  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial A vendre 1 ere ligne de mer

Barrio residencial A vendre 1 ere ligne de mer

Tel-Aviv, Israel
de
$14,99M
;
Barrio residencial A vendre 1 ere ligne de mer
1
Dejar una solicitud
ID: 39814
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 12/8/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    HaYarkon, 121

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
PARA LA VENTA Entra en un mundo de incomparable lujo con este espléndido apartamento de 5 habitaciones, situado en una exclusiva torre junto al mar. Esta propiedad única combina grandes espacios de vida, acabados de alta gama y vistas impresionantes, ofreciendo la mezcla perfecta de comodidad y elegancia. Con 3 amplias suites parentales, un jardín privado con jacuzzi y comodidades de primera clase, este apartamento representa la culminación del refinamiento en Tel Aviv. No pierda la oportunidad de hacerse dueño de esta extraordinaria residencia. Equipo de construcción: • Seguridad 24 horas • Sala de deportes • Piscina Detalles del apartamento : • 5 piezas • 3 suites parentales • 3a planta con ascensor • Total 520 m2 • El apartamento es de 300 m2 + un jardín de 220 m2 con Jacuzzi • Habitaciones amplias • Acabados de alta gama con los más altos estándares • 2 plazas de aparcamiento con acceso directo al apartamento • Totalmente amueblado

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial A vendre appartement neuf avec vue mer au 28e etage 2e ligne mer
Bat Yam, Israel
de
$1,80M
Barrio residencial Au centre avec terrasse bonnes orientations
Tel-Aviv, Israel
de
$1,63M
Barrio residencial Maison individuelle de luxe avec piscine est de raanana
Ra'anana, Israel
de
$5,96M
Barrio residencial Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion
Rishon LeZion, Israel
de
$2,16M
Barrio residencial Au centre avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble dans un immeuble neuf entierement meuble haut standing luxueux magnifique proche de la mer spacieux
Tel-Aviv, Israel
de
$7,992
Está viendo
Barrio residencial A vendre 1 ere ligne de mer
Tel-Aviv, Israel
de
$14,99M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bien agence bon emplacement dans un bel immeuble neuf projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bien agence bon emplacement dans un bel immeuble neuf projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bien agence bon emplacement dans un bel immeuble neuf projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bien agence bon emplacement dans un bel immeuble neuf projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bien agence bon emplacement dans un bel immeuble neuf projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bien agence bon emplacement dans un bel immeuble neuf projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bien agence bon emplacement dans un bel immeuble neuf projet de qualite
Tel-Aviv, Israel
de
$1,57M
Referencia: TL 2498 Distrito: Dizengoff Nuevo proyecto, 19 edificios de tiendas de apartamentos repartidos en 7 plantas El proyecto garantiza servicios y acabados de alta gama Fecha de entrega: fin de diciembre 2027 Los apartamentos se venden con una plaza de aparcamiento (excepto para las 3…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Kiryat yovel rehov shtern 2 5 p neuf
Barrio residencial Kiryat yovel rehov shtern 2 5 p neuf
Barrio residencial Kiryat yovel rehov shtern 2 5 p neuf
Barrio residencial Kiryat yovel rehov shtern 2 5 p neuf
Jerusalén, Israel
de
$782,550
PARA LA VENTA - OPORTUNIDAD RARE Kiryat Hayovel – Proyecto • 2.5 piezas • 64 m2 • 2 terrazas – 5,5 m2 cada una • Parking • Mahsan • Entrega en 8 meses
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A vendre appartement 4 pieces a ashdod rue yakinton calaniot
Barrio residencial A vendre appartement 4 pieces a ashdod rue yakinton calaniot
Barrio residencial A vendre appartement 4 pieces a ashdod rue yakinton calaniot
Barrio residencial A vendre appartement 4 pieces a ashdod rue yakinton calaniot
Barrio residencial A vendre appartement 4 pieces a ashdod rue yakinton calaniot
Mostrar todo Barrio residencial A vendre appartement 4 pieces a ashdod rue yakinton calaniot
Barrio residencial A vendre appartement 4 pieces a ashdod rue yakinton calaniot
Asdod, Israel
de
$749,250
Venta – Apartamento de 4 habitaciones en Ashdod, Yakinton Street (Calaniot) Magnífico apartamento de 122 m2 bruto (93 m2 neto) con balcón de 8,5 m2, situado en el sexto piso de una residencia reciente y buscada (3 años solamente). orientación oeste, ofreciendo un hermoso brillo en la tarde…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir