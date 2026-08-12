Barrio residencial Projet neuf paiement 15 a la signature netanya

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En el barrio Galey Yam de Netanya, un nuevo barrio, que incluye espacios verdes, escuelas y las nuevas oficinas municipales de Netanya. Situado en el centro de la ciudad, cerca de los distritos de Agamim y Poleg y cerca de tiendas, así como de la playa.
Son tres edificios, dos de 27 plantas y uno de 21 plantas.
Tienen aparcamiento subterráneo, vestíbulo de diseño y una línea de compras en la parte inferior de los edificios.
Cada apartamento tiene acabados de alto standing, persianas eléctricas, una mamada y acabados de alta calidad.
Apartamentos 4 habitaciones de 102m2 + 16m2 terraza
Desde el segundo piso
Noroeste / orientación suroeste
Mamad
Aparcamiento
De 2.880.000 Shekels
Localización en el mapa
Netanya, Israel
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
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