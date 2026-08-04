Barrio residencial Vue imprenable sur tout tel aviv

Apartamento en venta en Tel Aviv, en la hermosa Torre Midtown! La torre situada en el centro de Tel Aviv, cerca de los jardines de Sarona, Azrieli, el centro de la ciudad y fácilmente accesible en transporte público, con entrada y salida de la ciudad. El edificio ofrece servicios integrales, incluyendo un lujoso vestíbulo con guardia 24/7, gimnasio y piscina al aire libre y más....! El apartamento es luminoso y cómodo 40em con 6 ascensores 3 piezas (4 piezas originalmente) 2 baños 95 m2 + 12 m2 terraza 2 plazas de aparcamiento 1 sótano Mamad Grand Salon Precio: 5,000,000sh