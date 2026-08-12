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Barrio residencial Avec terrasse agreable bel appartement magnifique projet de qualite

Tel-Aviv, Israel
de
$982,350
12/8/26
$982,350
11/8/26
$985,300
;
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ID: 39793
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 12/8/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Ibn Gabirol

Sobre el complejo

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Referencia NTL 124-4 Se encuentra en el emblemático distrito de Jaffa, al sur de Tel Aviv cerca de Bat Yam, que se propone para la venta de las 4 nuevas habitaciones del desarrollador de 94m2 + 10m2 terraza. Tama 38 proyecto de alto nivel, compuesto por 3 edificios de 8 plantas cada uno que compone esta pequeña zona residencial de alta calidad. Cada apartamento tiene por supuesto una mamada y una plaza de aparcamiento subterráneo (automática). La entrega está programada para Febrero 2026. También tenemos 4.5 habitaciones y áticos en venta en este proyecto.

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Tel-Aviv, Israel
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