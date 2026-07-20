  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Rue calme emplacement central

Barrio residencial Rue calme emplacement central

Tel-Aviv, Israel
de
$1,30M
;
10
Dejar una solicitud
ID: 38360
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Zvi Hermann Shapira, 13

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Apartamento en venta en Tel Aviv, en una calle tranquila cerca del Dizengoff Center, Plaza Habima y a pocos pasos de Rothschild. 3a planta con ascensor, 3 habitaciones, 77m2. Calma y brillante. Miklat en el edificio. Precio: 3 950.000 sh

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Vieux nord immeuble neuf
Tel-Aviv, Israel
de
$2,95M
Barrio residencial Investissement a jerusalem fort potentiel de valorisation
Jerusalén, Israel
de
$656,000
Barrio residencial A ne pas manquer agreable calme lumineux magnifique renove spacieux
Tel-Aviv, Israel
de
$1,61M
Barrio residencial A ne pas manquer rez de jardin de 3 pieces a vendre dans un immeuble boutique neuf a quelques pas de la plage allenby tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,84M
Barrio residencial Neve tzedek tour de luxe 4 5 pieces
Tel-Aviv, Israel
de
$4,10M
Está viendo
Barrio residencial Rue calme emplacement central
Tel-Aviv, Israel
de
$1,30M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Kfar saba quartier calme et tres recherche
Barrio residencial Kfar saba quartier calme et tres recherche
Barrio residencial Kfar saba quartier calme et tres recherche
Barrio residencial Kfar saba quartier calme et tres recherche
Barrio residencial Kfar saba quartier calme et tres recherche
Mostrar todo Barrio residencial Kfar saba quartier calme et tres recherche
Barrio residencial Kfar saba quartier calme et tres recherche
Kfar Saba, Israel
de
$1,34M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet complexe luxueux centre ville
Barrio residencial Projet complexe luxueux centre ville
Barrio residencial Projet complexe luxueux centre ville
Barrio residencial Projet complexe luxueux centre ville
Tel-Aviv, Israel
de
$3,92M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Exceptionnel centre ville complexe rotem chani
Barrio residencial Exceptionnel centre ville complexe rotem chani
Barrio residencial Exceptionnel centre ville complexe rotem chani
Ra'anana, Israel
de
$1,14M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir