  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ascalón
  4. Barrio residencial Spacieux et lumineux

Barrio residencial Spacieux et lumineux

Ascalón, Israel
de
$583,050
;
10
Dejar una solicitud
ID: 36473
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón
  • Dirección
    Emek HaEla, 31 brbwr

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Apartamento de 4 habitaciones en el centro de Agamim en un pequeño edificio de 4 plantas con 2 propietarios por terreno, edificio de lujo, amplio y luminoso apartamento con 2 terrazas.

Localización en el mapa

Ascalón, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial En plein coeur de jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Jerusalén, Israel
de
$777,400
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Netanya, Israel
de
$1,04M
Barrio residencial 2 pieces a vendre excellent investissement
Tel-Aviv, Israel
de
$811,200
Barrio residencial Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte
Tel-Aviv, Israel
de
$1,03M
Barrio residencial A vendre appartement a ashdod
Asdod, Israel
de
$1,28M
Está viendo
Barrio residencial Spacieux et lumineux
Ascalón, Israel
de
$583,050
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Superbe 3 pieces a cote de kikar hamedina
Barrio residencial Superbe 3 pieces a cote de kikar hamedina
Barrio residencial Superbe 3 pieces a cote de kikar hamedina
Barrio residencial Superbe 3 pieces a cote de kikar hamedina
Barrio residencial Superbe 3 pieces a cote de kikar hamedina
Mostrar todo Barrio residencial Superbe 3 pieces a cote de kikar hamedina
Barrio residencial Superbe 3 pieces a cote de kikar hamedina
Tel-Aviv, Israel
de
$4,45M
¡Nuevo en venta exclusiva! 23 Ahavat Zion Street Calle tranquila y prestigiosa, cerca de Kikar Hamedina. Amplio y luminoso apartamento de 3 habitaciones (convertida cómodamente en 4 habitaciones). Renovado de abajo a abajo hace tres años. Superficie habitable de 87 m2 (dependiendo de Tabou)…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial En plein centre ville de tel aviv
Barrio residencial En plein centre ville de tel aviv
Barrio residencial En plein centre ville de tel aviv
Barrio residencial En plein centre ville de tel aviv
Barrio residencial En plein centre ville de tel aviv
Mostrar todo Barrio residencial En plein centre ville de tel aviv
Barrio residencial En plein centre ville de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,99M
En el corazón de Tel Aviv, cerca del teatro, cerca de Kikar HaMedina y Yarkon Park. Aquí hay un hermoso proyecto que ofrece lujosos servicios interiores y exteriores, con una selección de apartamentos que van desde 2 habitaciones a ático, con vistas al mar
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Magnifique appartement a vendre en bord de mer a ashdod
Barrio residencial Magnifique appartement a vendre en bord de mer a ashdod
Barrio residencial Magnifique appartement a vendre en bord de mer a ashdod
Barrio residencial Magnifique appartement a vendre en bord de mer a ashdod
Barrio residencial Magnifique appartement a vendre en bord de mer a ashdod
Mostrar todo Barrio residencial Magnifique appartement a vendre en bord de mer a ashdod
Barrio residencial Magnifique appartement a vendre en bord de mer a ashdod
Asdod, Israel
de
$1,42M
Hermoso apartamento en venta en Ashdod 5 habitaciones transformadas en 4, en residencia de lujo con conserje 24/24, gimnasio, 4 ascensores incluyendo uno de shabat. Apartamento 150 m2 y 16 m2 terraza con vistas al mar. Celular 9m2 , materiales de alta gama, aire acondicionado, aparcamiento y…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir