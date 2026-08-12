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  4. Barrio residencial Ramat aviv grand luxe piscine gardien salle de sport

Barrio residencial Ramat aviv grand luxe piscine gardien salle de sport

Tel-Aviv, Israel
de
$3,63M
12/8/26
$3,63M
11/8/26
$3,64M
;
9
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ID: 39800
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 12/8/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

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FOR SALE - Ramat Aviv Guimel, Tel Aviv Bienvenido al edificio más hermoso de Ramat Aviv Guimel, una prestigiosa residencia que encarna lujo, comodidad y serenidad. Situado a pocos pasos del centro de Schuster, las playas de Ramat Aviv y los numerosos parques en el norte de Tel Aviv, este excepcional proyecto ofrece un entorno de vida único en una de las zonas más buscadas de la ciudad. El edificio, considerado la dirección más exclusiva del barrio, ofrece una posición extraordinaria: • Piscina al aire libre semiolímpica • gimnasio totalmente equipado • Cuidador 24 horas • Gran vestíbulo de recepción con servicio de seguridad y recepción • Residencia perfecta y tranquila Apartamento 4.5 habitaciones de 137 m2. Gran terraza con vistas panorámicas excepcionales sobre todo Tel Aviv, Herzliya y Ramat Gan. Nuevo apartamento con muchas mejoras: acabados de alta gama, cocina personalizada, sistema avanzado de aire acondicionado. Espacio espacioso y luminoso, perfectamente arreglado. Precio: 10,900,000 Shekels

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

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Barrio residencial Ramat aviv grand luxe piscine gardien salle de sport
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de
$3,63M
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Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
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