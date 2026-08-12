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Barrio residencial Superbe affaire a ramat gan

Ramat Gan, Israel
de
$1,18M
12/8/26
$1,18M
11/8/26
$1,19M
;
10
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ID: 39778
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 12/8/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Ramat Gan

Sobre el complejo

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Nuevo proyecto – Nahalat Ganim, Ramat Gan Ubicación: El proyecto se encuentra en una de las zonas más buscadas de Ramat Gan, en el corazón del distrito de Nahalat Ganim. A poca distancia del Parque Hayarkon y de varias atracciones urbanas, la zona también es rica en tiendas, cafeterías, supermercados y espacios verdes. Idealmente posicionado, el proyecto tiene fácil acceso a las principales carreteras como la autopista Ayalon y la línea de tranvía rojo, que pronto servirá a la calle Jabotinsky. También está cerca de las zonas comerciales y comerciales de Ramat Gan, incluyendo Bursa, el centro comercial Ayalon y los parques de negocios Bnei Brak y Ramat Hahayal. El proyecto: Este complejo residencial consta de una torre de 25 pisos y un edificio boutique de 8 pisos, separado por un vasto jardín verde. El proyecto ofrece un amplio vestíbulo, aparcamiento subterráneo, un club residente y mucho más. Los apartamentos: Amplios apartamentos de 5 habitaciones están disponibles para la venta, con hermosas terrazas que ofrecen impresionantes vistas al parque Hayarkon o a la ciudad. Cada apartamento tiene una mamada (seguro) y una plaza de aparcamiento. Apartamento 5 habitaciones de 111m2 + 14m2 de terraza 1a planta Orientación Norte Oeste Mamad Aparcamiento Precio: 3.550.000 Shekels Apartamento 5 habitaciones de 111m2 + 11m2 terraza 10a planta East North orientations Mamad Aparcamiento Precio: 3.950.000 Shekels Apartamento 5 habitaciones de 110m2 + 11m2 de terraza 12a planta East South orientations Mamad Aparcamiento Precio: 4.100.000 Shekels Apartamento 5 habitaciones de 111m2 + 14m2 de terraza 17a planta Orientación Norte Oeste Mamad Aparcamiento Precio: 4.300.000 Shekels Se necesitarán 40.000 shekels adicionales por piso. Métodos de pago y entrega clave: 15% en la firma 85% en entrega clave Condiciones de mercado El proyecto tiene una garantía bancaria. La construcción está en marcha. La entrega clave está programada para Diciembre 2025.

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Ramat Gan, Israel
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