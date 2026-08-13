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Barrio residencial Appartement a louer kiriat yovel jerusalem

Jerusalén, Israel
de
$2,647
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8
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ID: 39817
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 13/8/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Moshe Kleinman, 12

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Hermoso apartamento nuevo de 4 habitaciones, nunca habitado. • 85 m2 + 12 m2 balcón • Orientación occidental • Cuarto piso de 10 • Ascensor con modo Shabat • Mamad (habitación segura) en el apartamento • Suite parental con ducha • Baño central con bañera • Aire acondicionado • Aparcamiento privado • Cave

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Jerusalén, Israel
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