sólo dos apartamentos por nivel para la privacidad total. ? Apartamento 5 habitaciones de alto standing • …
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Barrio residencial Au centre avec terrasse bien agence dans un bel immeuble
Barrio residencial Au centre avec terrasse bien agence dans un bel immeuble
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Barrio residencial Au centre avec terrasse bien agence dans un bel immeuble
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Ra'anana, Israel
de
$1,28M
Apartamento con 5 habitaciones con terraza aparcamiento y bodega. terraza de 10 m2. cocina abierta. Edificio renovado con mamá. centro de la ciudad cerca de la sinagoga de Rav Pinto tiene 2 no d arouza pero tranquilo. La calle tiene un sentido único
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Barrio residencial Projet neuf raanana
Barrio residencial Projet neuf raanana
Barrio residencial Projet neuf raanana
Barrio residencial Projet neuf raanana
Barrio residencial Projet neuf raanana
Ra'anana, Israel
de
$1,06M
NUEVO PROGRAMA EN PREVENTO - RA'ANANA Mordecai Khayat se enorgullece de presentar un nuevo programa inmobiliario excepcional, creado por uno de los constructores más prestigiosos de Ra'anana. Situado en la calle Hagalil, a pocos pasos de la famosa calle Ahuza, este proyecto goza de una ubi…
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Barrio residencial Penthouse au pied du kikar
Barrio residencial Penthouse au pied du kikar
Barrio residencial Penthouse au pied du kikar
Barrio residencial Penthouse au pied du kikar
Barrio residencial Penthouse au pied du kikar
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Barrio residencial Penthouse au pied du kikar
Netanya, Israel
de
$3,18M
En el corazón de la ciudad, disfrutando de una ubicación premium a los pies de Kikar, descubrir las ventajas de un nuevo edificio. Este amplio ático ofrece: Superficie de vivienda : 187 m2 Espacio exterior : Terraza de 50 m2 Principales activos: Vista mar Confort : 2 plazas de aparcamiento + bodega
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Barrio residencial Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion
Barrio residencial Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion
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Barrio residencial Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion
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Rishon LeZion, Israel
de
$2,20M
Venta – Chalet espacioso en el distrito de Neve Hof, Rishon LeZion Ubicación ideal, cerca del mar. Excepcional propiedad con jardín y piscina privada, ideal para vivir, invertir o hacerlo un pie a tierra. Rara en el mercado, para captar rápidamente. Características de la propiedad: • 5 hab…
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Barrio residencial Rue shlomo hamelech proche dizengoff
Barrio residencial Rue shlomo hamelech proche dizengoff
Barrio residencial Rue shlomo hamelech proche dizengoff
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Barrio residencial Rue shlomo hamelech proche dizengoff
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Netanya, Israel
de
$811,200
4 habitaciones - 115 m2 - Orientación oeste con pequeña vista al mar. Edificio de mantenimiento con ascensor. Aparcamiento
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Barrio residencial Yarmuk quartier ramez rishon lezion une experience de vie luxueuse dans le quartier ramez
Barrio residencial Yarmuk quartier ramez rishon lezion une experience de vie luxueuse dans le quartier ramez
Barrio residencial Yarmuk quartier ramez rishon lezion une experience de vie luxueuse dans le quartier ramez
Rishon LeZion, Israel
de
$1,20M
Quartier Ramez, Rishon LeZion Proyecto residencial único en la zona popular de Ramírez, con sólo 12 unidades. El proyecto está construido con un énfasis particular en la calidad de la construcción, diseño cuidadoso y acabados de alta gama. Se encuentra en una calle tranquila y interior en e…
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Barrio residencial Exclusivite dans le quartier abramovitch rue karl netter rishon lezion
Barrio residencial Exclusivite dans le quartier abramovitch rue karl netter rishon lezion
Barrio residencial Exclusivite dans le quartier abramovitch rue karl netter rishon lezion
Barrio residencial Exclusivite dans le quartier abramovitch rue karl netter rishon lezion
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Barrio residencial Exclusivite dans le quartier abramovitch rue karl netter rishon lezion
Rishon LeZion, Israel
de
$760,500
Exclusivo en el distrito de Abramovitch ✨? ? 4 habitaciones, unos 100 m2 en el Tabou (en realidad mucho más) ? 1a planta + ascensor ? Construcción antigua – grandes espacios luminosos ? Master suite con baño y ducha ? Calentadores de agua de gas ? Aparcamiento en Tabou + estacionamiento conv…
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Barrio residencial Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer
Barrio residencial Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer
Barrio residencial Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer
Barrio residencial Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer
Barrio residencial Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer
Netanya, Israel
de
$1,96M
Tres gros potentiel. 124 m2 selon arnona. Terrasse. Parking Duplex 4,5 pieces dont mamad Pleine vue mer imprenable
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Barrio residencial Appartement luxueux 5 pieces quartier kramim a rishon lezion
Barrio residencial Appartement luxueux 5 pieces quartier kramim a rishon lezion
Barrio residencial Appartement luxueux 5 pieces quartier kramim a rishon lezion
Barrio residencial Appartement luxueux 5 pieces quartier kramim a rishon lezion
Barrio residencial Appartement luxueux 5 pieces quartier kramim a rishon lezion
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Barrio residencial Appartement luxueux 5 pieces quartier kramim a rishon lezion
Rishon LeZion, Israel
de
$1,01M
Apartamento 5 habitaciones Gran apartamento de 5 habitaciones totalmente renovado en el distrito de Kramim, Rishon LeZion!!! • Gran apartamento de 5 habitaciones, espacioso y luminoso • Aproximadamente 114 m2 construidos (según arnona) • 4a planta de 6 • Pequeño edificio de calidad y bien m…
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Barrio residencial 5 pieces a vendre dans un bel immeuble kiryat leumi rishon lezion
Barrio residencial 5 pieces a vendre dans un bel immeuble kiryat leumi rishon lezion
Barrio residencial 5 pieces a vendre dans un bel immeuble kiryat leumi rishon lezion
Barrio residencial 5 pieces a vendre dans un bel immeuble kiryat leumi rishon lezion
Barrio residencial 5 pieces a vendre dans un bel immeuble kiryat leumi rishon lezion
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Rishon LeZion, Israel
de
$1,62M
Referencia: RL 111 Distrito: Kiryat Leumi Construcción reciente 5 piezas incluyendo mamád Superficie de 130 m2 14 m2 Mirpeset 10a planta con ascensores Aire acondicionado 2 baños Cueva junto al apartamento Aparcamiento privado Guardia en el edificio
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Barrio residencial Immeuble recent centre ville
Barrio residencial Immeuble recent centre ville
Barrio residencial Immeuble recent centre ville
Barrio residencial Immeuble recent centre ville
Barrio residencial Immeuble recent centre ville
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Barrio residencial Immeuble recent centre ville
Netanya, Israel
de
$777,400
Edificio - 4 habitaciones - 106 m2 + 14 m2 balcón Vista abierta 2 baños reformados 3 aparcamientos Ascensor
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