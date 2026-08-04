  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Vue imprenable sur tout tel aviv

Barrio residencial Vue imprenable sur tout tel aviv

Tel-Aviv, Israel
de
$1,64M
;
11
Dejar una solicitud
ID: 39675
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 4/8/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Menachem Begin

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Apartamento en venta en Tel Aviv, en la hermosa Torre Midtown! La torre situada en el centro de Tel Aviv, cerca de los jardines de Sarona, Azrieli, el centro de la ciudad y fácilmente accesible en transporte público, con entrada y salida de la ciudad. El edificio ofrece servicios integrales, incluyendo un lujoso vestíbulo con guardia 24/7, gimnasio y piscina al aire libre y más....! El apartamento es luminoso y cómodo 40em con 6 ascensores 3 piezas (4 piezas originalmente) 2 baños 95 m2 + 12 m2 terraza 2 plazas de aparcamiento 1 sótano Mamad Grand Salon Precio: 5,000,000sh

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Sublime 4 pieces avec terrasse face a la mer
Bat Yam, Israel
de
$1,31M
Barrio residencial Ramat gan vue mer
Ramat Gan, Israel
de
$1,60M
Barrio residencial Tel aviv superbe appartement A vendre A 5 min A pied de la plage
Tel-Aviv, Israel
de
$1,57M
Barrio residencial Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble renove
Tel-Aviv, Israel
de
$2,33M
Barrio residencial Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble investi proche de la mer spacieux
Tel-Aviv, Israel
de
$3,02M
Está viendo
Barrio residencial Vue imprenable sur tout tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,64M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Un appartement recemment construit idealement situe a quelques pas de la plage et du centre ville dynamique de tel aviv
Barrio residencial Un appartement recemment construit idealement situe a quelques pas de la plage et du centre ville dynamique de tel aviv
Barrio residencial Un appartement recemment construit idealement situe a quelques pas de la plage et du centre ville dynamique de tel aviv
Barrio residencial Un appartement recemment construit idealement situe a quelques pas de la plage et du centre ville dynamique de tel aviv
Barrio residencial Un appartement recemment construit idealement situe a quelques pas de la plage et du centre ville dynamique de tel aviv
Mostrar todo Barrio residencial Un appartement recemment construit idealement situe a quelques pas de la plage et du centre ville dynamique de tel aviv
Barrio residencial Un appartement recemment construit idealement situe a quelques pas de la plage et du centre ville dynamique de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$2,07M
Un apartamento recientemente construido, idealmente situado, a pocos pasos de la playa y el vibrante centro de la ciudad de Tel Aviv. Nuevo apartamento de 4 habitaciones con terraza – Cerca del Centro Dizengoff 4 habitaciones, 83 m2 Amplia terraza soleada de 10 m2 Sala de estar con cocina a…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A vendre appartement 3 piEces haut de gamme immeuble rEcent Etage 4 avec vue dEgagEe
Barrio residencial A vendre appartement 3 piEces haut de gamme immeuble rEcent Etage 4 avec vue dEgagEe
Barrio residencial A vendre appartement 3 piEces haut de gamme immeuble rEcent Etage 4 avec vue dEgagEe
Barrio residencial A vendre appartement 3 piEces haut de gamme immeuble rEcent Etage 4 avec vue dEgagEe
Barrio residencial A vendre appartement 3 piEces haut de gamme immeuble rEcent Etage 4 avec vue dEgagEe
Mostrar todo Barrio residencial A vendre appartement 3 piEces haut de gamme immeuble rEcent Etage 4 avec vue dEgagEe
Barrio residencial A vendre appartement 3 piEces haut de gamme immeuble rEcent Etage 4 avec vue dEgagEe
Tel-Aviv, Israel
de
$1,74M
Venta 3 habitaciones calle Rambam con vista abierta * 3 habitaciones en un edificio reciente * 78m2 * Balcón 6m2 * Parquet, ventanas de doble acristalamiento, etc... * Mamad * Posibilidad de venta amueblada con electrodomésticos Alta rentabilidad en caso de alquiler de coches Airbnb alta de…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A ne pas manquer agreable calme clair magnifique proche de la mer renove spacieux
Barrio residencial A ne pas manquer agreable calme clair magnifique proche de la mer renove spacieux
Barrio residencial A ne pas manquer agreable calme clair magnifique proche de la mer renove spacieux
Barrio residencial A ne pas manquer agreable calme clair magnifique proche de la mer renove spacieux
Barrio residencial A ne pas manquer agreable calme clair magnifique proche de la mer renove spacieux
Barrio residencial A ne pas manquer agreable calme clair magnifique proche de la mer renove spacieux
Barrio residencial A ne pas manquer agreable calme clair magnifique proche de la mer renove spacieux
Tel-Aviv, Israel
de
$1,31M
Ideal pies a tierra 7 minutos del mar, muy bonito edificio renovado
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir