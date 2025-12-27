  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Israel

Tel-Aviv
30
Jerusalén
29
Netanya
21
Haifa
1
Mostrar más
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Mostrar todo Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Bat Yam, Israel
de
$1,80M
FOR SALE – RIVIERA PROJECT Condiciones exclusivas PRESAL negociadas para nuestra agencia en los primeros 5 apartamentos vendidos. Primera Sealine – PRESAL – Condiciones excepcionales Rara oportunidad en la primera línea del mar, a pocos minutos de Tel-Aviv. La Riviera es un proyecto resid…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Mostrar todo Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Bat Yam, Israel
de
$1,71M
FOR SALE – RIVIERA PROJECT Condiciones exclusivas PRESAL negociadas para nuestra agencia en los primeros 5 apartamentos vendidos. Primera Sealine – PRESAL – Condiciones excepcionales Rara oportunidad en la primera línea del mar, a pocos minutos de Tel-Aviv. La Riviera es un proyecto resid…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Mostrar todo Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Bat Yam, Israel
de
$1,88M
FOR SALE – RIVIERA PROJECT Condiciones exclusivas PRESAL negociadas para nuestra agencia en los primeros 5 apartamentos vendidos. Primera Sealine – PRESAL – Condiciones excepcionales Rara oportunidad en la primera línea del mar, a pocos minutos de Tel-Aviv. La Riviera es un proyecto resid…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
OneOne
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Mostrar todo Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Bat Yam, Israel
de
$1,74M
FOR SALE – RIVIERA PROJECT Condiciones exclusivas PRESAL negociadas para nuestra agencia en los primeros 5 apartamentos vendidos. Primera Sealine – PRESAL – Condiciones excepcionales Rara oportunidad en la primera línea del mar, a pocos minutos de Tel-Aviv. La Riviera es un proyecto resid…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Mostrar todo Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Bat Yam, Israel
de
$1,71M
FOR SALE – RIVIERA PROJECT Condiciones exclusivas PRESAL negociadas para nuestra agencia en los primeros 5 apartamentos vendidos. Primera Sealine – PRESAL – Condiciones excepcionales Rara oportunidad en la primera línea del mar, a pocos minutos de Tel-Aviv. La Riviera es un proyecto resid…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Mostrar todo Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Bat Yam, Israel
de
$1,29M
FOR SALE – RIVIERA PROJECT Condiciones exclusivas PRESAL negociadas para nuestra agencia en los primeros 5 apartamentos vendidos. Primera Sealine – PRESAL – Condiciones excepcionales Rara oportunidad en la primera línea del mar, a pocos minutos de Tel-Aviv. La Riviera es un proyecto resid…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Mostrar todo Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Bat Yam, Israel
de
$1,34M
FOR SALE – RIVIERA PROJECT Condiciones exclusivas PRESAL negociadas para nuestra agencia en los primeros 5 apartamentos vendidos. Primera Sealine – PRESAL – Condiciones excepcionales Rara oportunidad en la primera línea del mar, a pocos minutos de Tel-Aviv. La Riviera es un proyecto resid…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Barrio residencial Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Barrio residencial Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Barrio residencial Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Barrio residencial Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Mostrar todo Barrio residencial Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Barrio residencial Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Herzliya, Israel
de
$2,51M
Nuevo Proyecto sobre Herzilya en el nuevo barrio de Vogue Galil Yam. Edificio de nueva planta con arquitectura moderna mezclada con el estilo Bauhaus de TLV. Servicios internos y externos de alto nivel Todos los apartamentos estarán equipados y amueblados. Gran opción de apartamento desde la…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial En plein coeur de jerusalem ramat denia limitrophe bait vagan
Barrio residencial En plein coeur de jerusalem ramat denia limitrophe bait vagan
Barrio residencial En plein coeur de jerusalem ramat denia limitrophe bait vagan
Barrio residencial En plein coeur de jerusalem ramat denia limitrophe bait vagan
Barrio residencial En plein coeur de jerusalem ramat denia limitrophe bait vagan
Mostrar todo Barrio residencial En plein coeur de jerusalem ramat denia limitrophe bait vagan
Barrio residencial En plein coeur de jerusalem ramat denia limitrophe bait vagan
Jerusalén, Israel
de
$916,435
Proyecto muy bonito sobre Kiryat Yovel Limitrophe Ramat Denya, Residencia de 2 edificios, Edificio de 8 plantas y torre de 18 plantas. Gran selección de apartamento con gran balcón de 2 a 5 habitaciones con planta baja y ático. Aparcamiento para cada apartamento, bodegas opcional. Entrega 53…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Holyland bait vagan
Barrio residencial Holyland bait vagan
Barrio residencial Holyland bait vagan
Barrio residencial Holyland bait vagan
Barrio residencial Holyland bait vagan
Mostrar todo Barrio residencial Holyland bait vagan
Barrio residencial Holyland bait vagan
Jerusalén, Israel
de
$1,07M
En el corazón de Bait Vagan, la nueva fase del complejo Holyland está finalmente disponible, con una amplia selección de apartamentos de 3 habitaciones al ático y planta baja
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial En plein coeur de bait vagan ramat sharet
Barrio residencial En plein coeur de bait vagan ramat sharet
Barrio residencial En plein coeur de bait vagan ramat sharet
Barrio residencial En plein coeur de bait vagan ramat sharet
Jerusalén, Israel
de
$1,05M
Este es el nuevo proyecto en Bait Vagan bordeando Ramat Sharet. - En la nueva fase, disfrutarás de una excelente ubicación en el corazón del barrio, una topografía óptima y una conexión entre un entorno urbano, espacios verdes, parques cercanos y una impresionante vista panorámica de Jerusal…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet immobilier
Barrio residencial Projet immobilier
Barrio residencial Projet immobilier
Barrio residencial Projet immobilier
Barrio residencial Projet immobilier
Barrio residencial Projet immobilier
Ascalón, Israel
de
$520,744
Un proyecto residencial único que redefine la esencia misma de la vida de lujo en un vibrante y auge barrio de Ashkelon. Cuatro edificios de 9 plantas y 102 apartamentos de 3, 4 y 5 habitaciones, jardín, áticos y mini-penthouses. Todos los apartamentos están cuidadosamente diseñados y limpio…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Barrio residencial Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Barrio residencial Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Barrio residencial Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Barrio residencial Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Barrio residencial Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Barrio residencial Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Asdod, Israel
de
$787,705
Nuevo programa en construcción en "Ashdod Park", nuevo barrio con más de 2700 apartamentos en construcción, así como toda la infraestructura necesaria. Cada apartamento con balcón, aparcamiento y aire acondicionado. Posibilidad de pagar 10% y balance 3 meses antes de la entrega, sin índices …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Barrio residencial Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Barrio residencial Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Barrio residencial Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Barrio residencial Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Barrio residencial Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$849,618
Nuevo proyecto en el corazón de Talpiot Jerusalén Complejo de 8 edificios de los cuales 4 ya están habitados, y 2 están siendo comercializados. 10 edificios con lujoso vestíbulo, 2 ascensores, aparcamiento subterráneo y bodegas. Con un hermoso parque que incluye parque infantil, así como va…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Nouveau projet a katamonim jerusalem
Barrio residencial Nouveau projet a katamonim jerusalem
Barrio residencial Nouveau projet a katamonim jerusalem
Barrio residencial Nouveau projet a katamonim jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,62M
Nuevo proyecto situado en Katamon Jerusalén cerca de todas las instalaciones, tiendas, restaurantes, Canion Hadar, cerca de Emek refaim... Edificio de 7 pisos disponible en marzo de 2026 Pinoui /binoui, calefacción por suelo radiante, ascensor, estacionamiento, bodega opcional, intercomunic…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Barrio residencial Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Barrio residencial Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Barrio residencial Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Barrio residencial Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$3,68M
New Project Ramat Sharet Jerusalem border Bet Veigan Compuesto por 2 edificios de 19 y por debajo de 7 plantas, que comprenden muchas tiendas en la planta baja, un enorme jardín de terraza, 3 ascensores cada uno (incluyendo 2 de babat), hacnesset de apuestas, gimnasio... Transmitible mayo 2…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Mostrar todo Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israel
de
$1,52M
BAT YAM Acerca del proyecto Situado en el corazón de Bat Yam, en un ambiente residencial tranquilo y renovado, Esta residencia ofrece una experiencia de vida moderna, cómoda y refinada. Diseñado para satisfacer las expectativas de las familias jóvenes, así como de los inversores, el proyect…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A ne pas manquer grand projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer grand projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer grand projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer grand projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer grand projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer grand projet de qualite
Ofakim, Israel
de
$435,230
Un gran proyecto con enorme potencial
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial En plein coeur de bait vagan ramat sharet
Barrio residencial En plein coeur de bait vagan ramat sharet
Barrio residencial En plein coeur de bait vagan ramat sharet
Barrio residencial En plein coeur de bait vagan ramat sharet
Jerusalén, Israel
de
$1,25M
Este es el nuevo proyecto en Bait Vagan bordeando Ramat Sharet. - En la nueva fase, disfrutarás de una excelente ubicación en el corazón del barrio, una topografía óptima y una conexión entre un entorno urbano, espacios verdes, parques cercanos y una impresionante vista panorámica de Jerusal…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Barrio residencial Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Barrio residencial Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Barrio residencial Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Barrio residencial Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$3,92M
A sólo 200 metros del mar Un proyecto residencial único con diseño contemporáneo de alta gama. A pocos minutos a pie de la playa, el zoco HaCarmel, Nahalat Binyamin, Rothschild Boulevard y el icónico distrito Neve Tzedek, Fortalezas del proyecto Sólo 58 unidades: privacidad y exclusividad P…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Mostrar todo Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Jerusalén, Israel
de
$1,39M
Mordecai Khayat presenta un nuevo proyecto excepcional en Tierra Santa – Jerusalén Una vista impresionante de la ciudad de Jerusalén En una colina elevada con vistas a los impresionantes paisajes de Jerusalén, el complejo residencial de Holyland, firmado por uno de los mejores constructore…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet immobilier
Barrio residencial Projet immobilier
Barrio residencial Projet immobilier
Barrio residencial Projet immobilier
Barrio residencial Projet immobilier
Barrio residencial Projet immobilier
Ascalón, Israel
de
$888,850
Un proyecto residencial único que redefine la esencia misma de la vida de lujo en un vibrante y auge barrio de Ashkelon. Cuatro edificios de 9 plantas y 102 apartamentos de 3, 4 y 5 habitaciones, jardín, áticos y mini-penthouses. Todos los apartamentos están cuidadosamente diseñados y limpio…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Barrio residencial En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Barrio residencial En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Barrio residencial En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Barrio residencial En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Barrio residencial En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Barrio residencial En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Jerusalén, Israel
de
$841,956
Proyecto residencial en kiriat Menahem bordeando kiriat yovel consta de 2 torres de 31 plantas y 3 edificios de 9 plantas, el proyecto se encuentra al pie del nuevo Tramway. Gran opción de apartamento de 3 habitaciones a ático. estacionamiento para cada apartamento. Horario flexible con faci…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf grand jardin haut standing magnifique neuf projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf grand jardin haut standing magnifique neuf projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf grand jardin haut standing magnifique neuf projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf grand jardin haut standing magnifique neuf projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf grand jardin haut standing magnifique neuf projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf grand jardin haut standing magnifique neuf projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf grand jardin haut standing magnifique neuf projet de qualite
Jerusalén, Israel
de
$1,27M
Givat Shmouel proyecto el pequeño Neuilly de Tel Aviv Mardochee Khayat propone un proyecto cuya reputación ya no está por hacer Situado en el mejor lugar de Guivat Shmouel cerca de sinagogas y tiendas Acceso a la autopista directa de Tel Aviv Guivat Shmouel es una ciudad estratégicamente s…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Netanya, Israel
de
$1,36M
Situación del proyecto Mardoche khayat le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales en Netanya. El proyecto Jabotinsky es un edificio boutique situado estratégicamente a 7 minutos a pie del famoso kikar y a 6 minutos de la playa En una de las calles más codiciadas de la ciud…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Mostrar todo Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Netanya, Israel
de
$1,05M
Mardoche khayat le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales en Netanya. Proyecto Ussishkine 12 es un edificio boutique situado estratégicamente a 3 minutos a pie del famoso kikar y a 4 minutos de la playa En una de las calles más codiciadas de la ciudad Características del…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Barrio residencial Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Barrio residencial Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Barrio residencial Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Barrio residencial Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Bat Yam, Israel
de
$726,405
Hermoso proyecto nuevo en el corazón de Bat yam, a unos 15 minutos a pie del mar y cerca de la línea de tranvía que conduce a Tel Aviv. Servicios de alto nivel De 2 habitaciones a ático desde 1 900 000sh TODOS LOS APPARTMENTOS CON UN PARQUE
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Jerusalem arnona
Barrio residencial Jerusalem arnona
Barrio residencial Jerusalem arnona
Barrio residencial Jerusalem arnona
Jerusalén, Israel
de
$1,09M
ARNONA RESIDENCIA PROYECTO - Ocupación: 30 Abril 2029. Proyecto residencial en el distrito de Arnona, Dos edificios de 22 pisos Cerca de la calle Ein Guedi y cerca de la calle Hevron servida por tranvía.. Gran variedad de amplios apartamentos de 3 y 5 habitaciones, estos edificios también…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Netanya, Israel
de
$904,175
Descubra nuestro nuevo proyecto preventa, comercializado por Mardochee Khayat, su nuevo especialista en proyectos. Situado en el prestigioso barrio de Netanya, Ramat Poleg, nuestra residencia ofrece una ubicación ideal cerca del Cañón Ir Yamam, la hermosa playa de Poleg, escuelas de renombre…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue grand jardin haut standing magnifique neuf permis de construire proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue grand jardin haut standing magnifique neuf permis de construire proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue grand jardin haut standing magnifique neuf permis de construire proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue grand jardin haut standing magnifique neuf permis de construire proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue grand jardin haut standing magnifique neuf permis de construire proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue grand jardin haut standing magnifique neuf permis de construire proche de la mer projet de qualite
Bat Yam, Israel
de
$1,07M
Bienvenido a Isla – Vivir entre cielo, mar y elegancia Cierra tus ojos e imagina un lugar donde el mar se convierte en tu horizonte. En la isla, usted vive a pocos pasos de la playa, en un amplio y luminoso apartamento, diseñado para su comodidad y bienestar. Comience el día con un café en …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Barrio residencial Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Barrio residencial Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Barrio residencial Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Barrio residencial Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Barrio residencial Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Barrio residencial Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Netanya, Israel
de
$1,23M
Mardochee Khayat le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales en Netanya. Estás buscando un proyecto de nueve netanya Este hermoso proyecto está hecho para usted Proyecto Momento es un complejo de lujo que combina casa y tienda estratégicamente situado a menos de 3 minutos a …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Haut standing luxueux projet de qualite
Barrio residencial Haut standing luxueux projet de qualite
Barrio residencial Haut standing luxueux projet de qualite
Barrio residencial Haut standing luxueux projet de qualite
Barrio residencial Haut standing luxueux projet de qualite
Mostrar todo Barrio residencial Haut standing luxueux projet de qualite
Barrio residencial Haut standing luxueux projet de qualite
Jerusalén, Israel
de
$732,535
Nueva residencia de lujo en el famoso distrito de Mekor Haim en plena expansión, Avital 3 es un edificio boutique lujoso de 6 plantas diseñado por la firma líder Yoma Architect y Designer con un diseño ultra contemporáneo que incorpora materiales y una técnica de construcción de la más alta …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Barrio residencial Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Barrio residencial Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Barrio residencial Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Barrio residencial Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,04M
New Project Ramat Sharet Jerusalem border Bet Veigan Compuesto por 2 edificios de 19 y por debajo de 7 plantas, que comprenden muchas tiendas en la planta baja, un enorme jardín de terraza, 3 ascensores cada uno (incluyendo 2 de babat), hacnesset de apuestas, gimnasio... Transmitible mayo 2…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A proximite de la mer neve tsedek
Barrio residencial A proximite de la mer neve tsedek
Barrio residencial A proximite de la mer neve tsedek
Barrio residencial A proximite de la mer neve tsedek
Barrio residencial A proximite de la mer neve tsedek
Tel-Aviv, Israel
de
$2,67M
muy hermoso proyecto en Tel Aviv cerca del mar y el famoso distrito Neve Tsedek. ático de 4 habitaciones, 3 cama de chber con 2 baño sucio. una hermosa terraza de 56 m2 situada en la séptima planta. con 1 plaza de aparcamiento. entrega 8 meses
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Barrio residencial Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Barrio residencial Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Barrio residencial Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Barrio residencial Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Jerusalén, Israel
de
$1,07M
Nueva Jerusalén de Katamon Proyecto de 2 a 5 habitaciones, áticos y planta baja Situado en el distrito de Katamonim, este proyecto consta de 5 edificios con 34 plantas con gimnasio, sinagogas, 5 ascensores. El tranvía pasará al fondo del proyecto. Diciembre 2029 Método de pago Este proyecto…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Dernier appartement A vendre dans projet rue kehilat eden kerem atemanim
Barrio residencial Dernier appartement A vendre dans projet rue kehilat eden kerem atemanim
Barrio residencial Dernier appartement A vendre dans projet rue kehilat eden kerem atemanim
Barrio residencial Dernier appartement A vendre dans projet rue kehilat eden kerem atemanim
Tel-Aviv, Israel
de
$3,68M
A pocos pasos de Royal Beach, Shouk HaCarmel y el mar, descubra un nuevo proyecto de alta gama ubicado en una calle tranquila en el histórico distrito de Kerem HaTeimanim. 4 plantas de construcción Solo para la venta una 4 habitaciones 123m2 + terraza 14m2 2 baños/wc 1 estacionamiento Aca…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Mostrar todo Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Jerusalén, Israel
de
$1,21M
Mordecai Khayat presenta un nuevo proyecto excepcional en Tierra Santa – Jerusalén Una vista impresionante de la ciudad de Jerusalén En una colina elevada con vistas a los impresionantes paisajes de Jerusalén, el complejo residencial de Holyland, firmado por uno de los mejores constructore…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse haut standing permis de construire projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse haut standing permis de construire projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse haut standing permis de construire projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse haut standing permis de construire projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse haut standing permis de construire projet de qualite
Mostrar todo Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse haut standing permis de construire projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse haut standing permis de construire projet de qualite
Beit Shemesh, Israel
de
$912,451
Project Nofei Ben Shemen – Beit Shemesh Un barrio moderno y familiar, idealmente situado entre Tel Aviv y Jerusalén: • 20 minutos de Tel Aviv Apartamentos de lujo en dos torres residenciales de 17 pisos, en el corazón de una vibrante comunidad con escuelas, tiendas y parques cercanos. Cad…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A proximite de la mer neve tsedek
Barrio residencial A proximite de la mer neve tsedek
Barrio residencial A proximite de la mer neve tsedek
Barrio residencial A proximite de la mer neve tsedek
Barrio residencial A proximite de la mer neve tsedek
Tel-Aviv, Israel
de
$2,97M
