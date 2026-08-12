Barrio residencial A vendre 1 ere ligne de mer

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PARA LA VENTA
Entra en un mundo de incomparable lujo con este espléndido apartamento de 5 habitaciones, situado en una exclusiva torre junto al mar. Esta propiedad única combina grandes espacios de vida, acabados de alta gama y vistas impresionantes, ofreciendo la mezcla perfecta de comodidad y elegancia. Con 3 amplias suites parentales, un jardín privado con jacuzzi y comodidades de primera clase, este apartamento representa la culminación del refinamiento en Tel Aviv. No pierda la oportunidad de hacerse dueño de esta extraordinaria residencia.
Equipo de construcción:
• Seguridad 24 horas
• Sala de deportes
• Piscina
Detalles del apartamento :
• 5 piezas
• 3 suites parentales
• 3a planta con ascensor
• Total 520 m2
• El apartamento es de 300 m2 + un jardín de 220 m2 con Jacuzzi
• Habitaciones amplias
• Acabados de alta gama con los más altos estándares
• 2 plazas de aparcamiento con acceso directo al apartamento
• Totalmente amueblado
Localización en el mapa
Tel-Aviv, Israel
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Alimentación
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