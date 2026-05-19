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Obra nueva en venta en Givatayim

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Givatayim, Israel
de
$2,58M
Excepcional apartamento en la entrada de Tel Aviv. Edificio de lujo con vista impresionante frente al mar. Planta alta con 3 plazas de aparcamiento privado + bodega. Producto raro y sin trabajo. Sala de deportes en el condominio muy amplio
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