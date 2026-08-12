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Barrio residencial Superbe projet neuf dans le quartier en construction dagamim a ashkelon

Ascalón, Israel
de
$527,805
12/8/26
$527,805
11/8/26
$529,390
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ID: 39795
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 12/8/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón

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Es en la zona en construcción de Agamim que proponemos un proyecto excelente, ideal para la inversión. Cerca de todas las ventajas del barrio ( complejo deportivo, piscina municipal, parque, lago artificial...). Usted encontrará apartamentos de 3 a 6 habitaciones a precios competitivos. La entrega está programada para Septiembre 2026.

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Ascalón, Israel
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