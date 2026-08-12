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Barrio residencial Investissement privilegie bat yam

Bat Yam, Israel
de
$682,650
12/8/26
$682,650
11/8/26
$684,700
;
4
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ID: 39806
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 12/8/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam

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POR VENTA A Bat Yam • Apartamento reciente (2 años) de 3 habitaciones en venta • Primera planta, lado trasero • 75 m2 + 11 m2 de mirpeset • Mamad • Parking • Ascensor • Apartamento tranquilo y orientado hacia atrás • Nuevo edificio

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Bat Yam, Israel
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Bat Yam, Israel
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