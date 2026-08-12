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Barrio residencial Superbe investissement sur ashdod

Asdod, Israel
de
$665,667
12/8/26
$665,667
11/8/26
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ID: 39808
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 12/8/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod

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Disponible en venta, hermoso apartamento en una tranquila calle pequeña en el centro de Ashdod. El apartamento es de 92m2 y tiene un mirpeset de 14m2. Se encuentra en la 5a planta con ascensor en un nuevo edificio y tiene una mamada y plaza de aparcamiento. Cerca de escuelas, tiendas y sinagogas.

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Asdod, Israel
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