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Barrio residencial Baka dans un bel immeuble boutique

Jerusalén, Israel
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Barrio residencial Baka dans un bel immeuble boutique
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ID: 39820
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 13/8/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Dina, 8

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Helets Street. reciente edificio, 5p se transforma en 4, 135 m2, 2 terrazas de 15 m2 (a soucca), ascensor chabat, aparcamiento, bodega, habitación segura. Michael 0523202488

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