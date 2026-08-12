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Barrio residencial Avec terrasse dans un bel immeuble bon emplacement magnifique projet de qualite

Herzliya, Israel
de
$949,050
12/8/26
$949,050
11/8/26
$951,900
;
2
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ID: 39779
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 12/8/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Herzliya
  • Dirección
    Sara Malkin

Sobre el complejo

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Referencia NHR 102-2 Es un nuevo edificio Bauhaus de 6 plantas con un hermoso vestíbulo y aparcamiento subterráneo. Cerca del centro comercial de la ciudad, el gran parque Herzliya y a sólo 20 minutos en coche de Tel Aviv. El promotor tiene el permiso de construcción y la garantía bancaria. También tenemos 3 apartamentos en este programa.

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Herzliya, Israel
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