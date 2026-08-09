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Barrio residencial Park hayam 4 pieces
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Barrio residencial Park hayam 4 pieces
Netanya, Israel
de
$962,370
Apartamento en venta en Netanya, en el distrito Park Hayam, cerca del centro y a pocos pasos del mar! Nuevo edificio de calidad, entrega 2026. Edificio con 3 ascensores, basura vacía y sala de fiestas. 3a planta el 17. Cuatro habitaciones. 2 baños. 106 m2 + 15 m2 de terraza (mirpeset). Vista…
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Barrio residencial Balcon sur la mer haut standing magnifique
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Netanya, Israel
de
$3,33M
Referencia: NT 217 Por el mar Precioso ático dúplex 7 piezas 260 m2 + 150 m2 terraza con vistas al mar Piscina privada 5 inodoros Aire acondicionado 2 plazas de aparcamiento subterráneo Cave Piscina en el edificio
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Barrio residencial Tour david vue mer imprenable spa a la maison
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Netanya, Israel
de
$3,46M
Apartamento de lujo en venta en Netanya en primera línea del centro de la ciudad! Apartamento con spa privado! Sauna y jacuzzi con cinta de correr y gimnasio! Edificio nuevo y lujoso de la gran Briga constructora con cuidador 24 horas (pool, gimnasio y spa con suscripción). Torre compuesta p…
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TekceTekce
Barrio residencial Rue rav kook proche kikar
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Barrio residencial Rue rav kook proche kikar
Netanya, Israel
de
$649,350
En el corazón de la ciudad - 3,5 habitaciones totalmente reformadas
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Barrio residencial Rue jabotinsky centre ville netanya
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Netanya, Israel
de
$749,250
En el centro de la ciudad, cerca del descenso al mar y las comodidades. Edificio renovado. Grandes 4 habitaciones transformadas en 3 habitaciones con un gran salón. Ascensor. El apartamento se alquila a 5.000 shekels
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Barrio residencial A quelques pas de la mer
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Netanya, Israel
de
$1,83M
? Venta – Casa familiar con jardín en Netanya ¿Buscas una casa que ofrece hermosos volúmenes y un espacio exterior real? Situado en la zona residencial de Neot Herzl, esta casa de 8 habitaciones desarrolla 300 m2 construidos y disfruta de un jardín privado de 150 m2, ideal para disfrutar d…
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Barrio residencial Bel appartement au centre ville
Barrio residencial Bel appartement au centre ville
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Netanya, Israel
de
$749,250
Hermoso apartamento en venta en el centro de Netanya cerca del shuk, centro comercial y estación central de autobuses. Nuevo edificio. 10a planta en 12 con 2 ascensores. 3 habitaciones, 2 baños. 90 m2 + 12 m2 de terraza. 1 plaza de aparcamiento. Doble exposición: Sur, Oeste. Precio: 2.250.000 sh
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Barrio residencial Beau 3 pieces proche mer nitsa
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Netanya, Israel
de
$894,105
Apartamento en venta en Netanya, a pocos pasos del mar y Blvd Nitsa. Edificio bien mantenido con hermoso hall de entrada y sala de bicicletas. 4a planta con ascensor. 3 habitaciones muy espaciosas. 2 baños. 92m2. Vista al mar. 4 exposiciones. Aire acondicionado en cada habitación. Calma y br…
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Barrio residencial Centre ville tama 38 livraison dans 20 mois
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Netanya, Israel
de
$699,300
Edificio en construcción - Centro de la ciudad Netanya 10 minutos a pie de Kikar y el mar. De 3 a 4 habitaciones o ático con mamá y terraza + parking. 82 m2 + 11 m2 balcón - 2.100.000 shekels. 97,80 m2 + 13 m2 balcón - 2.350.000 shekels. Ático - 117 m2 + terraza (74 m2 + 27 m2) - 3.500.000 s…
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Barrio residencial Maison natif 600
Barrio residencial Maison natif 600
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Netanya, Israel
de
$4,73M
Frente al descenso de la playa – Nueva casa de desarrolladores. Piscina y ascensor en la residencia. 7 habitaciones con 4 baños. Buena vista al mar
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Barrio residencial Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble grand proche de la mer spacieux
