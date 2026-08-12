Barrio residencial Top investissement tel aviv

TOP INVESTMENTO El proyecto se encuentra en una calle tranquila del distrito de Florentine que continúa su renovación. Cerca de la autopista Ayalon, 50m de la línea de tranvía púrpura y 300m de la línea verde.. Apartamentos 2 habitaciones 50m2 + 6m2 terraza Mamad (seguro) Aire acondicionado Desde el primer piso De 2.490.000 Shekels Apartamentos 3 habitaciones 50m2 + 6m2 terraza Mamad (seguro) Aire acondicionado Desde el primer piso De 2.550.000 Shekels El proyecto está actualmente en preventa. Ya ha obtenido la licencia de construcción y debe comenzar la construcción en noviembre de 2024. La entrega clave está programada para abril de 2027. Posibilidad de negociar 20% firma y 80% entrega clave.