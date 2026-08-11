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Barrio residencial Magnifique vue sur la mer

Ascalón, Israel
de
$551,100
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ID: 39771
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 11/8/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón
  • Dirección
    Eli Cohen

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apartamento 4 habitaciones de 95 m2 + 12 m2 terraza en el distrito de la ciudad con vistas al mar de todas las habitaciones

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Ascalón, Israel
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