Barrio residencial Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble grand proche de la mer spacieux
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Netanya, Israel
de
$1,76M
Referencia: NT 222 Distrito: Poleg, junto al mar cerca de tiendas y restaurantes 4 piezas incluyendo mamád Superficie de 147 m2 Terraza de 17 m2 con vista al mar 4a planta con ascensores Gran salón, comedor y cocina 3 dormitorios Master Aire acondicionado 2 baños, 3 aseos Aparcamiento privad…
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Barrio residencial 4 pieces a vendre dans un projet neuf vue imprenable netanya
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Netanya, Israel
de
$982,350
Referencia: NT 224 Distrito: Hayam Park Proyecto 9 Entrega prevista en un año 4 piezas nuevas kablan con mamad Superficie de 105 m2 Terraza solar de 12 m2 14a planta con vistas impresionantes 2 baños Cueva junto al apartamento Diseño inteligente y espacioso Aparcamiento privado
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Barrio residencial Immeuble neuf centre ville
Barrio residencial Immeuble neuf centre ville
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Netanya, Israel
de
$815,517
Apartamento en venta en el centro de Netanya, cerca de Shuk, Mall y estación central de autobuses. Nuevo edificio con jardín exclusivo al edificio y sala de fiestas. 9a planta en 12, con 2 ascensores. 4 habitaciones, 2 baños. 113 m2 + 15 m2 de mirpeset. 1 plaza de aparcamiento. 1 sótano. Pre…
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Barrio residencial Centre ville grand 4 pieces
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Netanya, Israel
de
$799,200
4 habitaciones – 125 m2 Edificio con ascensor y aparcamiento subterráneo Ideal para división
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Barrio residencial Appartement de grand standing face a la mer une adresse rare face a la mer lexcellence residentielle en bord de mer
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Netanya, Israel
de
$3,33M
En una prestigiosa calle frente al mar, en el corazón de un proyecto residencial ultra lujoso, descubrir una propiedad rara situada en una torre contemporánea de 24 plantas, que ofrece sólo dos apartamentos por nivel para la privacidad total. ? Apartamento 5 habitaciones de alto standing • …
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Barrio residencial Construction neuve nat 600
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Barrio residencial Construction neuve nat 600
Netanya, Israel
de
$2,63M
NAT600 HOUSE en 2 plantas - 5 habitaciones - 195 m2 salón + 106 m2 jardín posibilidad de construir una piscina FIN 2026
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Barrio residencial Belle occasion a ne pas manquer appartement 4 pieces entierement meuble a louer centre ville netanya
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Netanya, Israel
de
$2,498
Referencia: TL 2677 Distrito: Florentine, muy buena ubicación, cerca de todas las comodidades Apartamento situado en el proyecto Studio, rue Salame Niza 3 piezas incluyendo mamád Superficie de 70 m2 Terraza de 12 m2 5a planta con ascensor Aire acondicionado Aparcamiento privado
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Barrio residencial Centre ville netanya rue abbah hillel
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Netanya, Israel
de
$815,850
Edificio reciente - 4 habitaciones 107 m2 + balcón. Vista abierta. Cerca de servicios y centro comercial. Aparcamiento. Ascensor Shabat
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Barrio residencial Au centre bel appartement bon emplacement magnifique neuf proche de la mer
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Netanya, Israel
de
$3,83M
Referencia: NT 220 District: City center Nuevo Ático de 5 habitaciones Superficie de 313 m2 Terraza de 121 m2 Solo en el suelo 19a planta Dos plazas de aparcamiento Gran sótano
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Barrio residencial Superbe penthouse vue mer
Barrio residencial Superbe penthouse vue mer
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Netanya, Israel
de
$2,09M
Magnífico ático en venta en Netanya, en el distrito Park Hayam, cerca del centro de la ciudad. Construcción nueva y de alta calidad, entrega 2026. Edificio con 3 ascensores, basura vacía y sala de fiestas. 17a planta fuera de 17. Cinco piezas. 2 baños. 3 W.C. 156 m2 + 50 m2 de terraza. Vista…
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Barrio residencial Mini penthouse vue mer terrasse souccah
Barrio residencial Mini penthouse vue mer terrasse souccah
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Netanya, Israel
de
$762,570
