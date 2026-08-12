Barrio residencial Projet neuf paiement 15 a la signature netanya

En el barrio Galey Yam de Netanya, un nuevo barrio, que incluye espacios verdes, escuelas y las nuevas oficinas municipales de Netanya. Situado en el centro de la ciudad, cerca de los distritos de Agamim y Poleg y cerca de tiendas, así como de la playa. Son tres edificios, dos de 27 plantas y uno de 21 plantas. Tienen aparcamiento subterráneo, vestíbulo de diseño y una línea de compras en la parte inferior de los edificios. Cada apartamento tiene acabados de alto standing, persianas eléctricas, una mamada y acabados de alta calidad. Apartamentos 4 habitaciones de 102m2 + 16m2 terraza Desde el segundo piso Noroeste / orientación suroeste Mamad Aparcamiento De 2.880.000 Shekels