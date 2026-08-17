Barrio residencial Rehov nachmani coeur historique de tel aviv superbe appartement renove

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¡Un apartamento que une todo!
En una de las zonas más buscadas y tranquilas del corazón histórico de Tel Aviv, entre Yavne y Albert Square, magnífico apartamento renovado situado en el cuarto piso de un hermoso edificio moderno.
Características:
- 3 piezas incluyendo mamád
- 73 m2 de espacio habitable
- Terraza solar de 13 m2
- Vista sin obstáculos de la ciudad
- Ascensor
- Aparcamiento subterráneo
- Cave
- Sala de deportes
- Servicios de guarda y recepción
Excepcional ubicación, a pocos pasos de la Pagoda, el Montefiore Hotel y Rothschild Boulevard, en el corazón de una de las zonas más elegantes de Tel Aviv.
Localización en el mapa
Tel-Aviv, Israel
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Tiendas de comestibles
Alimentación
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Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
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