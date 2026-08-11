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Barrio residencial Appartement a vendre holylland jerusalem

Jerusalén, Israel
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$1,74M
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ID: 39774
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 11/8/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    brhm prrh

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SOLD OUT – HOLYLAND, JERUSALEM Apartamento 4,5 habitaciones, 141 m2, originalmente 5 habitaciones • amplio salón • 2 grandes terrazas • 2 baños, incluyendo uno en la suite principal • 2 plazas de aparcamiento • Residencia de lujo con elegante vestíbulo • Sala deportiva " sinagoga en la residencia

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Jerusalén, Israel
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