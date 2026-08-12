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Barrio residencial Bonne occasion a ne pas manquer 4 5 pieces spacieux a vendre vue imprenable sur la mer quartier alef ashdod

Asdod, Israel
de
$749,250
12/8/26
$749,250
11/8/26
$751,500
;
10
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ID: 39776
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 12/8/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    Sderot Herzl

Sobre el complejo

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Referencia: AS 1016 Distrito: Alef, cerca de todas las comodidades y el mar Grandes 4,5 piezas con mamád Superficie de 125 m2 2 terrazas con una de 15 m2 con vistas panorámicas al mar 15a planta con ascensores Aire acondicionado 2 baños Vestir Aparcamiento privado

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Asdod, Israel
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