Barrio residencial Avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf magnifique neuf projet de qualite

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Referencia NNT 108-4
Nuevos apartamentos de 4 habitaciones, Netanya.
En un magnífico proyecto que comprende dos torres de 20 pisos se propone para la venta de las nuevas 4 habitaciones del promotor 106m2 + 10m2 terraza.
La ubicación es loca, cerca de la estación, centros comerciales, escuela y tiendas.
Cada apartamento cuenta con aire acondicionado, plaza de aparcamiento y bodega.
También tienen una mamá y están disponibles en el segundo piso.
También tenemos 5 piezas en venta en este proyecto.
La construcción ha comenzado y la entrega está programada para julio 2026.
Localización en el mapa
Netanya, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio
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Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
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