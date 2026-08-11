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Barrio residencial Appartement a vendre holyland jerusalem

Jerusalén, Israel
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$985,300
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ID: 39773
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 11/8/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    brhm prrh

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Magnífico apartamento de 3,5 habitaciones en la 5a planta con vistas excepcionales • Apartamento muy luminoso • Gran terraza con vista panorámica • Levantamiento de Shabat • Área de estacionamiento incluida • Sala de deportes en la residencia • Edificio muy bien mantenido con elegante vestíbulo

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Jerusalén, Israel
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