Barrio residencial Investissement immobilier a raanana 3 5 pieces lumineux avec parking

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Situado en Rivka Gover Street en Raanana, esta propiedad de 3,5 habitaciones ofrece una superficie de 80 m2, una plaza de aparcamiento y se encuentra en un edificio muy bien mantenido con ascensor. Gracias a su mamá, brillo excepcional y alto potencial, es una opción ideal tanto para una familia como para una inversión.
El barrio se distingue por su ambiente tranquilo, parques verdes, escuelas conocidas y proximidad a tiendas. Mientras disfruta de la calma, se conecta rápidamente con el centro de la ciudad de Raanana y los ejes a Tel Aviv.
? Los bienes en este sector son muy solicitados. Esperar es un riesgo de perder una gran oportunidad.
Localización en el mapa
Ra'anana, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
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Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
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