Nuevo Mini Ático en venta en Netanya centro! Nuevo edificio con hermoso vestíbulo! 13a planta con 3 ascensores 3 piezas 2 baños 93m2 + 13m2 terraza Soccah con vista al mar 1 estacionamiento Precio: 2.290.000sh Vacío de carga : 450sh/mes Arnona: 500sh/mes Para más información: Israel: 052,57…
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Barrio residencial Centre ville vue degagee
Barrio residencial Centre ville vue degagee
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Netanya, Israel
de
$732,600
Hermoso apartamento en venta en el centro de Netanya cerca de Shuk, centro comercial y estación central de autobuses. Nuevo edificio. 8a planta en 12 con 2 ascensores. Tres habitaciones. 2 baños. 90 m2 + 12 m2 de mirpeset. 1 plaza de aparcamiento. 1 sótano. 2 exposiciones: Sur, Oeste. Precio…
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Barrio residencial Cottage avec potentiel nord de netanya
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Netanya, Israel
de
$949,050
Cottage con potencial para la venta en el norte de Netanya – Moshe Shapira Street ¿Buscando una casa espaciosa y luminosa en una zona muy popular? ¡No te pierdas esta oportunidad! Detalles de la propiedad: • 4 habitaciones + terraza privada con alto potencial • Apartamento de 2 habitacio…
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Barrio residencial Nizza proche kikar
Barrio residencial Nizza proche kikar
Barrio residencial Nizza proche kikar
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Barrio residencial Nizza proche kikar
Netanya, Israel
de
$765,900
Edificio renovado – 4 habitaciones – 116 m2 con 3 orientaciones – pequeña vista al mar. Calle tranquila, junto a todas las comodidades y el descenso del mar. Ascensor y aparcamiento cubierto
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Barrio residencial A vendre appartement neuf 4 piEces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya
Barrio residencial A vendre appartement neuf 4 piEces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya
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Netanya, Israel
de
$1,02M
Park HaYam, Netanya, cerca del mar. Apartamento nuevo de 102 m2 + terraza 14 m2, 10° piso, 4 habitaciones. Proyecto Electra, torre moderna de 30 plantas. Parking + bodega, entrada inmediata. Zona familiar, cerca de tiendas, escuelas y playas. Precio: 3.050.000 (precio promocional 3.390.000)
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Barrio residencial Penthouse de reve vue mer ir yamim
Barrio residencial Penthouse de reve vue mer ir yamim
Barrio residencial Penthouse de reve vue mer ir yamim
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Netanya, Israel
de
$2,29M
Dream ático en venta en Netanya, frente a Ir Yamim y la reserva natural, con una vista al mar sin obstáculos. El mejor ático del proyecto. 22a planta con ascensores. 6 piezas 3 baños 4 W.C. 186m2 + 150m2 terraza en un nivel Cocina exterior Acceso directo a la terraza desde zonas públicas 2 p…
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Barrio residencial Vue mer nitsa bonne affaire
Barrio residencial Vue mer nitsa bonne affaire
Barrio residencial Vue mer nitsa bonne affaire
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Netanya, Israel
de
$949,050
Apartamento en venta en Netanya, cerca de Nitsa y el mar! Edificio nuevo y de calidad con gimnasio y sala de fiestas. Planta 12 con ascensores. 4 habitaciones, 2 baños. 97m2 + 12m2 terraza. Vista al mar. 2 plazas de aparcamiento, 1 bodega. Precio: 2 850 000
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Barrio residencial Magnifique penthouse de reve a vendre avec piscine privee et vue panoramique sur la mer hashmonaim netanya
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Netanya, Israel
de
$2,08M
Referencia: NT 225 Distrito: Hashmonaim Construcción reciente y moderna de sólo 6 años Magnífico ático de 5 habitaciones con mamá Superficie de 170 m2 Gran terraza de 130 m2 con piscina privada Vista panorámica al mar en casi 200° 19a y última planta con ascensores Aire acondicionado Suite c…
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Barrio residencial Netanya volume lumiere et mer a pied
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Netanya, Israel
de
$1,03M
Una ciudad costera de rápido crecimiento, Netanya seduce por su entorno de vida entre playas, paseos y animada vida urbana. Jerusalem Street, a sólo 2 minutos de las playas y el kikar, este apartamento antiguamente 5 habitaciones transformadas en 4 habitaciones ofrece hermosos volúmenes de …
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Barrio residencial Penthouse rue yehuda alevi
Barrio residencial Penthouse rue yehuda alevi
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Netanya, Israel
de
$629,370
Ático en el centro de la ciudad 4 habitaciones – vista clara Ascensor, aparcamiento 8-9 minutos a pie del kikar y la playa
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Barrio residencial Penthouse au pied du kikar
Barrio residencial Penthouse au pied du kikar
Barrio residencial Penthouse au pied du kikar
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Netanya, Israel
de
$3,13M
En el corazón de la ciudad, disfrutando de una ubicación premium a los pies de Kikar, descubrir las ventajas de un nuevo edificio. Este amplio ático ofrece: Superficie de vivienda : 187 m2 Espacio exterior : Terraza de 50 m2 Principales activos: Vista mar Confort : 2 plazas de aparcamiento + bodega
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Barrio residencial Penthouse en plein centre ville de netanya
Barrio residencial Penthouse en plein centre ville de netanya
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Netanya, Israel
de
$1,30M
POR VENTA: lujoso ático en el centro de la ciudad, en una calle tranquila. Situado en un nuevo edificio boutique de 5 plantas, este apartamento es muy amplio con aproximadamente 140 m2 de espacio habitable y un enorme mirpeset de unos 90 m2. El apartamento está totalmente amueblado (es sufic…
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Barrio residencial Penthouse meuble et equipe en plein centre ville
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Netanya, Israel
de
$3,996
Alquiler: lujoso ático en el centro de la ciudad, en una calle tranquila. Situado en un nuevo edificio boutique de 5 plantas, este apartamento es muy amplio con aproximadamente 140 m2 de espacio habitable y una enorme terraza de unos 90 m2. El apartamento está totalmente amueblado (es sufici…
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Barrio residencial Immeuble recent centre ville
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Netanya, Israel
de
$765,900
Edificio - 4 habitaciones - 106 m2 + 14 m2 balcón Vista abierta 2 baños reformados 3 aparcamientos Ascensor
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Barrio residencial Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement grand haut standing investi luxueux magnifique proche de la mer spacieux vue sur la mer
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Netanya, Israel
de
$2,50M
Referencia: NT 219 Distrito: Ir Yamam, en el proyecto más lujoso de Netanya, una experiencia viviente en un complejo de lujo 4 piezas Superficie: 138 m2 Terraza: 25 m2 con magnífica vista al mar 1a planta Gran suite parental con vestidor Aire acondicionado 2 plazas de aparcamiento Celular de…
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Barrio residencial Maison authentique pleine de potentiel
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Netanya, Israel
de
$2,50M
Casa auténtica en venta en Netanya, en una calle tranquila y verde cerca de la calle Sharet en el norte de Netanya. 450m2 de tierra, 320m2 de espacio habitable. Hermoso jardín con árboles frutales. 7 habitaciones, 2 suites parentales incluyendo una con vestidor, 3 baños, 4 W.C. Tranquilo y l…
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Barrio residencial Penthouse boulevard de nice
Barrio residencial Penthouse boulevard de nice
Barrio residencial Penthouse boulevard de nice
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Netanya, Israel
de
$3,064
Ático de 150 m2 con 3 terrazas vistas panorámicas al mar de 150 m2. Ascensor Shabat
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Barrio residencial Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer
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Barrio residencial Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer
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Netanya, Israel
de
$1,93M
Tres gros potentiel. 124 m2 selon arnona. Terrasse. Parking Duplex 4,5 pieces dont mamad Pleine vue mer imprenable
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Barrio residencial Rue remez proche de la kikar
Barrio residencial Rue remez proche de la kikar
Barrio residencial Rue remez proche de la kikar
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Netanya, Israel
de
$992,340
En el centro - 4 habitaciones - 130 m2 + balcón Vista sin obstáculos - orientación suroeste 2 baños + amplio salón Apartamento renovado
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Barrio residencial Rue shlomo hamelech proche dizengoff
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Barrio residencial Rue shlomo hamelech proche dizengoff
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Netanya, Israel
de
$799,200
4 habitaciones - 115 m2 - Orientación oeste con pequeña vista al mar. Edificio de mantenimiento con ascensor. Aparcamiento
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