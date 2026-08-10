Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Residencial
  4. Apartamento

Apartamentos en venta en Israel

;
Tel-Aviv
682
Jerusalén
112
Netanya
114
Herzliya
3
Mostrar más
Apartamento Borrar
Eliminar
1 960 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Hadera, Israel
TOP TOP
Apartamento 4 habitaciones
Hadera, Israel
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Piso 7/9
Amplio apartamento de 4 dormitorios en HaderaOfrecemos un apartamento luminoso y espacioso e…
$700,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Isrealty
Idiomas hablados
English, Русский, עִברִית
Telegram Escribir en Telegram
Apartamento 4 habitaciones en Rosh HaAyin, Israel
TOP TOP
Apartamento 4 habitaciones
Rosh HaAyin, Israel
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
🏡 Venta en Rosh HaAin ← Psagot Afek DistrictOfrecemos a la venta un apartamento de 4 habitac…
$750,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Isrealty
Idiomas hablados
English, Русский, עִברִית
Telegram Escribir en Telegram
Apartamento 3 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
TOP TOP
Apartamento 3 habitaciones
Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 6/8
Tree Haganah, Neve Barbour, Kfar Shalem Maarav, Tel AvivTipo: Apartamento• Habitación: 3• Pl…
$800,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Isrealty
Idiomas hablados
English, Русский, עִברִית
Telegram Escribir en Telegram
TekceTekce
Apartamento 2 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
Apartamento 2 habitaciones
Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 2
Área 74 m²
¡Abajo! A los 25, rue Bnei Moshe, cerca de Yehuda Maccabi, un magnífico apartamento en venta…
$1,03M
Dejar una solicitud
Apartamento 5 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 5
Área 160 m²
Rare apartment for sale in Tel-Aviv, in Kikar Hamedina district. Nuevo edificio de tiendas. …
$3,43M
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
Apartamento 3 habitaciones
Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 3
Área 83 m²
FOR SALE - NEW TZEDEK / FLORENTIN Hermoso apartamento en un nuevo edificio, situado en la f…
$1,83M
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Asdod, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Asdod, Israel
Habitaciones 4
Área 106 m²
En un edificio de primera línea de mar, apartamento de 4 habitaciones nuevo y espacioso, en …
$849,150
Dejar una solicitud
Apartamento 6 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
Apartamento 6 habitaciones
Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 6
Área 400 m²
PARA LA VENTA Descubra una de las residencias más exclusivas de Tel Aviv, ubicada en la pre…
$18,32M
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Jerusalén, Israel
Apartamento 3 habitaciones
Jerusalén, Israel
Habitaciones 3
Área 58 m²
Apartamento en venta – Rue Rabbi Hisda 58 metros cuadrados en el catastro. Lanzamiento de ap…
$1,20M
Dejar una solicitud
Apartamento 6 habitaciones en Israel
Apartamento 6 habitaciones
Israel
Habitaciones 6
Área 565 m²
Excepcional villa con piscina y ascensor privado de 565 m2 de elegancia y confort que ofrece…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Bat Yam, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Bat Yam, Israel
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 118 m²
Piso 1
4.5 Dream Rooms – First Line to the Sea! 📍 Primera línea para olas y aire marino que no est…
$1,76M
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Asdod, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Asdod, Israel
Habitaciones 4
Área 120 m²
Muy bonito jardín de 4 habitaciones planta baja con mamá, buenos servicios, bien situado en …
$749,250
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
Apartamento 3 habitaciones
Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 3
Área 85 m²
Venta exclusiva En la zona residencial y verde de Bavli 5 Zohar Street En la cuarta planta,…
$1,63M
Dejar una solicitud
Apartamento 5 habitaciones en Ascalón, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Ascalón, Israel
Habitaciones 5
Área 135 m²
