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Barrio residencial Magnifique appartement renove avec terrasse spacieux et clair proche de la mer A ne pas manquer

Tel-Aviv, Israel
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ID: 38284
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Ibn Gabirol

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¡Un pie a la tierra! Hermosas 3 habitaciones ubicadas Bougrashov distrito en pequeña calle residencial. ¡Parking! ¡El elevador! ¡Balcón! ¡Mamá! Edificio reciente a 9 minutos del mar.

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