Barrio residencial Investissement immobilier a raanana 3 5 pieces lumineux avec parking

Situado en Rivka Gover Street en Raanana, esta propiedad de 3,5 habitaciones ofrece una superficie de 80 m2, una plaza de aparcamiento y se encuentra en un edificio muy bien mantenido con ascensor. Gracias a su mamá, brillo excepcional y alto potencial, es una opción ideal tanto para una familia como para una inversión. El barrio se distingue por su ambiente tranquilo, parques verdes, escuelas conocidas y proximidad a tiendas. Mientras disfruta de la calma, se conecta rápidamente con el centro de la ciudad de Raanana y los ejes a Tel Aviv. ? Los bienes en este sector son muy solicitados. Esperar es un riesgo de perder una gran oportunidad.