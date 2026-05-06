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Barrio residencial A vendre maison arabe authentique avec sols d origine et hauts plafonds a baka jerusalem immobilier 026786595

Jerusalén, Israel
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Barrio residencial A vendre maison arabe authentique avec sols d origine et hauts plafonds a baka jerusalem immobilier 026786595
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ID: 35670
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 6/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Dina, 8

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Apartamento con techos altos y suelos originales en una casa árabe real. En el primer y último piso, 20 pasos, impresionando. Balcón succah, vista degagee

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Jerusalén, Israel
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