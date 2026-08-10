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Barrio residencial A ne pas rater 4 pieces a louer proche de toutes commodites dans un bel immeuble bet ashdod

Asdod, Israel
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$1,632
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8
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ID: 39763
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/8/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    Rambam

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Referencia: 7001 Distrito : Bet, cerca de transporte y tiendas Edificio renovado (después de Tama) 4 habitaciones (apartamento dividido en dos) incluyendo mamád Superficie de 108 m2 Terraza 5a planta con ascensor Aire acondicionado Entrada inmediata

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Asdod, Israel
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