¡Buen trato! Hermosas 5 habitaciones en el corazón de la ciudad, completamente renovado, vis…
$626,040
Dejar una solicitud
Ático Ático 5 habitaciones en Hadera, Israel
Ático Ático 5 habitaciones
Hadera, Israel
Habitaciones 5
Área 150 m²
BZH Descubre este ático verdaderamente prestigioso, situado justo detrás del centro de la ci…
$1,08M
Dejar una solicitud
Apartamento 5 habitaciones en Israel
Apartamento 5 habitaciones
Israel
Habitaciones 5
Área 150 m²
Hermoso jardín con piscina, soleado y luminoso
$1,67M
Dejar una solicitud
Apartamento 5 habitaciones en Jerusalén, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Jerusalén, Israel
Habitaciones 5
Área 150 m²
En un entorno tranquilo y residencial, descubra esta magnífica planta baja de jardín complet…
$3,56M
Dejar una solicitud
Apartamento 5 habitaciones en Jerusalén, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Jerusalén, Israel
Habitaciones 5
Área 135 m²
¿Busca un apartamento con un acabado excepcional, que ofrece grandes espacios, privacidad y …
$2,10M
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
Apartamento 3 habitaciones
Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 3
Área 95 m²
Apartamento en venta en Tel-Aviv, en la hermosa Torre Midtown! La torre está situada en el c…
$1,67M
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Israel
Apartamento 4 habitaciones
Israel
Habitaciones 4
Área 120 m²
Barrio tradicional/religioso, muy amplio apartamento de 4 habitaciones con sala de seguridad…
$566,100
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
Apartamento 3 habitaciones
Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 3
Área 86 m²
Apartamento en venta en Tel-Aviv, en una calle tranquila cerca de Basilea y Kikar Hamedina. …
$1,43M
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Ascalón, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Ascalón, Israel
Habitaciones 4
Área 135 m²
Dalet : 4 habitaciones en edificio de pie, cerca de la playa. Gran vista al mar. Alto nivel.…
$1,03M
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Asdod, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Asdod, Israel
Habitaciones 4
Área 125 m²
Hermoso apartamento de 4.5 habitaciones con amplio salón con vistas a un balcón soccah. Una …
$765,900
Dejar una solicitud
Apartamento 5 habitaciones en Asdod, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Asdod, Israel
Habitaciones 5
Área 135 m²
Bonito apartamento de 5 habitaciones con balcón y sala de seguridad, aire acondicionado, coc…
$882,450
Dejar una solicitud
Apartamento 5 habitaciones en Asdod, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Asdod, Israel
Habitaciones 5
Área 150 m²
Amplia y espaciosa, gran balcón de 21 m2 y otro pequeño balcón del dormitorio principal. Cer…
$949,050
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Israel
Apartamento 4 habitaciones
Israel
Habitaciones 4
Área 116 m²
En el nuevo proyecto de Migdale Hadekel, nuevo apartamento con sótano y estacionamiento, rev…
$799,200
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Piso 1/2
Apartamento de 4 habitaciones en la primera planta, 91 m2.El edificio tiene sólo dos plantas…
$830,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Isrealty
Idiomas hablados
English, Русский, עִברִית
Telegram Escribir en Telegram
Apartamento 4 habitaciones en Jerusalén, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Jerusalén, Israel
Habitaciones 4
Área 103 m²
Situado en la 4a planta de un edificio recién construido y perfectamente mantenido, este apa…
$1,47M
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
Apartamento 3 habitaciones
Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 3
Área 82 m²
POR VENTA - NORTE - 82 m2 - 3 piezas - 3a planta con ascensor - Balcón: 8 m2 - triple expos…
$1,50M
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Ascalón, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Ascalón, Israel
Habitaciones 4
Área 122 m²
Hermoso mini ático 4 habitaciones balcón 18 metros, . Completamente renovado .. Buena ubicac…
$715,950
Dejar una solicitud

Tipos de propiedades en Israel

áticos
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Israel

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir