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Barrio residencial A louer a tel aviv 2 pieces proche mer

Tel-Aviv, Israel
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ID: 39768
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/8/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Allenby, 71

Sobre el complejo

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Angle Allenby / Geoula Muy bonito edificio restaurado Primera planta con ascensor 2 piezas incluyendo una mamada Superficie de vivienda50 m2 Balcón 8 m2 Silencio. 288 shekels vaad 600 shekel, arnona 9000NIS/mes

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Tel-Aviv, Israel
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