Barrio residencial Bonne affaire avec beaucoup de potentiel katamonim

Buen trato con un gran potencial para la venta en Jerusalén, en el distrito de Katamonim Jardín 5 piezas 2 baños 3 W.C Gran suite parental 113m2 80m2 jardín con disfrute exclusivo (no en la pestaña) Posibilidad de ampliar el apartamento de 40m2 con permiso 50% del edificio han firmado para un proyecto Tama38/2 y el desarrollador propone no uno sino 2 apartamentos de 100m2 + terraza + aparcamiento + bodega! Alquiler a 8.000sh/mes Precio: 3,590,000sh