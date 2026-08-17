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Barrio residencial A vendre appartement a vendre a baka jerusalem

Jerusalén, Israel
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$1,03M
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ID: 39831
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 17/8/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Dina, 8

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Bonito apartamento de 3 habitaciones, con una superficie de 75 m2. • 3 piezas • 2 baños • Mamad (habitación segura) • Primera planta • Ascensor con modo Shabat • Aparcamiento privado Calefacción terrestre

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Jerusalén, Israel
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