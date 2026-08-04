Barrio residencial Appartement neuf 3 pieces bat yam centre

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Anilevich Street – Bat Yam
Precio: 2 050 000
¡El mejor precio para un nuevo apartamento recién entregado por el desarrollador!
Una rara oportunidad para adquirir un nuevo apartamento, listo para entrar, en un edificio moderno que ofrece servicios de calidad.
Características de la propiedad:
• 75 m2 de espacio habitable
• Terraza solar de 11 m2
• 3 piezas
• Primera planta
• Mamad (habitación segura)
• Plaza de aparcamiento privado registrada en el catastro
• Apartamento situado en la parte posterior del edificio, ofreciendo paz y tranquilidad
• Entrada inmediata
Una ubicación buscada, cerca:
• Playas de Bat Yam
• Tram
• Tiendas y centros comerciales
• Cafés y restaurantes
• Escuelas
• Transporte público
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Localización en el mapa
Bat Yam, Israel
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