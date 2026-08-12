Barrio residencial A vendre 1 ere ligne de mer

PARA LA VENTA Entra en un mundo de incomparable lujo con este espléndido apartamento de 5 habitaciones, situado en una exclusiva torre junto al mar. Esta propiedad única combina grandes espacios de vida, acabados de alta gama y vistas impresionantes, ofreciendo la mezcla perfecta de comodidad y elegancia. Con 3 amplias suites parentales, un jardín privado con jacuzzi y comodidades de primera clase, este apartamento representa la culminación del refinamiento en Tel Aviv. No pierda la oportunidad de hacerse dueño de esta extraordinaria residencia. Equipo de construcción: • Seguridad 24 horas • Sala de deportes • Piscina Detalles del apartamento : • 5 piezas • 3 suites parentales • 3a planta con ascensor • Total 520 m2 • El apartamento es de 300 m2 + un jardín de 220 m2 con Jacuzzi • Habitaciones amplias • Acabados de alta gama con los más altos estándares • 2 plazas de aparcamiento con acceso directo al apartamento • Totalmente amueblado