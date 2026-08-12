Barrio residencial Avec terrasse agreable bel appartement magnifique projet de qualite

Referencia NTL 124-4 Se encuentra en el emblemático distrito de Jaffa, al sur de Tel Aviv cerca de Bat Yam, que se propone para la venta de las 4 nuevas habitaciones del desarrollador de 94m2 + 10m2 terraza. Tama 38 proyecto de alto nivel, compuesto por 3 edificios de 8 plantas cada uno que compone esta pequeña zona residencial de alta calidad. Cada apartamento tiene por supuesto una mamada y una plaza de aparcamiento subterráneo (automática). La entrega está programada para Febrero 2026. También tenemos 4.5 habitaciones y áticos en venta en este proyecto.