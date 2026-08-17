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Barrio residencial Bonne affaire avec beaucoup de potentiel katamonim

Jerusalén, Israel
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$1,21M
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11
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ID: 39834
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 17/8/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

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Buen trato con un gran potencial para la venta en Jerusalén, en el distrito de Katamonim Jardín 5 piezas 2 baños 3 W.C Gran suite parental 113m2 80m2 jardín con disfrute exclusivo (no en la pestaña) Posibilidad de ampliar el apartamento de 40m2 con permiso 50% del edificio han firmado para un proyecto Tama38/2 y el desarrollador propone no uno sino 2 apartamentos de 100m2 + terraza + aparcamiento + bodega! Alquiler a 8.000sh/mes Precio: 3,590,000sh

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Jerusalén, Israel
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