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Barrio residencial Investissement immobilier a raanana 3 5 pieces lumineux avec parking

Ra'anana, Israel
de
$895,770
12/8/26
$895,770
11/8/26
$898,460
;
4
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ID: 39807
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 12/8/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Ra'anana
  • Dirección
    Moshe Sne

Sobre el complejo

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Situado en Rivka Gover Street en Raanana, esta propiedad de 3,5 habitaciones ofrece una superficie de 80 m2, una plaza de aparcamiento y se encuentra en un edificio muy bien mantenido con ascensor. Gracias a su mamá, brillo excepcional y alto potencial, es una opción ideal tanto para una familia como para una inversión. El barrio se distingue por su ambiente tranquilo, parques verdes, escuelas conocidas y proximidad a tiendas. Mientras disfruta de la calma, se conecta rápidamente con el centro de la ciudad de Raanana y los ejes a Tel Aviv. ? Los bienes en este sector son muy solicitados. Esperar es un riesgo de perder una gran oportunidad.

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Ra'anana, Israel
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