muy hermoso proyecto en Tel Aviv cerca del mar y el famoso distrito Neve Tsedek. ático de 4 habitaciones, 3 cama de chber con 2 baño sucio. una hermosa terraza de 56 m2 situada en la séptima planta. con 1 plaza de aparcamiento. entrega 8 meses
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Haut standing luxueux projet de qualite
Barrio residencial Haut standing luxueux projet de qualite
Barrio residencial Haut standing luxueux projet de qualite
Barrio residencial Haut standing luxueux projet de qualite
Barrio residencial Haut standing luxueux projet de qualite
Mostrar todo Barrio residencial Haut standing luxueux projet de qualite
Barrio residencial Haut standing luxueux projet de qualite
Jerusalén, Israel
de
$1,11M
Nueva residencia de lujo en el famoso distrito de Mekor Haim en plena expansión, Avital 3 es un edificio boutique lujoso de 6 plantas diseñado por la firma líder Yoma Architect y Designer con un diseño ultra contemporáneo que incorpora materiales y una técnica de construcción de la más alta …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Barrio residencial Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Barrio residencial Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Barrio residencial Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Barrio residencial Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Barrio residencial Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Barrio residencial Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Bat Yam, Israel
de
$919,194
En el corazón de Bat-Yam, la calle Mivtza Sinai, el proyecto ofrece dos edificios residenciales verdes (certificado edificio verde). Amplias y modernas apartamentos ofrecen comodidad, innovación y bienestar, cerca de todas las comodidades. El proyecto se basa en valores fuertes: calidad, p…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse haut standing permis de construire projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse haut standing permis de construire projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse haut standing permis de construire projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse haut standing permis de construire projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse haut standing permis de construire projet de qualite
Mostrar todo Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse haut standing permis de construire projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse haut standing permis de construire projet de qualite
Beit Shemesh, Israel
de
$808,241
Project Nofei Ben Shemen – Beit Shemesh Un barrio moderno y familiar, idealmente situado entre Tel Aviv y Jerusalén: • 20 minutos de Tel Aviv Apartamentos de lujo en dos torres residenciales de 17 pisos, en el corazón de una vibrante comunidad con escuelas, tiendas y parques cercanos. Cad…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand jardin haut standing neuf permis de construire projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand jardin haut standing neuf permis de construire projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand jardin haut standing neuf permis de construire projet de qualite
Netanya, Israel
de
$787,705
Proyecto Nueve en Netanya.Savyon Una nueva dirección excepcional, entre ciudad y naturaleza Cerca del mar y centros comerciales, descubrir Savyon, una residencia excepcional hecha por uno de los mayores constructores de Israel. Ubicación ideal: junto al PIANO e Ir Yamim, entre el dinamism…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Mostrar todo Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Bat Yam, Israel
de
$950,150
BAT YAM – Gold Square Residencia íntima de lujo PREVENTO - Construcción en marcha Entrega prevista: 2026 de junio Playa a 150 m de distancia Tram 200 m (12 min de Tel-Aviv) Distrito central, cerca de todas las comodidades Ventajas del proyecto Condiciones de pago favorables: 20% a la firma…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Barrio residencial Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Barrio residencial Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Beit Shemesh, Israel
de
$919,500
Nuevo proyecto sobre Ramat Bet Shemesh situado entre Jerusalén y el centro del país Situado junto a Ramat Bet Shemesh A este proyecto es un lujoso proyecto residencial que incluye 3-4-5 habitaciones y áticos, con una hermosa vista de un parque situado en un bosque natural, cerca de Matnas y …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Barrio residencial Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Barrio residencial Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Barrio residencial Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Barrio residencial Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Barrio residencial Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Barrio residencial Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Asdod, Israel
de
$689,625
Nuevo programa en construcción en "Ashdod Park", nuevo barrio con más de 2700 apartamentos en construcción, así como toda la infraestructura necesaria. Cada apartamento con balcón, aparcamiento y aire acondicionado. Posibilidad de pagar 10% y balance 3 meses antes de la entrega, sin índices …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Tel aviv au pied de la mer
Barrio residencial Tel aviv au pied de la mer
Barrio residencial Tel aviv au pied de la mer
Barrio residencial Tel aviv au pied de la mer
Barrio residencial Tel aviv au pied de la mer
Barrio residencial Tel aviv au pied de la mer
Barrio residencial Tel aviv au pied de la mer
Tel-Aviv, Israel
de
$3,07M
Ubicación Privilegiado, cerca de la playa real Hotelt a pocos pasos del mar. Proyecto de 6 Pisos con servicios de alta gama y lujosos. Una construcción ecológica. vista al mar incluso desde el primer piso. 1 plaza de aparcamiento para cada apartamento. las superficies de los apartamentos son…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial En plein coeur de bait vagan ramat sharet
Barrio residencial En plein coeur de bait vagan ramat sharet
Barrio residencial En plein coeur de bait vagan ramat sharet
Barrio residencial En plein coeur de bait vagan ramat sharet
Jerusalén, Israel
de
$1,46M
Este es el nuevo proyecto en Bait Vagan bordeando Ramat Sharet. - En la nueva fase, disfrutarás de una excelente ubicación en el corazón del barrio, una topografía óptima y una conexión entre un entorno urbano, espacios verdes, parques cercanos y una impresionante vista panorámica de Jerusal…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Jerusalén, Israel
de
$1,04M
Nuevo proyecto Kiryat Hayovel Jerusalén 4 habitaciones 94m2 y 104m2 Nuevo proyecto en Kiryat Hayovel, consta de 2 edificios de 20 plantas y 2 de 9 plantas Dec 2026 Los espacios públicos existentes se desarrollarán y se convertirán en espacios verdes con nuevas y amplias aceras, un nuevo cen…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Barrio residencial La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Barrio residencial La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Barrio residencial La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Barrio residencial La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Barrio residencial La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Asdod, Israel
de
$1,69M
El nugget!!! Nuevo programa pre-venta en Marina a Ashdod, más cercano a la playa! Apartamentos 5 habitaciones, lofts, planta baja con piscina, ático con piscina. Ventajas: soleado, más cercano a barcos, paseo marítimo y playa... Servicios de alto nivel, materiales de alta gama. ubicación única
