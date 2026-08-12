Barrio residencial Avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf magnifique neuf projet de qualite

Referencia NNT 108-4 Nuevos apartamentos de 4 habitaciones, Netanya. En un magnífico proyecto que comprende dos torres de 20 pisos se propone para la venta de las nuevas 4 habitaciones del promotor 106m2 + 10m2 terraza. La ubicación es loca, cerca de la estación, centros comerciales, escuela y tiendas. Cada apartamento cuenta con aire acondicionado, plaza de aparcamiento y bodega. También tienen una mamá y están disponibles en el segundo piso. También tenemos 5 piezas en venta en este proyecto. La construcción ha comenzado y la entrega está programada para julio 2026.