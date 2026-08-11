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Barrio residencial Appartement a louer en centre ville jerusalem

Jerusalén, Israel
de
$2,505
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3
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ID: 39772
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 11/8/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

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El apartamento es particularmente adecuado para alojamiento compartido y tiene armarios empotrados. Ubicación central y muy conveniente, cerca de todas las comodidades, transporte público y lugares de ocio.

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Jerusalén, Israel
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