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf grand jardin haut standing magnifique neuf projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf grand jardin haut standing magnifique neuf projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf grand jardin haut standing magnifique neuf projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf grand jardin haut standing magnifique neuf projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf grand jardin haut standing magnifique neuf projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf grand jardin haut standing magnifique neuf projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf grand jardin haut standing magnifique neuf projet de qualite
Jerusalén, Israel
de
$980,800
Givat Shmouel proyecto el pequeño Neuilly de Tel Aviv Mardochee Khayat propone un proyecto cuya reputación ya no está por hacer Situado en el mejor lugar de Guivat Shmouel cerca de sinagogas y tiendas Acceso a la autopista directa de Tel Aviv Guivat Shmouel es una ciudad estratégicamente s…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Barrio residencial Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Barrio residencial Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Barrio residencial Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Barrio residencial Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Barrio residencial Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Barrio residencial Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Asdod, Israel
de
$962,410
Estamos encantados de presentar su futuro apartamento, situado en el nuevo barrio de Shimon Peres en Ashdod. Ofertas especiales & condiciones de pago : Apartamentos de 4 habitaciones Superficie: 122 m2 de superficie + 14 m2 de terraza Precio desde 3 140 000 Apartamentos 5 habitaciones Super…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Bonne occasion
Barrio residencial Bonne occasion
Barrio residencial Bonne occasion
Barrio residencial Bonne occasion
Barrio residencial Bonne occasion
Barrio residencial Bonne occasion
Barrio residencial Bonne occasion
Ascalón, Israel
de
$570,090
El mejor precio para nuestros clientes T4 de 1.860.000nis
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Barrio residencial Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Barrio residencial Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Tel-Aviv, Israel
de
$1,40M
Proyecto raro y prestigioso en un edificio independiente de sólo 23 apartamentos exclusivos. Ubicación Premium en el corazón de la legendaria calle Shenkin, cerca del mercado Carmelo, el bulevar Rothschild y las playas. Apartamentos de 2 a 5 habitaciones, luminoso y espacioso, con grandes …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Barrio residencial Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Barrio residencial Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Barrio residencial Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Barrio residencial Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Mostrar todo Barrio residencial Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Barrio residencial Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Herzliya, Israel
de
$2,02M
Nuevo Proyecto sobre Herzilya en el nuevo barrio de Vogue Galil Yam. Edificio de nueva planta con arquitectura moderna mezclada con el estilo Bauhaus de TLV. Servicios internos y externos de alto nivel Todos los apartamentos estarán equipados y amueblados. Gran opción de apartamento desde la…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Barrio residencial Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Barrio residencial Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Barrio residencial Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Barrio residencial Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Barrio residencial Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Tel-Aviv, Israel
de
$5,21M
PRESAL COMMENCEMENT – permiso de construcción obtenido HaRav Kook – Tel-Aviv Proyecto boutique de alta gama situado a 1 minuto a pie del mar, en el corazón de la codiciada Kerem HaTeimanim. Permiso concedido, demolición inminente, entrega estimada en 3,5 años. Nuevo edificio de 6.5 plantas…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Bon emplacement
Barrio residencial Bon emplacement
Barrio residencial Bon emplacement
Barrio residencial Bon emplacement
Barrio residencial Bon emplacement
Barrio residencial Bon emplacement
Barrio residencial Bon emplacement
Ascalón, Israel
de
$453,620
Actualmente ofrecemos un programa excepcional en Ramot Yoram – Netivot, un área en expansión que combina calidad de vida, naturaleza y confort moderno. Lo que el proyecto propone: • Apartamentos de 3 a 5 habitaciones, áticos y planta baja • Precios atractivos: a partir de 1.320.000 • Acabad…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Bon emplacement
Barrio residencial Bon emplacement
Barrio residencial Bon emplacement
Barrio residencial Bon emplacement
Barrio residencial Bon emplacement
Barrio residencial Bon emplacement
Barrio residencial Bon emplacement
Ascalón, Israel
de
$404,580
Actualmente ofrecemos un programa excepcional en Ramot Yoram – Netivot, un área en expansión que combina calidad de vida, naturaleza y confort moderno. Lo que el proyecto propone: • Apartamentos de 3 a 5 habitaciones, áticos y planta baja • Precios atractivos: a partir de 1.320.000 • Acabad…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Bat Yam, Israel
de
$827,550
Proyecto U Bat Yam Mordecai Khayat presenta un nuevo proyecto en Bat Yam: Los U Tours Un proyecto excepcional en el corazón de Ramat HaNasi Bienvenidos a Tours U, dos majestuosos torres de 31 pisos, acompañados por un complejo comercial y de ocio que pronto se convertirá en el icono de Bat…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Netanya, Israel
de
$1,15M
Mardochee Khayat le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales en Netanya. Proyecto Dizengoff 43 es un edificio boutique situado estratégicamente a 2 minutos a pie del famoso kikar y a 6 minutos a pie de la playa Ven a vivir a los pies de Kikar y todas estas tiendas Caracterí…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Netanya, Israel
de
$940,955
Mardochee Khayat le ofrece vivir en un nuevo proyecto en el distrito de Galey yam. La construcción arquitectónicamente diseñada le ofrece vivir en un complejo de tres edificios al pie de un centro comercial donde las marcas hermosas estarán presentes. Cerca del nuevo ayuntamiento de Netanya,…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Mostrar todo Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israel
de
$827,550
BAT YAM Acerca del proyecto Situado en el corazón de Bat Yam, en un ambiente residencial tranquilo y renovado, Esta residencia ofrece una experiencia de vida moderna, cómoda y refinada. Diseñado para satisfacer las expectativas de las familias jóvenes, así como de los inversores, el proyect…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf haut standing luxueux magnifique neuf projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf haut standing luxueux magnifique neuf projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf haut standing luxueux magnifique neuf projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf haut standing luxueux magnifique neuf projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf haut standing luxueux magnifique neuf projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf haut standing luxueux magnifique neuf projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf haut standing luxueux magnifique neuf projet de qualite
Ra'anana, Israel
de
$1,15M
Mordecai Khayat le invita a descubrir Lev Raanana , un nuevo proyecto residencial situado en el centro de la ciudad. Proyecto de alta gama – HaGalil 27 & Maccabi 25/27 Vive en uno de los barrios más buscados de Raanana, una ubicación privilegiada, tranquila y verde, a tiro de piedra: Las m…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Barrio residencial Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Barrio residencial Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Barrio residencial Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Barrio residencial Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Barrio residencial Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Barrio residencial Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Bat Yam, Israel
de
$1,13M
En la frontera de Bat Yam y Tel Aviv, a pocos minutos a pie de la playa y la línea de tranvía, el proyecto HaGiborim ofrece dos modernas torres residenciales que combinan prestigio, confort y arquitectura de durabilidad. Arquitectura y diseño Diseñado por Bar Orian Architects y Dana Oberson…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Netanya, Israel
de
$1,15M
Mardoche khayat le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales en Netanya. Proyecto Ussishkine 12 es un edificio boutique situado estratégicamente a 3 minutos a pie del famoso kikar y a 4 minutos de la playa En una de las calles más codiciadas de la ciudad Características del…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Mostrar todo Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israel
de
$772,380
BAT YAM Acerca del proyecto Situado en el corazón de Bat Yam, en un ambiente residencial tranquilo y renovado, Esta residencia ofrece una experiencia de vida moderna, cómoda y refinada. Diseñado para satisfacer las expectativas de las familias jóvenes, así como de los inversores, el proyect…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite
Bat Yam, Israel
de
$1,43M
TAMA IMMOBILARY PROYECTO 38 – BAT YAM Vive cerca del mar, en una de las calles más populares de Bat Yam – Ha'Atsmaout Street. Proyecto ya avanzado, ejecución planificada: actual 2026 Situado en una calle elegante y tranquila cerca del mar, con vistas claras de un parque verde que baja a l…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Barrio residencial Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Barrio residencial Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Barrio residencial Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Barrio residencial Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Mostrar todo Barrio residencial Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Barrio residencial Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Asdod, Israel
de
$1,69M
Nuevo y nuevo programa de Ashdod Marina Pies en el agua Construcción de muy alto standing con los mejores materiales En frente de los barcos y el mar, cerca de cafeterías, restaurantes y tiendas Residencia: Sala de entrada 5 estrellas Entrada de madera Estacionamiento y bodega bajo tierra As…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Barrio residencial Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Barrio residencial Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Barrio residencial Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Barrio residencial Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$5,24M
A sólo 200 metros del mar Un proyecto residencial único con diseño contemporáneo de alta gama. A pocos minutos a pie de la playa, el zoco HaCarmel, Nahalat Binyamin, Rothschild Boulevard y el icónico distrito Neve Tzedek, Fortalezas del proyecto Sólo 58 unidades: privacidad y exclusividad P…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Mostrar todo Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Ramat Gan, Israel
de
$980,800
Ramat Gan – El corazón residencial de Grand Tel-Aviv A pocos minutos de Tel Aviv, la ciudad de Ramat Gan encarna el equilibrio perfecto entre modernidad, naturaleza y calidad de vida. Es un destino privilegiado tanto para familias como para inversores, ofreciendo un ambiente residencial tra…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Mostrar todo Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Jerusalén, Israel
de
$660,814
Nuevo proyecto inmobiliario en el distrito de Mekor Haim, edificio de 9 plantas con hermosos beneficios interiores y exteriores. estacionamiento para cada apartamento. Ubicación ideal , cerca del parque Hamesila , el futuro tranvía y a pocos pasos del distrito Baka y Mochava. Germanit. Gran …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Mostrar todo Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israel
de
$750,925
BAT YAM Acerca del proyecto Situado en el corazón de Bat Yam, en un ambiente residencial tranquilo y renovado, Esta residencia ofrece una experiencia de vida moderna, cómoda y refinada. Diseñado para satisfacer las expectativas de las familias jóvenes, así como de los inversores, el proyect…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Barrio residencial Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Barrio residencial Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Beit Shemesh, Israel
de
$674,300
Nuevo proyecto sobre Ramat Bet Shemesh situado entre Jerusalén y el centro del país Situado junto a Ramat Bet Shemesh A este proyecto es un lujoso proyecto residencial que incluye 3-4-5 habitaciones y áticos, con una hermosa vista de un parque situado en un bosque natural, cerca de Matnas y …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Barrio residencial Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Barrio residencial Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Barrio residencial Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Barrio residencial Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Mostrar todo Barrio residencial Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Barrio residencial Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Herzliya, Israel
de
$2,18M
Nuevo Proyecto sobre Herzilya en el nuevo barrio de Vogue Galil Yam. Edificio de nueva planta con arquitectura moderna mezclada con el estilo Bauhaus de TLV. Servicios internos y externos de alto nivel Todos los apartamentos estarán equipados y amueblados. Gran opción de apartamento desde la…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch
Barrio residencial Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch
Barrio residencial Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch
Barrio residencial Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch
Barrio residencial Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch
Tel-Aviv, Israel
de
$3,65M
Venta – Old North Tel-Aviv Dirección ultra-reprochada en el corazón del antiguo Norte, cerca de Dizengoff, tiendas, escuelas de renombre y comodidades. Elegante y verde entorno residencial, ideal para familias exigentes e inversores. Nueva construcción con licencia obtenida, trabajo en curs…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Barrio residencial Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Barrio residencial Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Barrio residencial Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Barrio residencial Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Barrio residencial Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Barrio residencial Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Bat Yam, Israel
de
$1,06M
En la frontera de Bat Yam y Tel Aviv, a pocos minutos a pie de la playa y la línea de tranvía, el proyecto HaGiborim ofrece dos modernas torres residenciales que combinan prestigio, confort y arquitectura de durabilidad. Arquitectura y diseño Diseñado por Bar Orian Architects y Dana Oberson…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf haut standing luxueux magnifique neuf projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf haut standing luxueux magnifique neuf projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf haut standing luxueux magnifique neuf projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf haut standing luxueux magnifique neuf projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf haut standing luxueux magnifique neuf projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf haut standing luxueux magnifique neuf projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf haut standing luxueux magnifique neuf projet de qualite
Ra'anana, Israel
de
$1,50M
Mordecai Khayat le invita a descubrir Lev Raanana , un nuevo proyecto residencial situado en el centro de la ciudad. Proyecto de alta gama – HaGalil 27 & Maccabi 25/27 Vive en uno de los barrios más buscados de Raanana, una ubicación privilegiada, tranquila y verde, a tiro de piedra: Las m…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Bat yam cote mer
Barrio residencial Bat yam cote mer
Barrio residencial Bat yam cote mer
Barrio residencial Bat yam cote mer
Barrio residencial Bat yam cote mer
Mostrar todo Barrio residencial Bat yam cote mer
Barrio residencial Bat yam cote mer
Bat Yam, Israel
de
$616,065
Muy hermoso proyecto de tienda en el murciélago Yam situado a 10 minutos de Tel Aviv a 1200 metros a pie del mar, y cerca de la estación de tren y tranvía. Gran opción de apartamento de 2 habitaciones en Loft Penthouse. Precios muy interesantes Calendario flexible entrega 2027
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Barrio residencial Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Barrio residencial Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Barrio residencial Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Barrio residencial Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Mostrar todo Barrio residencial Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Barrio residencial Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Asdod, Israel
de
$1,38M
Nuevo y nuevo programa de Ashdod Marina Pies en el agua Construcción de muy alto standing con los mejores materiales En frente de los barcos y el mar, cerca de cafeterías, restaurantes y tiendas Residencia: Sala de entrada 5 estrellas Entrada de madera Estacionamiento y bodega bajo tierra As…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Mostrar todo Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Jerusalén, Israel
de
$1,30M
Nuevo proyecto inmobiliario en el distrito de Mekor Haim, edificio de 9 plantas con hermosos beneficios interiores y exteriores. estacionamiento para cada apartamento. Ubicación ideal , cerca del parque Hamesila , el futuro tranvía y a pocos pasos del distrito Baka y Mochava. Germanit. Gran …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue grand jardin haut standing magnifique neuf permis de construire proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue grand jardin haut standing magnifique neuf permis de construire proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue grand jardin haut standing magnifique neuf permis de construire proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue grand jardin haut standing magnifique neuf permis de construire proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue grand jardin haut standing magnifique neuf permis de construire proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue grand jardin haut standing magnifique neuf permis de construire proche de la mer projet de qualite
Bat Yam, Israel
de
$1,26M
Bienvenido a Isla – Vivir entre cielo, mar y elegancia Cierra tus ojos e imagina un lugar donde el mar se convierte en tu horizonte. En la isla, usted vive a pocos pasos de la playa, en un amplio y luminoso apartamento, diseñado para su comodidad y bienestar. Comience el día con un café en …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Mostrar todo Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Ramat Gan, Israel
de
$809,160
Ramat Gan – El corazón residencial de Grand Tel-Aviv A pocos minutos de Tel Aviv, la ciudad de Ramat Gan encarna el equilibrio perfecto entre modernidad, naturaleza y calidad de vida. Es un destino privilegiado tanto para familias como para inversores, ofreciendo un ambiente residencial tra…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Haut standing luxueux projet de qualite
Barrio residencial Haut standing luxueux projet de qualite
Barrio residencial Haut standing luxueux projet de qualite
Barrio residencial Haut standing luxueux projet de qualite
Barrio residencial Haut standing luxueux projet de qualite
Mostrar todo Barrio residencial Haut standing luxueux projet de qualite
Barrio residencial Haut standing luxueux projet de qualite
Jerusalén, Israel
de
$1,33M
Nueva residencia de lujo en el famoso distrito de Mekor Haim en plena expansión, Avital 3 es un edificio boutique lujoso de 6 plantas diseñado por la firma líder Yoma Architect y Designer con un diseño ultra contemporáneo que incorpora materiales y una técnica de construcción de la más alta …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Mostrar todo Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Jerusalén, Israel
de
$1,05M
Nuevo proyecto inmobiliario en el distrito de Mekor Haim, edificio de 9 plantas con hermosos beneficios interiores y exteriores. estacionamiento para cada apartamento. Ubicación ideal , cerca del parque Hamesila , el futuro tranvía y a pocos pasos del distrito Baka y Mochava. Germanit. Gran …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Barrio residencial Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Barrio residencial Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Barrio residencial Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Barrio residencial Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Barrio residencial Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Tel-Aviv, Israel
de
$3,31M
PRESAL COMMENCEMENT – permiso de construcción obtenido HaRav Kook – Tel-Aviv Proyecto boutique de alta gama situado a 1 minuto a pie del mar, en el corazón de la codiciada Kerem HaTeimanim. Permiso concedido, demolición inminente, entrega estimada en 3,5 años. Nuevo edificio de 6.5 plantas…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Barrio residencial La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Barrio residencial La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Barrio residencial La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Barrio residencial La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Barrio residencial La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Asdod, Israel
de
$2,30M
El nugget!!! Nuevo programa pre-venta en Marina a Ashdod, más cercano a la playa! Apartamentos 5 habitaciones, lofts, planta baja con piscina, ático con piscina. Ventajas: soleado, más cercano a barcos, paseo marítimo y playa... Servicios de alto nivel, materiales de alta gama. ubicación única
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Barrio residencial Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Barrio residencial Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Barrio residencial Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Barrio residencial Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Mostrar todo Barrio residencial Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Barrio residencial Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Asdod, Israel
de
$2,30M
Nuevo y nuevo programa de Ashdod Marina Pies en el agua Construcción de muy alto standing con los mejores materiales En frente de los barcos y el mar, cerca de cafeterías, restaurantes y tiendas Residencia: Sala de entrada 5 estrellas Entrada de madera Estacionamiento y bodega bajo tierra As…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Barrio residencial Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Barrio residencial Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Barrio residencial Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Barrio residencial Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Barrio residencial Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Barrio residencial Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Bat Yam, Israel
de
$2,51M
