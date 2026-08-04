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Barrio residencial Appartement neuf 3 pieces bat yam centre

Bat Yam, Israel
de
$672,400
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ID: 39669
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 4/8/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam
  • Dirección
    Anilevich, 25

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Anilevich Street – Bat Yam Precio: 2 050 000 ¡El mejor precio para un nuevo apartamento recién entregado por el desarrollador! Una rara oportunidad para adquirir un nuevo apartamento, listo para entrar, en un edificio moderno que ofrece servicios de calidad. Características de la propiedad: • 75 m2 de espacio habitable • Terraza solar de 11 m2 • 3 piezas • Primera planta • Mamad (habitación segura) • Plaza de aparcamiento privado registrada en el catastro • Apartamento situado en la parte posterior del edificio, ofreciendo paz y tranquilidad • Entrada inmediata Una ubicación buscada, cerca: • Playas de Bat Yam • Tram • Tiendas y centros comerciales • Cafés y restaurantes • Escuelas • Transporte público Para recibir el archivo completo o organizar una visita, póngase en contacto conmigo en mensaje privado o en WhatsApp.

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