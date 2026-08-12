  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Top investissement tel aviv

Barrio residencial Top investissement tel aviv

Tel-Aviv, Israel
de
$829,170
12/8/26
$829,170
11/8/26
$831,660
;
5
Dejar una solicitud
ID: 39809
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 12/8/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    HaSharon, 21

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
TOP INVESTMENTO El proyecto se encuentra en una calle tranquila del distrito de Florentine que continúa su renovación. Cerca de la autopista Ayalon, 50m de la línea de tranvía púrpura y 300m de la línea verde.. Apartamentos 2 habitaciones 50m2 + 6m2 terraza Mamad (seguro) Aire acondicionado Desde el primer piso De 2.490.000 Shekels Apartamentos 3 habitaciones 50m2 + 6m2 terraza Mamad (seguro) Aire acondicionado Desde el primer piso De 2.550.000 Shekels El proyecto está actualmente en preventa. Ya ha obtenido la licencia de construcción y debe comenzar la construcción en noviembre de 2024. La entrega clave está programada para abril de 2027. Posibilidad de negociar 20% firma y 80% entrega clave.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Beau 3 pieces avec vue
Ascalón, Israel
de
$462,870
Barrio residencial A ne pas manquer magnifique 5 pieces de reve a vendre vue imprenable sur la mer maar ashdod
Asdod, Israel
de
$2,50M
Barrio residencial A deux pas de la place dizengoff appartement neuf rue bar kochba
Tel-Aviv, Israel
de
$2,15M
Barrio residencial Penthouse au pied du kikar
Netanya, Israel
de
$3,13M
Barrio residencial 2 pieces a neve tzedek
Tel-Aviv, Israel
de
$1,37M
Está viendo
Barrio residencial Top investissement tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$829,170
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Ideal pied a terre parking ascenseur balcon a 4 mn de la mer
Barrio residencial Ideal pied a terre parking ascenseur balcon a 4 mn de la mer
Barrio residencial Ideal pied a terre parking ascenseur balcon a 4 mn de la mer
Tel-Aviv, Israel
de
$1,57M
hermoso apartamento situado entre el mar y la calle roupin 4 minutos de la arena para no perderse
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Barrio residencial Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Barrio residencial Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Beit Shemesh, Israel
de
$732,600
Nuevo proyecto en Ramat Bet Shemesh situado entre Jerusalén y el centro del país. Situado junto a Ramat Bet Shemesh A, este lujoso proyecto residencial incluye 3-4-5 habitaciones y áticos, con una hermosa vista de un parque situado en un bosque natural. Cerca de Matnas y todas las tiendas, u…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Barrio residencial Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Barrio residencial Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Barrio residencial Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Barrio residencial Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Mostrar todo Barrio residencial Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Barrio residencial Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Tel-Aviv, Israel
de
$1,13M
PARA LA VENTA – 2 PARTES – COLONIA AMÉRICA – TEL-AVIV Apartamento 50 m2 + terraza 7 m2, en nuevo edificio de alto nivel Situado en el primer piso, en absoluta calma, pueblo de espíritu en el centro de la ciudad Luminoso salón con cocina abierta Amplia habitación (mamada incluida) A pie: P…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir