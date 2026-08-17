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Barrio residencial Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam

Bat Yam, Israel
de
$642,200
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ID: 39832
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 17/8/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam
  • Dirección
    Yoseftal

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Hermoso proyecto nuevo en el corazón de Bat yam, a unos 15 minutos a pie del mar y cerca de la línea de tranvía que conduce a Tel Aviv. Servicios de alto nivel De 2 habitaciones a ático desde 1 900 000sh TODOS LOS APPARTMENTOS CON UN PARQUE

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Bat Yam, Israel
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