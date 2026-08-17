  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Rehov nachmani coeur historique de tel aviv superbe appartement renove

Barrio residencial Rehov nachmani coeur historique de tel aviv superbe appartement renove

Tel-Aviv, Israel
de
$2,10M
;
10
Dejar una solicitud
ID: 39829
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 17/8/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Nahmani, 31

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
¡Un apartamento que une todo! En una de las zonas más buscadas y tranquilas del corazón histórico de Tel Aviv, entre Yavne y Albert Square, magnífico apartamento renovado situado en el cuarto piso de un hermoso edificio moderno. Características: - 3 piezas incluyendo mamád - 73 m2 de espacio habitable - Terraza solar de 13 m2 - Vista sin obstáculos de la ciudad - Ascensor - Aparcamiento subterráneo - Cave - Sala de deportes - Servicios de guarda y recepción Excepcional ubicación, a pocos pasos de la Pagoda, el Montefiore Hotel y Rothschild Boulevard, en el corazón de una de las zonas más elegantes de Tel Aviv.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial A renover avec terrasse calme a ne pas manquer agreable bien agence clair spacieux
Tel-Aviv, Israel
de
$1,47M
Barrio residencial Rue shlomo hamelech proche dizengoff
Netanya, Israel
de
$811,200
Barrio residencial A vendre appartement 2 piEces rue yehuda halevy trEs bon Etat
Tel-Aviv, Israel
de
$1,32M
Barrio residencial Baka bel immeuble boutique
Jerusalén, Israel
de
$2,20M
Barrio residencial Superbe appartement dans le vieux nord
Tel-Aviv, Israel
de
$1,78M
Está viendo
Barrio residencial Rehov nachmani coeur historique de tel aviv superbe appartement renove
Tel-Aviv, Israel
de
$2,10M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Projet neuf raanana
Barrio residencial Projet neuf raanana
Barrio residencial Projet neuf raanana
Barrio residencial Projet neuf raanana
Barrio residencial Projet neuf raanana
Ra'anana, Israel
de
$1,15M
NUEVO PROGRAMA EN PREVENTO - RA'ANANA Mordecai Khayat se enorgullece de presentar un nuevo programa inmobiliario excepcional, creado por uno de los constructores más prestigiosos de Ra'anana. Situado en la calle Hagalil, a pocos pasos de la famosa calle Ahuza, este proyecto goza de una ubi…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Nizza proche kikar
Barrio residencial Nizza proche kikar
Barrio residencial Nizza proche kikar
Barrio residencial Nizza proche kikar
Barrio residencial Nizza proche kikar
Mostrar todo Barrio residencial Nizza proche kikar
Barrio residencial Nizza proche kikar
Netanya, Israel
de
$777,400
Edificio renovado – 4 habitaciones – 116 m2 con 3 orientaciones – pequeña vista al mar. Calle tranquila, junto a todas las comodidades y el descenso del mar. Ascensor y aparcamiento cubierto
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Centre ville de hadera
Barrio residencial Centre ville de hadera
Barrio residencial Centre ville de hadera
Barrio residencial Centre ville de hadera
Barrio residencial Centre ville de hadera
Mostrar todo Barrio residencial Centre ville de hadera
Barrio residencial Centre ville de hadera
Hadera, Israel
de
$736,840
Excelente caso! En el centro de Hadera – edificio moderno entregado en 2021. 4 habitaciones, 109 m2 + 30 m2 terraza. Cueva + estacionamiento subterráneo. Mamad arriba. 4 ascensores en el edificio. Vista marina sin estructura
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir