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Barrio residencial Magnifique 3 pieces avec terrasse refait a neuf

Tel-Aviv, Israel
de
$1,28M
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6
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ID: 36472
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Nahmani, 31

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Hermosas 3 habitaciones + balcón Solo arriba 2 dormitorios principales + amplio salón Inodoros separados Calle tranquila y llena East Tel Aviv Aparcamiento en alquiler en frente

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Tel-Aviv, Israel
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