Barrio residencial Superbe affaire a ramat gan

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Nuevo proyecto – Nahalat Ganim, Ramat Gan
Ubicación:
El proyecto se encuentra en una de las zonas más buscadas de Ramat Gan, en el corazón del distrito de Nahalat Ganim. A poca distancia del Parque Hayarkon y de varias atracciones urbanas, la zona también es rica en tiendas, cafeterías, supermercados y espacios verdes. Idealmente posicionado, el proyecto tiene fácil acceso a las principales carreteras como la autopista Ayalon y la línea de tranvía rojo, que pronto servirá a la calle Jabotinsky. También está cerca de las zonas comerciales y comerciales de Ramat Gan, incluyendo Bursa, el centro comercial Ayalon y los parques de negocios Bnei Brak y Ramat Hahayal.
El proyecto:
Este complejo residencial consta de una torre de 25 pisos y un edificio boutique de 8 pisos, separado por un vasto jardín verde. El proyecto ofrece un amplio vestíbulo, aparcamiento subterráneo, un club residente y mucho más.
Los apartamentos:
Amplios apartamentos de 5 habitaciones están disponibles para la venta, con hermosas terrazas que ofrecen impresionantes vistas al parque Hayarkon o a la ciudad.
Cada apartamento tiene una mamada (seguro) y una plaza de aparcamiento.
Apartamento 5 habitaciones de 111m2 + 14m2 de terraza
1a planta
Orientación Norte Oeste
Mamad
Aparcamiento
Precio: 3.550.000 Shekels
Apartamento 5 habitaciones de 111m2 + 11m2 terraza
10a planta
East North orientations
Mamad
Aparcamiento
Precio: 3.950.000 Shekels
Apartamento 5 habitaciones de 110m2 + 11m2 de terraza
12a planta
East South orientations
Mamad
Aparcamiento
Precio: 4.100.000 Shekels
Apartamento 5 habitaciones de 111m2 + 14m2 de terraza
17a planta
Orientación Norte Oeste
Mamad
Aparcamiento
Precio: 4.300.000 Shekels
Se necesitarán 40.000 shekels adicionales por piso.
Métodos de pago y entrega clave:
15% en la firma
85% en entrega clave
Condiciones de mercado
El proyecto tiene una garantía bancaria.
La construcción está en marcha.
La entrega clave está programada para Diciembre 2025.
Localización en el mapa
Ramat Gan, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
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