En la frontera de Bat Yam y Tel Aviv, a pocos minutos a pie de la playa y la línea de tranvía, el proyecto HaGiborim ofrece dos modernas torres residenciales que combinan prestigio, confort y arquitectura de durabilidad. Arquitectura y diseño Diseñado por Bar Orian Architects y Dana Oberson…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand jardin haut standing neuf permis de construire projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand jardin haut standing neuf permis de construire projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand jardin haut standing neuf permis de construire projet de qualite
Netanya, Israel
de
$989,995
Proyecto Nueve en Netanya.Savyon Una nueva dirección excepcional, entre ciudad y naturaleza Cerca del mar y centros comerciales, descubrir Savyon, una residencia excepcional hecha por uno de los mayores constructores de Israel. Ubicación ideal: junto al PIANO e Ir Yamim, entre el dinamism…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Barrio residencial En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Barrio residencial En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Barrio residencial En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Barrio residencial En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Barrio residencial En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Jerusalén, Israel
de
$888,850
Proyecto muy bonito sobre Kiryat Yovel Limitrophe Ramat Denya, Residencia de 3 edificios, incluyendo 2 edificios de 9 plantas y 1 de 16 plantas. Gran selección de apartamento con gran balcón de 2 a 5 habitaciones con planta baja y ático. Aparcamiento para cada apartamento, bodegas reservadas…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Mostrar todo Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Ramat Gan, Israel
de
$1,06M
Ramat Gan – El corazón residencial de Grand Tel-Aviv A pocos minutos de Tel Aviv, la ciudad de Ramat Gan encarna el equilibrio perfecto entre modernidad, naturaleza y calidad de vida. Es un destino privilegiado tanto para familias como para inversores, ofreciendo un ambiente residencial tra…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Barrio residencial Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Barrio residencial Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Barrio residencial Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Barrio residencial Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Barrio residencial Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Tel-Aviv, Israel
de
$2,91M
PRESAL COMMENCEMENT – permiso de construcción obtenido HaRav Kook – Tel-Aviv Proyecto boutique de alta gama situado a 1 minuto a pie del mar, en el corazón de la codiciada Kerem HaTeimanim. Permiso concedido, demolición inminente, entrega estimada en 3,5 años. Nuevo edificio de 6.5 plantas…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Tel aviv au pied de la mer
Barrio residencial Tel aviv au pied de la mer
Barrio residencial Tel aviv au pied de la mer
Barrio residencial Tel aviv au pied de la mer
Barrio residencial Tel aviv au pied de la mer
Barrio residencial Tel aviv au pied de la mer
Barrio residencial Tel aviv au pied de la mer
Tel-Aviv, Israel
de
$2,91M
Ubicación Privilegiado, cerca de la playa real Hotelt a pocos pasos del mar. Proyecto de 6 Pisos con servicios de alta gama y lujosos. Una construcción ecológica. vista al mar incluso desde el primer piso. 1 plaza de aparcamiento para cada apartamento. las superficies de los apartamentos son…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Barrio residencial Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Barrio residencial Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Barrio residencial Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Barrio residencial Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,62M
A sólo 200 metros del mar Un proyecto residencial único con diseño contemporáneo de alta gama. A pocos minutos a pie de la playa, el zoco HaCarmel, Nahalat Binyamin, Rothschild Boulevard y el icónico distrito Neve Tzedek, Fortalezas del proyecto Sólo 58 unidades: privacidad y exclusividad P…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet de qualite
Barrio residencial Projet de qualite
Barrio residencial Projet de qualite
Barrio residencial Projet de qualite
Barrio residencial Projet de qualite
Barrio residencial Projet de qualite
Barrio residencial Projet de qualite
Jerusalén, Israel
de
$873,525
proyecto Adéret Jerusalem Situado en el corazón del nuevo barrio de Givat HaMatos, el proyecto Adéret Jerusalén representa una rara oportunidad para vivir en un entorno moderno y familiar en Jerusalén. Es el primer proyecto construido en la zona, símbolo de la renovación y visión de este nu…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Netanya, Israel
de
$1,46M
Mardochee Khayat le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales en Netanya. Estás buscando un proyecto de nueve netanya Este hermoso proyecto está hecho para usted Ussishkine Up Town Project es un edificio boutique estratégico situado a menos de 3 minutos a pie del famoso kikar…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Jerusalén, Israel
de
$980,800
Nuevo proyecto Kiryat Hayovel Jerusalén 4 habitaciones 94m2 y 104m2 Nuevo proyecto en Kiryat Hayovel, consta de 2 edificios de 20 plantas y 2 de 9 plantas Dec 2026 Los espacios públicos existentes se desarrollarán y se convertirán en espacios verdes con nuevas y amplias aceras, un nuevo cen…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Barrio residencial Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Barrio residencial Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Barrio residencial Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Barrio residencial Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Barrio residencial Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Barrio residencial Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,21M
Nuevo proyecto de 4 edificios de 10 y 12 plantas con apartamentos de 3 a 6 habitaciones. Situado en el distrito de Katamonim, cerca de Katamon Hayeshana, a 5 minutos a pie de la calle Rachel Imenou, cerca de los cafés y restaurantes de la calle Emek Refaim, a 5 minutos a pie del centro, y re…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Avec terrasse dans un immeuble neuf bel appartement projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse dans un immeuble neuf bel appartement projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse dans un immeuble neuf bel appartement projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse dans un immeuble neuf bel appartement projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse dans un immeuble neuf bel appartement projet de qualite
Mostrar todo Barrio residencial Avec terrasse dans un immeuble neuf bel appartement projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse dans un immeuble neuf bel appartement projet de qualite
Netanya, Israel
de
$894,980
Mardochee Khayat le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales en Netanya. El proyecto se encuentra en la llamada de distrito frente a Kiriat Hasharon Cerca del nuevo acceso a la autopista 2 (Tel Aviv/Haifa) El proyecto Nevo Hasharon se encuentra cerca del país Elystour, Sinag…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem
Barrio residencial Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem
Barrio residencial Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem
Barrio residencial Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem
Barrio residencial Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem
Barrio residencial Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem
Barrio residencial Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,07M
Nuevo proyecto en Holyland Jerusalem, situado en un edificio de 30 plantas, cerca de Bayit Vegan y Ramat Sharet y a 5 minutos del Cañón de Malha y la carretera que conduce a toda Jerusalén lobby de lujo con 4 ascensores, guardia y gimnasio. Estacionamiento y bodega para cada apartamento Ent…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
En el mapa
1 2 3
Realting.com
Ir