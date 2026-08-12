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Barrio residencial Avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf magnifique neuf projet de qualite

Netanya, Israel
de
$882,450
12/8/26
$882,450
11/8/26
$885,100
;
Barrio residencial Avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf magnifique neuf projet de qualite
1
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ID: 39785
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 12/8/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Ciudad
    Netanya
  • Dirección
    Tchernichovsky, 12

Sobre el complejo

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Referencia NNT 108-4 Nuevos apartamentos de 4 habitaciones, Netanya. En un magnífico proyecto que comprende dos torres de 20 pisos se propone para la venta de las nuevas 4 habitaciones del promotor 106m2 + 10m2 terraza. La ubicación es loca, cerca de la estación, centros comerciales, escuela y tiendas. Cada apartamento cuenta con aire acondicionado, plaza de aparcamiento y bodega. También tienen una mamá y están disponibles en el segundo piso. También tenemos 5 piezas en venta en este proyecto. La construcción ha comenzado y la entrega está programada para julio 2026.

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Netanya, Israel
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