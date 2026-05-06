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Obra nueva en venta en Hatzor HaGlilit

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Barrio residencial Etage complet calme et central cave amenagee en studio
Barrio residencial Etage complet calme et central cave amenagee en studio
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Hatzor HaGlilit, Israel
de
$5,50M
En Kiryat Moshe, nuevo en el mercado: Idealmente situado cerca del tranvía (línea verde), hermosas 4.5 habitaciones que se extienden en todo el piso. Soccah terraza, 2a planta, 4 orientaciones. Incluye un gran espacio en el sótano con ventana que sirve como unidad de vivienda independiente. …
Agencia
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