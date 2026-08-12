Barrio residencial A vendre 3 pieces rue dizengoff entre gordon et frishman tel aviv

FOR SALE – Dizengoff Street, entre Gordon y Frishman, Tel Aviv Excelente ubicación en el corazón de Tel Aviv, entre dos de las calles más emblemáticas de la ciudad. Situado en un edificio completamente renovado después de Tama 38, este nuevo, luminoso y bien diseñado apartamento ofrece un ambiente de vida raro, a pocos minutos de la playa y todas las zonas de interés. Apartamento 3 habitaciones de 80 m2. Terraza solar de 10 m2 con vista abierta a los árboles. Situado en la 6a planta con amplio ascensor y acceso PMR. Mamad (habitación segura). Dos baños. Tres orientaciones, muy brillantes. Nuevo edificio después de la renovación completa (Tama 38). Precio: 5 500 000 shekels Una perla rara cerca de la playa, ideal para residencia principal o de alta gama de pies a tierra.