Barrio residencial Bonne affaire avec beaucoup de potentiel katamonim

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Buen trato con un gran potencial para la venta en Jerusalén, en el distrito de Katamonim
Jardín
5 piezas
2 baños
3 W.C
Gran suite parental
113m2
80m2 jardín con disfrute exclusivo (no en la pestaña)
Posibilidad de ampliar el apartamento de 40m2 con permiso
50% del edificio han firmado para un proyecto Tama38/2 y el desarrollador propone no uno sino 2 apartamentos de 100m2 + terraza + aparcamiento + bodega!
Alquiler a 8.000sh/mes
Precio: 3,590,000sh
Localización en el mapa
Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
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