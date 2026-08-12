Barrio residencial Ramat aviv grand luxe piscine gardien salle de sport

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FOR SALE - Ramat Aviv Guimel, Tel Aviv
Bienvenido al edificio más hermoso de Ramat Aviv Guimel, una prestigiosa residencia que encarna lujo, comodidad y serenidad. Situado a pocos pasos del centro de Schuster, las playas de Ramat Aviv y los numerosos parques en el norte de Tel Aviv, este excepcional proyecto ofrece un entorno de vida único en una de las zonas más buscadas de la ciudad.
El edificio, considerado la dirección más exclusiva del barrio, ofrece una posición extraordinaria:
• Piscina al aire libre semiolímpica
• gimnasio totalmente equipado
• Cuidador 24 horas
• Gran vestíbulo de recepción con servicio de seguridad y recepción
• Residencia perfecta y tranquila
Apartamento 4.5 habitaciones de 137 m2.
Gran terraza con vistas panorámicas excepcionales sobre todo Tel Aviv, Herzliya y Ramat Gan.
Nuevo apartamento con muchas mejoras: acabados de alta gama, cocina personalizada, sistema avanzado de aire acondicionado.
Espacio espacioso y luminoso, perfectamente arreglado.
Precio: 10,900,000 Shekels
Localización en el mapa
Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio
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