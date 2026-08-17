Barrio residencial Rehov nachmani coeur historique de tel aviv superbe appartement renove

¡Un apartamento que une todo! En una de las zonas más buscadas y tranquilas del corazón histórico de Tel Aviv, entre Yavne y Albert Square, magnífico apartamento renovado situado en el cuarto piso de un hermoso edificio moderno. Características: - 3 piezas incluyendo mamád - 73 m2 de espacio habitable - Terraza solar de 13 m2 - Vista sin obstáculos de la ciudad - Ascensor - Aparcamiento subterráneo - Cave - Sala de deportes - Servicios de guarda y recepción Excepcional ubicación, a pocos pasos de la Pagoda, el Montefiore Hotel y Rothschild Boulevard, en el corazón de una de las zonas más elegantes de Tel Aviv.